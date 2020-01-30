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Корин Харди
Корин Харди
Corin Hardy
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Корин Харди
Corin Hardy
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Дата рождения
6 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Корина Харди
Родился 6 января 1975 года.
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Фильмография Корина Харди
Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер
2018, США
7.0
Из тьмы
триллер, ужасы
2015, Великобритания / США / Ирландия
6.0
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Написать
30 января 2020 13:22
«Проклятие монахини» стал самым кассовым фильмом франшизы «Заклятие»
Ужастики с элементами сверхъестественного всегда пользовались особой популярностью у зрителей. Четвертый фильм франшизы «Заклятие» - «Проклятие монахини», в очередной раз
Написать
1 октября 2018 14:19
Мэттью МакКонахи и Снуп Догг в трейлере фильма «Пляжный бездельник»
Хармони Корин, режиссер «Отвязных каникул», выпустил трейлер своего нового творения - «Пляжный бездельник». В центре сюжета оказался герой Мэттью МакКонахи по прозвищу
Написать
10 сентября 2018 10:38
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