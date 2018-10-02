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Фильмография Бонни Ааронс
Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер
2018, США
7.0
Мой парень - псих
комедия, драма
2012, США
7.0
Я знаю, кто убил меня
триллер, драма, криминал
2007, США
7.0
Проклятие монахини 2
ужасы, мистика, триллер
, США
0.0
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Фото: как в реальной жизни выглядят звезды фильмов ужасов
Порой за омерзительным, вызывающим первобытный страх гримом злодеев из фильмов ужасов скрываются люди очень милые и обаятельные – вспоминаем, как в реальной жизни выглядят звезды, сделавшие себе имя на съемках в хоррорах.
2 комментария
2 октября 2018 00:07
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