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Прибытие - финальный трейлер
Киноафиша Трейлеры Прибытие. Финальный трейлер

Прибытие. Финальный трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2016
Прибытие – Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны - вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках.
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кристина ДЕВЯТКИНА (Язвинская) 14 ноября 2016, 17:11
30 лет назад снимали намного лучше. Этот фильм полная деградация . Ни сюжета , ни спец. эффектов . Один из самых бюджетных фильмов.
14 ноября 2016, 17:11 Ответить
Stepan Kovalenko 14 ноября 2016, 17:29
Мне глубоко симпатизирует тот факт, что появляется всё больше и больше интеллектуальной фантастики. Этот фильм как раз этих. Для тех, кто понял и кому нравятся фильмы типа "Интерсталлар", "Луна 2112" и "Фонтан"...
Таких, как этот фильм не в коем случае не стоит пропускать и попытаться понять, о чем он и для чего.
На мой взгляд, главная мысль состоит (без спойлеров) в том, что необходимо не только говорить, но и научиться слушать. Как никто как мы обязаны на этой планете научиться решать проблемы мирным путём, без всякого применения насилия и тд.
Один из самых интереснейших фильмов этого года. Все в кино!
14 ноября 2016, 17:29 Ответить
Екатерина Каратаева 18 ноября 2016, 18:27
Оценка
А-ля Солярис -фильм советской эпохи,такая же редкостная нудятина.Мы сходили в кино,ушли оттуда через 40 минут,так как мой спутник от скуки сполз на пол без сил смотреть это г...о дальше.Как я поняла,в этот раз америкосы попытались пофантазировать на тему:как мы будем искать общий язык с инопланетянами,если они вдруг сюда объявятся,причем нынче они(америкосы-это не обычные вояки и убивцы всех неповинных,а именно лояльные и сверхпонимающие,не поняла почему именно переводчика с восточного языка приплели к переводу языка инопланетян...Фильм нудный реально до бешенства,и не надо здесь искать глубинный смысл-так как его нет,пока инопланетяне реально не выйдут на контакт с нами,а пока все это просто фантазии и вымысел,который,если уж и смотреть,то со спецэффектами,экшеном,или хотя бы с нотками комедии.Резюме:лучше не тратить время и деньги,как мы...
18 ноября 2016, 18:27 Ответить
Денис Карамов 20 ноября 2016, 22:00
Люди просто не ходите на этот фильм. Весь фильм просто про то как земляни разучивают другой язык и все никаких спец эффектов никаких инопланет. Фильм просто не о чем два часа тягомотины.люди вставали и просто материли этот фильм
20 ноября 2016, 22:00 Ответить
Светик Терешенкова 20 ноября 2016, 22:35
Уважаемые кинолюбители, не трате свое драгоценное время и денежные средства - на этот "НУ ОЧЕНЬ НЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ФИЛЬМ".
20 ноября 2016, 22:35 Ответить
Замес Петрович 21 ноября 2016, 12:10
Наплодили тут кучу никчемных отзывов любители всяких "Аватар 3D". Это кино не для вас, расслабьтесь. Оно для ценителей настоящей, интеллектуальной и мрачной Sci-Fi. Но такие люди итак его посмотрят, а остальным - лучше не ходите в кино и не тратте свои деньги а лучше пересмотрите еще раз Аватара.
21 ноября 2016, 12:10 Ответить
Замес Петрович 21 ноября 2016, 12:10
Наплодили тут кучу никчемных отзывов любители всяких "Аватар 3D". Это кино не для вас, расслабьтесь. Оно для ценителей настоящей, интеллектуальной и мрачной Sci-Fi. Но такие люди итак его посмотрят, а остальным - лучше не ходите в кино и не тратте свои деньги а лучше пересмотрите еще раз Аватара.
21 ноября 2016, 12:10 Ответить
efimtsev82 27 ноября 2016, 17:52
Спасибо за отзывы. А то хотели пойти. Любителям мрачного sci-fi: на улицу и на работу чаще ходить надо, там этого sci-fi до дури! Лучше книжку прочесть дома перед камином... а в кино- только на спецэффекты, чтоб мозги отдохнули.
27 ноября 2016, 17:52 Ответить
Леха 27 ноября 2016, 18:05
Оценка
Господи, какое сборище деградантов. Что за поколение у нас выросло ...
Все время погремушка нужна перед глазами, не могут уже традиционное кино построенное на атмосфере и актерской игре воспринимать.
27 ноября 2016, 18:05 Ответить
Сергей 28 ноября 2016, 11:11
Скучно, без спецэффектов.
