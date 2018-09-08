В румынском монастыре, расположенном в глуши, совершает самоубийство молодая монахиня. В Ватикане уверены, что дело связано со сверхъестественными явлениями. Поэтому церковь отправляет в монастырь священника отца Бёрка (Демиан Бичир) с туманным прошлым для расследования этой смерти. В помощь ему дают молодую послушницу сестру Ирен (Таисса Фармига), у которой бывают видения. Место, куда они едут, наполнено загадками, а жители соседних деревень давно считают его проклятым. Прибыв в монастырь, они…
Он не очень страшный, но красочный. Главное что он не скучный и вполне реалистичный.А то бывают страшилки, где всякий бред наснимают и будто так и надо. А тут все по делу! Поставила бы 4/5 :3
Вся проблема фильма в том, что задумка хорошая, интересная, а реализовать качественно режиссёр не смог.
Ещё в самом начале хотела встать и уйти, т.к. мне хватило и 5ти минут от начала фильма..
посмотреть было интересно, но на один раз, банально!
до Заклятия ооочень далеко! кто не посмотрит - ничего не потеряет!
5 баллов из 10ти!
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