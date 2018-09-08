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В румынском монастыре, расположенном в глуши, совершает самоубийство молодая монахиня. В Ватикане уверены, что дело связано со сверхъестественными явлениями. Поэтому церковь отправляет в монастырь священника отца Бёрка (Демиан Бичир) с туманным прошлым для расследования этой смерти. В помощь ему дают молодую послушницу сестру Ирен (Таисса Фармига), у которой бывают видения. Место, куда они едут, наполнено загадками, а жители соседних деревень давно считают его проклятым. Прибыв в монастырь, они…