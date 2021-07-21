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Ингрид Бису
Ингрид Бису
Ingrid Bisu
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Ингрид Бису
Ingrid Bisu
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Дата рождения
15 сентября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Ингрид Бису
Родилась 15 сентября 1987 года. Бухарест, Румыния.
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Фильмография Ингрид Бису
Злое
ужасы
2021, США
7.0
Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер
2018, США
7.0
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