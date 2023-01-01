Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праведник"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Проклятие монахини
Проклятие монахини, 2018: актеры и роли
The Nun
Проклятие монахини
2018 / США
Трейлер
7.2
Оцените
158
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Проклятие монахини, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Корин Харди
Corin Hardy
В ролях
Таисса Фармига
Taissa Farmiga
Ингрид Бису
Ingrid Bisu
Демиан Бичир
Demián Bichir
Бонни Ааронс
Bonnie Aarons
Йонас Блоке
Jonas Bloquet
Шарлотта Хоуп
Charlotte Hope
В прокате
Премьеры
Онлайн
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Отзывы
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)