28 ноября 2016, 11:11 Ответить
Валентин 30 ноября 2016, 14:04
В Прибытии вы не увидите стандартной борьбы человечества* (*американцев) с инопланетянами, вдруг разбившими пикник в чисто полюшке-равнине. Здесь не будет всех этих штампов и заезженных сюжетов про спасение мира от алиенов, здесь будет совсем другое... про нас, про все человечество.
Прибытие, пожалуй, один из самых умных фантастических фильмов. Он входит в число тех редких фильмов, которые действительно можно отнести к термину научная фантастика. В нем есть все составляющие: от правильно показанного всего происходящего на экране, как бы оно было в жизни, до философского вопроса, который задаст себе каждый зритель.
Из недавнего, с чем можно сравнить, я бы назвал Гравитацию, но фильм Куарона хоть и всё-таки нервно не курит рядышком в сравнении атмосферности, сюжету, удержанию зрителя, общему послевкусию фильмов, но сигаретку достаёт :) Вот настолько хорошо Прибытие.
30 ноября 2016, 14:04 Ответить
Родион Горбачев 3 декабря 2016, 18:12
Почему то основная масса людей смотрят фильмы, чтобы мозги отдохнули. От этого такая популярность у Елок и прочего мусора. Боюсь, что и живут они для этих же целей
3 декабря 2016, 18:12 Ответить
Дженни_Кодес 7 декабря 2016, 13:57
Прям захотелось пойти! Т.к. люблю как раз, чтобы мозги именно работали)))
Спасибо умным людям за отзывы.
7 декабря 2016, 13:57 Ответить
Дженни_Кодес 7 декабря 2016, 22:51
Сходила.... ЭММ...... Мои мозги усиленно работали весь фильм, пытаясь понять, ЗАЧЕМ режиссёр взял такую тему для раскрытия его главного смысла - женщина решает рожать, несмотря на то, что знает, каков будет исход?
Такая глобальная тема поднимается - весь мир стоит на ушах, какие-то существа пытаются с нами разговаривать, а в результате всё это затеяно только ради того, чтобы какая-то женщина поняла, что она умеет видеть будущее?
И что? Может, хотя бы она этот свой дар направит на улучшение мира во всём мире? Ах, да, чуть не забыла! Она же позвонила Китайскому Главкому и убедила его не стрелять в пришельцев!
Да хоть бы они их всех там размозжили!
Фильм построен так нудно, так скучно. Держит в каком-то напряжении сначала, а потом становится понятно, что развития сюжета нет и не будет! Это попросту обман зрительского доверия!
7 декабря 2016, 22:51 Ответить
Роман Зернов 12 декабря 2016, 02:18
то чувство, когда честно хотели, но так и не поняли чего!
12 декабря 2016, 02:18 Ответить
Vitale Marina 22 января 2017, 19:34
Оценка
Фантастическая повесть!
22 января 2017, 19:34 Ответить
Александр Шабалин 28 января 2017, 19:19
ДЕРЬМИЩЕ!!! 🚾
28 января 2017, 19:19 Ответить
Роман Фишер 6 февраля 2017, 22:52
Оценка
Дамы и Господа - это же редкостное говнище ))))))
6 февраля 2017, 22:52 Ответить
Александр Пугачев 12 февраля 2017, 16:33
Почитав все отзывы об этом фильме, пришёл к выводу о том, что никто, все-таки, не понял всей задумки этого фильма. Это не экшн фильм типа "День независимости", где тупо мочат пришельцев, с огромной кучей спец эффектов, когда вообще не понимаешь что происходит на экране, это философский фильм о том, что нужно ценить свою жизнь, ценить тех, кто рядом с тобой, ценить те моменты, которые будут происходить в жизни, не смотря на то, что они неприятные и совсем заставляют людей опускать руки в сложных ситуациях, при этом не думая о том, как бы хотелось все изменить, то или иное событие. Сюжет в фильме очень даже есть и заставляет задуматься как мы с вами живём, говорим мы своим любимым людям что их ценим и уважаем или нет. (Спойлер) Тел пришельцы что прилетели из далеко года космоса, о которых так мало известно по фильму, так и говорят, что помогали человечеству 3000 лет и в этот раз тоже предлагают помощь, но в качестве способности видеть будущее. Они дали людям свой язык, на котором они говорят. Именно этот язык даёт возможность понять время так, как понимают его пришельцы. Ведь каждый народ на земле понимает и воспринимает мир по своему, на своём языке, каждый язык даёт собственное восприятие, метафоричное, эмоционально и так далее. Например если рассказать дословно русскую поговорку американцу, он подумает какую чушь вы несете, и наоборот. И так со всеми языками мира. По этому приходитсян понимать эту поговорку на их языке и отталкиваясь от их восприятия. Наши языки не могут дать то восприятие времени, которое даёт язык пришельцев, ведь наше понимание линейно, что время течет только вперёд и не не известно что там в будущем. Философию их прибытия и их помощи я рассказал. Подача фильма не как о прибытии инопланетян на землю, а как отношение между людьми, в частности любови друг к другу, я думаю,
понятна.
