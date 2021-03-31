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Нечестивые Нечестивые
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The Unholy

Нечестивые, 2021

2021 / США
6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Мистический хоррор о дьявольском даре с Джеффри Дином Морганом
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В мистическом хорроре «Нечестивые» по культовому роману «Святыня» Джеймса Герберта рассказывается о девушке Алисе, способной исцелять неизлечимо больных. Чудо воодушевляет людей из разных уголков земного шара. Однако журналист Джерри в исполнении звезды «Ходячих мертвецов» Джеффри Дина Моргана уверен, что за божественным даром скрывается нечто чудовищное. Чтобы в этом убедится, он начинает собственное расследование.

Продюсерами кинокартины выступили создатели фильмов ужасов «Не дыши» и «Зловещие мертвецы». Адаптацией занимался популярный голливудский сценарист Эван Спилиотопулос, впервые занявший кресло режиссера.

В Новой Англии живет ничем не примечательная провинциалка Алиса с нарушением слуха, о существовании которой прежде знали лишь самые близкие. Жизнь девушки с инвалидностью меняется после видения, в котором ей является Дева Мария и в результате которого Алиса обретает дар исцеления. На глазах у нескольких сотен свидетелей происходят иррациональные вещи: парализованные встают на ноги, а жертвы болезней, неподвластных современной медицине, полностью восстанавливают здоровье.

Информация о феноменальных способностях Алисы распространяется по всему свету и привлекает внимание опального журналиста Джерри. Желая восстановить утраченную популярность, скептик отправляется в городок Новой Англии и приступает к сбору материала. Вскоре репортер осознает, что имеет дело вовсе не с проявлением божественного, а с дьявольской силой, представляющей угрозу для всего сущего. Сумеет ли он предотвратить катастрофу?

 

 

 

Продюсером проекта выступил легендарный Сэм Рейми, известный по трилогии о «Человеке-пауке». Помимо супергероики кинематографист работал над бесчисленным множеством хорроров — от «Зловещих мертвецов» и «Затащи меня в ад» до «Капкана» и «Не дыши».

За производство отвечала студия Рейми Ghost House Pictures, основанная им в 2002 году. Исполнитель главной роли Джеффри Дин Морган («Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы») ранее сотрудничал с кинокомпанией: фильм «Шкатулка проклятия» с его участием собрал в мировом прокате свыше 85 миллионов долларов.

Кинолента «Нечестивые» поставлена по мистическому роману «Святыня» Джеймса Герберта, написавшего такие знаменитые произведения в жанре ужасов, как: «Тайна Крикли-холла», «Крысы» и «Логово». Адаптацией занимался Эван Спилиотопулос, прежде специализировавшийся на сценариях к фэнтези и мультфильмам. В частности, ему довелось работать над написанием «Геракла», «Красавицы и чудовища», а также сиквелов «Тарзана», «Книги джунглей» и «Короля льва».

«Нечестивые» — режиссерский дебют Эвана Спилиотопулоса.

Съемки стартовали зимой 2020 года в Бостоне, однако были приостановлены 14 марта из-за пандемии COVID-19.

Изначально на роль Натали Гейтс была утверждена звезда «Форсажа» Джордана Брюстер. Но перед самым стартом съемочного процесса ее сменила Кэтрин Аселтон.

Образ епископа Джайлза воплотил Кэри Элвес, прославившийся благодаря первой части культовой франшизы Джеймса Вана «Пила». Также актера можно было встретить в фильмах ужасов «Тень вампира», «Черное Рождество» и «Дракула».

Девушка Элис страдает глухотой. Однажды у нее случилось видение, и она чудесным образом обретает слух и способность исцелять других. Молва о произошедшем быстро распространяется, и люди со всех уголков страны спешат к дому Элис. В их числе журналист, жаждущий сенсации, способной возродить его карьеру. Однако в округе начинают происходит жуткие явления, и он понимает, что необыкновенный дар Элис - из мира тьмы и зла. 

6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 апреля 2021
Премьера онлайн 9 июля 2021
Премьера в мире 31 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Эван Спилиотопулос
Эван Спилиотопулос
В ролях
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Кэтрин Аселтон
Кэтрин Аселтон
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер
Кристин Адамс
Кристин Адамс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нечестивые 3 постера
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Нечестивые
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Наша рецензия
Работа заносит журналиста Гэрри Фенна в городок неподалеку от Бостона: местный фермер уверен, что по ночам сатанисты измываются над его скотом. В прошлом Фенн опозорился из-за фабрикации материалов, и хотя это наводка вызывает у него только скепсис, разборчивость для него – непозволительная роскошь. Но вскоре после его встречи с суеверным фермером в городе происходит чудо: от рождения глухонемая девочка по имени Элис не только начинает говорить и слышать, но и излечивает окружающих якобы…
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Сергей Чонишвили 18 июля 2021, 17:03
Не впечатлило. Идея с глухой которая обретает слух и начинает помогать другим вроде годная, но тут приплели злых духов, и фильм стал фигней
Владимир Московский 12 июля 2021, 14:18
Завязка хорошая,но к середине,как то скомкано.Такое ощущение-побыстрее бы закончить киношку.В целом-на 4.
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саундтрек фильма Нечестивые
Кадры из фильма Все кадры
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