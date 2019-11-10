Ко-ко-ко!, 2019

Курочка по имени Турулека доказывает, что и у курицы могут быть амбиции, но даже они не оказываются сильнее ее преданности хозяйке и подруге Изабель.

Роуд-муви о курице, чье преданное сердце заставило ее пуститься на поиски любимой хозяйки, вдохновлен песней популярного в свое время среди испаноязычной публики клоунского трио Los Payasos de le Tele. Голосом несостоявшейся курочки-наседки Турулеки стала испанская актриса Эва Аче, чье ночное шоу было довольно популярной программой на испанском телевидении до его закрытия в 2008 году. И хотя для Виктора Мониготе мультфильм стал первой режиссерской работой, с мультипликацией его связывает карьера дизайнера раскадровки.

Несмотря на все свои усилия, нескладная курица по имени Турулека (Эва Хаче) не способна откладывать яйца, как другие несушки. Однажды ее владельцу сеньору Кокорико (Виктор Мониготе) удается избавиться от бесполезной птицы, когда ее покупает милая старушка Изабель (Ана де Анхелес). В прошлом она преподавала музыку. В надежде, что Турулека отложит яйцо, она начинает петь и к своему удивлению узнает, что птица ее понимает. Вместе с Изабель и другими зверями курочка начинает вести беззаботный образ жизни и учить человеческий язык, пока хозяйка не падает с крыши и не оказывается в больнице с амнезией. Надеясь вновь встретиться с Изабель, Турулека отправляется в путешествие, благодаря которому сможет обрести славу.