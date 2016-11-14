Прибытие
– Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны - вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках.
Таких, как этот фильм не в коем случае не стоит пропускать и попытаться понять, о чем он и для чего.
На мой взгляд, главная мысль состоит (без спойлеров) в том, что необходимо не только говорить, но и научиться слушать. Как никто как мы обязаны на этой планете научиться решать проблемы мирным путём, без всякого применения насилия и тд.
Один из самых интереснейших фильмов этого года. Все в кино!
Все время погремушка нужна перед глазами, не могут уже традиционное кино построенное на атмосфере и актерской игре воспринимать.
Прибытие, пожалуй, один из самых умных фантастических фильмов. Он входит в число тех редких фильмов, которые действительно можно отнести к термину научная фантастика. В нем есть все составляющие: от правильно показанного всего происходящего на экране, как бы оно было в жизни, до философского вопроса, который задаст себе каждый зритель.
Из недавнего, с чем можно сравнить, я бы назвал Гравитацию, но фильм Куарона хоть и всё-таки нервно не курит рядышком в сравнении атмосферности, сюжету, удержанию зрителя, общему послевкусию фильмов, но сигаретку достаёт :) Вот настолько хорошо Прибытие.
Спасибо умным людям за отзывы.
Такая глобальная тема поднимается - весь мир стоит на ушах, какие-то существа пытаются с нами разговаривать, а в результате всё это затеяно только ради того, чтобы какая-то женщина поняла, что она умеет видеть будущее?
И что? Может, хотя бы она этот свой дар направит на улучшение мира во всём мире? Ах, да, чуть не забыла! Она же позвонила Китайскому Главкому и убедила его не стрелять в пришельцев!
Да хоть бы они их всех там размозжили!
Фильм построен так нудно, так скучно. Держит в каком-то напряжении сначала, а потом становится понятно, что развития сюжета нет и не будет! Это попросту обман зрительского доверия!
понятна.
Да, там есть моменты когда напрямую показывают негативное отношение американской народа к нам и китайцам, но куда же без этого, ведь фильм американский, но я на это закрыл глаза, потому что мне абсолютно все равно.
Спасибо за внимание.
😉
как-то так совпало, но посмотрел его сразу после "Пассажиров" и создалось впечатление, что у обоих фильмов один режиссёр - динамики в фильме нет, тягучий такой сюжет. и тут тоже не мало философских подтекстов.
актриса очень хорошо играет!
Прибытие (Arrival, 2016, Дени Вильнев). Всем, кому нравятся фильмы жанра Интерстеллар, можете не дочитывать статью, а просто бежать смотреть фильм, потому что Прибытие вам точно понравится. В этом фильме, конечно, не будет кротовых дыр и Гаргантюа, зато человечество впервые будет принимать на своей территории пришельцев. Вы, конечно, можете мне возразить тем, что в кино пришельцы атакуют нас в лучшем случае пару раз в год, а то и чаще. Что же такого особенного в этом фильме? Мне понравилось отсутствие военных действий и разрушенных городов. Конечно, беспорядки и массовые волнения - куда же без них. Но в общем и целом основные сцены фильма снимаются в тишине в полях где-то в Монтане. Приятно для разнообразия понаблюдать, что пришельцы решили атаковать не Нью-Йорк, а черноморское побережье. Когда ты писатель или сценарист, описывающий пришельцев, очень сложно придумать что-то необычное: уже есть бесконечное количество разных идей, тебя обязательно будут сравнивать с кем-то. Казалось бы, пришельцев никто не видел - фантазия твоя ничем не ограничена. Но тут вступает стереотипное мнение зрителей, с которым тоже нужно считаться. В любом случае, тут пришельцы адекватные, корабль у них с крутым гравитационным приемом и все так эстетично смотрится. И военные как надо себя ведут, на то они и военные. И сама эта ситуация, если вообще принять тот факт, что они пригласили лингвиста разговаривать с пришельцами, выглядит очень даже логично. По крайней мере у меня ничего не вызвало сильных противоречий. Идея с общением и языком вообще отдельная история, о которой можно долго рассуждать. Прием очень элегантный и не банальный. Сюда сводится основная идея и посыл фильма, так что не буду философствовать на эту тему, чтобы для вас сохранилась интрига. Главное, о чем не сказала, - Эми Адамс. Великолепна. Если она не получит номинацию на Оскар, то я разочаруюсь в Киноакадемии еще больше. Сама естественность и самоотверженность. Очень сильный персонаж и в то же время очень женственный. У нее отлично получилось сыграть как в основном действии, так и во флешбэках - без напряжения и переигрывания. Переживания, боль, радость и желание разгадать тайну - все очень ярко и правдоподобно. Наверно, мне так понравился этот фильм именно потому, что он так отличается от многих фильмов такого плана (про захват Земли пришельцами, я имею ввиду). Здесь нет беготни, разрушения и масштабных сцен сражений. Здесь именно первое общение и желание человека понять и познать неведомый мир. Эта женщина, которая на свой страх и риск идет на это из научного любопытства, но именно она демонстрирует то, что по идее и должно олицетворять наш вид - она начала относиться к ним "по-людски". И кстати, цитата в заголовке не из фильма, а из книги Теда Чана "История твоей жизни" (Story of Your Life, 1998), которая легла в основу создания этого фильма.
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