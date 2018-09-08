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Проклятие монахини Проклятие монахини
Киноафиша Фильмы Проклятие монахини Отзывы о фильме «Проклятие монахини»
The Nun Проклятие монахини 2018 / США
7.2 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Проклятие монахини»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В румынском монастыре, расположенном в глуши, совершает самоубийство молодая монахиня. В Ватикане уверены, что дело связано со сверхъестественными явлениями. Поэтому церковь отправляет в монастырь священника отца Бёрка (Демиан Бичир) с туманным прошлым для расследования этой смерти. В помощь ему дают молодую послушницу сестру Ирен (Таисса Фармига), у которой бывают видения. Место, куда они едут, наполнено загадками, а жители соседних деревень давно считают его проклятым. Прибыв в монастырь, они…

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Виктория Островская 8 сентября 2018, 17:56
Оценка
Ужасно понравился трейлер. Горю желанием посмотреть его:)
8 сентября 2018, 17:56 Ответить
Александр Копылов 9 сентября 2018, 16:48
Оценка
Уже его посмотрел)
9 сентября 2018, 16:48 Ответить
rades 13 сентября 2018, 17:42
Оценка
Понравился трейлер. Ждем премьеры!
13 сентября 2018, 17:42 Ответить
maikenovtimur 17 сентября 2018, 09:46
посмотрел трейлер.пойду.возьму запасные штаны
17 сентября 2018, 09:46 Ответить
krivosheev466 18 сентября 2018, 22:54
Я думаю хороший фильм будет
18 сентября 2018, 22:54 Ответить
Anton Kross 19 сентября 2018, 14:19
Наконец то завтра выходит, очень хочется посмотреть !)
19 сентября 2018, 14:19 Ответить
Айназ Бикбаев 20 сентября 2018, 14:08
в ответ на сообщение Александр Копылов от 9 сентября 2018, 16:48
И как?)
20 сентября 2018, 14:08 Ответить
Виталий Федотов 20 сентября 2018, 14:09
Оценка
Фильм слабенький
20 сентября 2018, 14:09 Ответить
Настя Головкова 20 сентября 2018, 17:58
Оценка
Ну что сказать.
Он не очень страшный, но красочный. Главное что он не скучный и вполне реалистичный.А то бывают страшилки, где всякий бред наснимают и будто так и надо. А тут все по делу! Поставила бы 4/5 :3
20 сентября 2018, 17:58 Ответить
Константин Алёхин 20 сентября 2018, 23:04
Оценка
показаны красивые места и спецэффекты,сам по себе фильм не сильно страшный в 2D может в 3D можно и испугаться.P.S советую посмотреть
20 сентября 2018, 23:04 Ответить
Ольга Тараканова 21 сентября 2018, 11:21
Оценка
Фильм да не очень страшный. Но есть моменты + звуковое сопровождение, создают впечатление. Фильм посмотрите.
21 сентября 2018, 11:21 Ответить
Марат Каримов 21 сентября 2018, 13:48
Какое возрастное ограничение фильма? В трейлере написано 16+
21 сентября 2018, 13:48 Ответить
Наталья Ефремова 21 сентября 2018, 21:15
Оценка
Фильм про супер. Всем советую его посмотреть))))
21 сентября 2018, 21:15 Ответить
Наталья Ефремова 21 сентября 2018, 21:16
в ответ на сообщение Марат Каримов от 21 сентября 2018, 13:48
Оценка
Там 18+. Даже при покупке билета просят показать паспорт
21 сентября 2018, 21:16 Ответить
Радость Жизни 22 сентября 2018, 10:30
Оценка
Хочу посмотреть
22 сентября 2018, 10:30 Ответить
Радость Жизни 22 сентября 2018, 10:30
Оценка
Хочу посмотреть
22 сентября 2018, 10:30 Ответить
ckomopoxxx 22 сентября 2018, 13:48
Оценка
Фильм супер. Я пошёл на ранний сианс и оказался он в зале. Напряжение невероятное. Весь фильм в напряге!
22 сентября 2018, 13:48 Ответить
tarasovaw 22 сентября 2018, 15:06
Оценка
Очень крутое кино,советую 👍👍👍
22 сентября 2018, 15:06 Ответить
Илья Холмирзаев 22 сентября 2018, 19:21
Оценка
Фильм супер посмотрел есть страшный моменты если был бы ещё 3д это прям бом ба был бы
22 сентября 2018, 19:21 Ответить
Илья Холмирзаев 22 сентября 2018, 19:21
Оценка
Фильм супер посмотрел есть страшный моменты если был бы ещё 3д это прям бом ба был бы
22 сентября 2018, 19:21 Ответить
happytisha 22 сентября 2018, 21:25
Оценка
Ребята! Ну хрень! Вылезают черти всякие и ты такой ох как страшно...всё...идея бредовая.
22 сентября 2018, 21:25 Ответить
happytisha 22 сентября 2018, 21:26
в ответ на сообщение maikenovtimur от 17 сентября 2018, 09:46
Оценка
Штаны не нужны. лучше кофе чтоб не уснуть
22 сентября 2018, 21:26 Ответить
Иришка Заева 23 сентября 2018, 14:49
Оценка
Полная шляпа. Скучный
23 сентября 2018, 14:49 Ответить
Сергей 23 сентября 2018, 17:59
Оценка
Суперский фильм, смотрел в IMAX. На протяжении всего фильма пробегали мурашки по телу, обожаю ужасы подобной темы...
23 сентября 2018, 17:59 Ответить
Дмитрий Хвостенко 23 сентября 2018, 22:36
Оценка
Не лучший ужастик,но и не худший, сходить можно, денег не жалко потраченных
23 сентября 2018, 22:36 Ответить
iuheniomail 24 сентября 2018, 23:05
Оценка
Седня был... Посмотрел весь фильм, нифига не понял)) Всякие страшилища лезут то от сюда то от туда, всякий раз разных рожи ))) Ну, даже не знаю, вроде и бред полный, но за счет всякого экшена и спецэффектов как-то и до конца досмотрел без напряга )))
24 сентября 2018, 23:05 Ответить
Александр Копылов 26 сентября 2018, 00:13
Оценка
Фильм огонь. Советую смотреть. Есть смешные моменты.
26 сентября 2018, 00:13 Ответить
Александр Копылов 26 сентября 2018, 00:14
Оценка
Фильм огонь. Советую смотреть. Есть смешные моменты.
26 сентября 2018, 00:14 Ответить
Евгений желамков 26 сентября 2018, 08:24
Оценка
Кино понравилось, хотя ужастики обычно не заходят. Уши были довольны и глаза тоже
26 сентября 2018, 08:24 Ответить
Вика Соболева 27 сентября 2018, 11:12
Оценка
Оч понравился, не самый страшный но иногда вздрагивала😅
27 сентября 2018, 11:12 Ответить
aigoul2106 27 сентября 2018, 16:42
Оценка
Фильм говно
27 сентября 2018, 16:42 Ответить
aigoul2106 27 сентября 2018, 16:43
Оценка
Фильм ни о чем. С Заклятием и рядом не стояло 😒
27 сентября 2018, 16:43 Ответить
Влад Никифоров 28 сентября 2018, 16:19
Оценка
Хороший фильм, стоит посмотреть
28 сентября 2018, 16:19 Ответить
Юлия Простая 29 сентября 2018, 17:00
Оценка
Не ждала выхода фильма, да и вообще не люблю смотреть ужастики. Но ужастиком этот фильм не назовёшь, скорее детектив. Картинка красивая, снято более менее неплохо. Честно говоря, захотелось посетить этот монастырь. Актёры подобраны хорошо.
Вся проблема фильма в том, что задумка хорошая, интересная, а реализовать качественно режиссёр не смог.
29 сентября 2018, 17:00 Ответить
anna15032008 29 сентября 2018, 17:27
Оценка
Хрень полная. Я очень впечатлитильная, думала эмоций куча будет, а нет, давно не видела столь приметивного фильма
29 сентября 2018, 17:27 Ответить
Регина Ахметшина 29 сентября 2018, 23:55
Оценка
Фильм скучный и нестрашный
29 сентября 2018, 23:55 Ответить
Санёк Шишкин 30 сентября 2018, 16:40
мне 16, пропустят?
30 сентября 2018, 16:40 Ответить
blackcat8901 1 октября 2018, 12:35
Оценка
Вот тут кому как, а мне так очень страшно было...визжала, как тучка))
Ещё в самом начале хотела встать и уйти, т.к. мне хватило и 5ти минут от начала фильма..
1 октября 2018, 12:35 Ответить
len4a188 2 октября 2018, 17:05
Оценка
Фильм не страшный вообще. Посмотреть можно на один раз, поржать можно есть классные моменты, концовка не очень.
2 октября 2018, 17:05 Ответить
Ислам Сабуров 13 октября 2018, 15:26
сегодня буду
13 октября 2018, 15:26 Ответить
manuna61 22 октября 2018, 14:17
Оценка
Фильм очень крутой, всем советую
22 октября 2018, 14:17 Ответить
Виктория Справедливая 26 октября 2018, 06:17
Оценка
Если делать нечего, можно сходить. На один раз.
26 октября 2018, 06:17 Ответить
Андрей 30 ноября 2018, 23:44
Оценка
слабоват сюжет!
посмотреть было интересно, но на один раз, банально!
до Заклятия ооочень далеко! кто не посмотрит - ничего не потеряет!
5 баллов из 10ти!
30 ноября 2018, 23:44 Ответить
Рахманов 👑 (Азиатский)✴ 18 июля 2020, 10:33
Когда выходят в интернет 2020 уже
18 июля 2020, 10:33 Ответить
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