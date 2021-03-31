Нечестивые, 2021

В мистическом хорроре «Нечестивые» по культовому роману «Святыня» Джеймса Герберта рассказывается о девушке Алисе, способной исцелять неизлечимо больных. Чудо воодушевляет людей из разных уголков земного шара. Однако журналист Джерри в исполнении звезды «Ходячих мертвецов» Джеффри Дина Моргана уверен, что за божественным даром скрывается нечто чудовищное. Чтобы в этом убедится, он начинает собственное расследование.
Продюсерами кинокартины выступили создатели фильмов ужасов «Не дыши» и «Зловещие мертвецы». Адаптацией занимался популярный голливудский сценарист Эван Спилиотопулос, впервые занявший кресло режиссера.
В Новой Англии живет ничем не примечательная провинциалка Алиса с нарушением слуха, о существовании которой прежде знали лишь самые близкие. Жизнь девушки с инвалидностью меняется после видения, в котором ей является Дева Мария и в результате которого Алиса обретает дар исцеления. На глазах у нескольких сотен свидетелей происходят иррациональные вещи: парализованные встают на ноги, а жертвы болезней, неподвластных современной медицине, полностью восстанавливают здоровье.
Информация о феноменальных способностях Алисы распространяется по всему свету и привлекает внимание опального журналиста Джерри. Желая восстановить утраченную популярность, скептик отправляется в городок Новой Англии и приступает к сбору материала. Вскоре репортер осознает, что имеет дело вовсе не с проявлением божественного, а с дьявольской силой, представляющей угрозу для всего сущего. Сумеет ли он предотвратить катастрофу?
Продюсером проекта выступил легендарный Сэм Рейми, известный по трилогии о «Человеке-пауке». Помимо супергероики кинематографист работал над бесчисленным множеством хорроров — от «Зловещих мертвецов» и «Затащи меня в ад» до «Капкана» и «Не дыши».
За производство отвечала студия Рейми Ghost House Pictures, основанная им в 2002 году. Исполнитель главной роли Джеффри Дин Морган («Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы») ранее сотрудничал с кинокомпанией: фильм «Шкатулка проклятия» с его участием собрал в мировом прокате свыше 85 миллионов долларов.
Кинолента «Нечестивые» поставлена по мистическому роману «Святыня» Джеймса Герберта, написавшего такие знаменитые произведения в жанре ужасов, как: «Тайна Крикли-холла», «Крысы» и «Логово». Адаптацией занимался Эван Спилиотопулос, прежде специализировавшийся на сценариях к фэнтези и мультфильмам. В частности, ему довелось работать над написанием «Геракла», «Красавицы и чудовища», а также сиквелов «Тарзана», «Книги джунглей» и «Короля льва».
«Нечестивые» — режиссерский дебют Эвана Спилиотопулоса.
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