Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Киноафиша Фильмы Ко-ко-ко!
Turu, The Wacky Hen

Ко-ко-ко!, 2019

2019 / Испания / Аргентина
4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
Удивительные приключения курочки, которая умеет петь.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Курочка по имени Турулека доказывает, что и у курицы могут быть амбиции, но даже они не оказываются сильнее ее преданности хозяйке и подруге Изабель.

Роуд-муви о курице, чье преданное сердце заставило ее пуститься на поиски любимой хозяйки, вдохновлен песней популярного в свое время среди испаноязычной публики клоунского трио Los Payasos de le Tele. Голосом несостоявшейся курочки-наседки Турулеки стала испанская актриса Эва Аче, чье ночное шоу было довольно популярной программой на испанском телевидении до его закрытия в 2008 году. И хотя для Виктора Мониготе мультфильм стал первой режиссерской работой, с мультипликацией его связывает карьера дизайнера раскадровки.

Несмотря на все свои усилия, нескладная курица по имени Турулека (Эва Хаче) не способна откладывать яйца, как другие несушки. Однажды ее владельцу сеньору Кокорико (Виктор Мониготе) удается избавиться от бесполезной птицы, когда ее покупает милая старушка Изабель (Ана де Анхелес). В прошлом она преподавала музыку. В надежде, что Турулека отложит яйцо, она начинает петь и к своему удивлению узнает, что птица ее понимает. Вместе с Изабель и другими зверями курочка начинает вести беззаботный образ жизни и учить человеческий язык, пока хозяйка не падает с крыши и не оказывается в больнице с амнезией. Надеясь вновь встретиться с Изабель, Турулека отправляется в путешествие, благодаря которому сможет обрести славу.

У других обитателей фермы Изабель имена связаны с музыкой: Мелодия, Ритм и Компас (с испанского Compás — бит/ритм)

Голос главной героини мульфильма принадлежит Эве Аче — актрисе, телеведущей и комику из Испании. Ее коллега по другим проектам Хосе Мота озвучил антагониста Армандо Трамаса.

Вдохновением для фильма послужила песня La gallina turuleca, исполненная трио клоунов, выступавших на испаноязычном телевидении, под названием Los Payasos de le Tele.

Режиссерский дебют Виктора Мониготе.

Мультфильм был впервые показан на Кинофестивале в Сан-Себастьяне в 2019 году.

Для Хуана Пабло Бускарини мультфильм стал третьей анимационной работой, для которой он написал сценарий. Хотя на этом проекте он выступил только в качестве сценариста, за свою карьеру он попробовал себя и в режиссуре: в 2007 году Бускарини получил кинопремию «Гойя» за мультфильм «Приключения мышонка Переса».

Удивительные приключения необычной курочки, которая умеет петь! По мотивам популярной детской песенки.

4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 августа 2020
Премьера онлайн 16 ноября 2020
Премьера в мире 10 ноября 2019
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Эдуардо Гонделл
В ролях
Эва Аче
Хосе Мота
Альваро де Хуана Пекос
Ана де Анхелес
Паула Кориа Портилья
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ко-ко-ко! 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Ко-ко-ко! смотреть онлайн

Ко-ко-ко!
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В отдалённой испанской деревеньке ушлый заводчик продаёт своих кур. Многие из них действительно хорошо несутся, но вот курочке Турулеке не повезло: она тощая, невзрачная и, что самое страшное, не может снести ни единого яйца. Остальные в курятнике только издеваются над ней, а хозяин и не тешит себя надеждой продать её хоть кому-то. Тем не менее она случайно попадает в руки сердобольной старушки-хипстерши Изабель, с которой они подружатся, а Турулека сможет открыть в себе неожиданные…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши