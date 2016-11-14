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В тот день, когда они прилетели, время перестало существовать. Правда, формально всё осталось на своих местах: часы фиксировали секунды-дни-недели, люди рождались-жили-умирали… Но что-то изменилось. Что-то пошло не так. Впрочем, заметили это уже позднее. А тогда… Тогда все говорили только об одном: двенадцать черных инопланетных кораблей зависли над Землей. И никакой агрессии, никаких попыток контакта: просто замерли в воздухе – и всё. Кадр из фильма Дени Вильнева…