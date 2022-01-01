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Прибытие Прибытие
Киноафиша Фильмы Прибытие Прибытие, 2016: актеры и роли
Arrival Прибытие 2016 / США
7.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Прибытие, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дени Вильнев Дени Вильнев Denis Villeneuve
В ролях
Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Джереми Реннер Джереми Реннер Jeremy Renner Майкл Стулбарг Майкл Стулбарг Michael Stuhlbarg Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Натали Тибо Натали Тибо Nathaly Thibault Джо Кобден Джо Кобден Joe Cobden Джулиан Кэйси Джулиан Кэйси Julian Casey
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