Да, там есть моменты когда напрямую показывают негативное отношение американской народа к нам и китайцам, но куда же без этого, ведь фильм американский, но я на это закрыл глаза, потому что мне абсолютно все равно.
Спасибо за внимание.
12 февраля 2017, 16:33 Ответить
Ольга Чиркова (Нестёркина) 3 апреля 2017, 18:28
Оценка
душевный фильм) заставляет работать не только мозги, но и душу.
3 апреля 2017, 18:28 Ответить
Евгений Белов 7 мая 2017, 17:45
в ответ на сообщение Екатерина Каратаева от 18 ноября 2016, 18:27
Оценка
А нахрена надо было сидеть сорок минут в кинотеатре, не досмотреть фильм и уйти, а потом писать непонятные отзывы здесь? Ведь весь смысл в последней трети, которая вставляет покруче тупых "экшенов", когда видеоряд, музыка, смысловая составляющая заставляет мозг получать дикий восторг. Вывод - этот фильм не для ТП, о чем красочно говорит Ваш пост)
7 мая 2017, 17:45 Ответить
SKY 7 мая 2017, 22:39
в ответ на сообщение Евгений Белов от 7 мая 2017, 17:45
Оценка
Да просто ее спутник уже смотрел это кино с другой ТП, вот и ныл что пора валить 😂 😂 😂
😉
7 мая 2017, 22:39 Ответить
Андрей 9 июня 2017, 19:56
Оценка
хороший фильм, сюжет непонятно к чему ведущий.
как-то так совпало, но посмотрел его сразу после "Пассажиров" и создалось впечатление, что у обоих фильмов один режиссёр - динамики в фильме нет, тягучий такой сюжет. и тут тоже не мало философских подтекстов.
актриса очень хорошо играет!
9 июня 2017, 19:56 Ответить
Anastasia Ganina 22 августа 2017, 20:35
The physical universe was a language with a perfectly ambiguous grammar
Прибытие (Arrival, 2016, Дени Вильнев). Всем, кому нравятся фильмы жанра Интерстеллар, можете не дочитывать статью, а просто бежать смотреть фильм, потому что Прибытие вам точно понравится. В этом фильме, конечно, не будет кротовых дыр и Гаргантюа, зато человечество впервые будет принимать на своей территории пришельцев. Вы, конечно, можете мне возразить тем, что в кино пришельцы атакуют нас в лучшем случае пару раз в год, а то и чаще. Что же такого особенного в этом фильме? Мне понравилось отсутствие военных действий и разрушенных городов. Конечно, беспорядки и массовые волнения - куда же без них. Но в общем и целом основные сцены фильма снимаются в тишине в полях где-то в Монтане. Приятно для разнообразия понаблюдать, что пришельцы решили атаковать не Нью-Йорк, а черноморское побережье. Когда ты писатель или сценарист, описывающий пришельцев, очень сложно придумать что-то необычное: уже есть бесконечное количество разных идей, тебя обязательно будут сравнивать с кем-то. Казалось бы, пришельцев никто не видел - фантазия твоя ничем не ограничена. Но тут вступает стереотипное мнение зрителей, с которым тоже нужно считаться. В любом случае, тут пришельцы адекватные, корабль у них с крутым гравитационным приемом и все так эстетично смотрится. И военные как надо себя ведут, на то они и военные. И сама эта ситуация, если вообще принять тот факт, что они пригласили лингвиста разговаривать с пришельцами, выглядит очень даже логично. По крайней мере у меня ничего не вызвало сильных противоречий. Идея с общением и языком вообще отдельная история, о которой можно долго рассуждать. Прием очень элегантный и не банальный. Сюда сводится основная идея и посыл фильма, так что не буду философствовать на эту тему, чтобы для вас сохранилась интрига. Главное, о чем не сказала, - Эми Адамс. Великолепна. Если она не получит номинацию на Оскар, то я разочаруюсь в Киноакадемии еще больше. Сама естественность и самоотверженность. Очень сильный персонаж и в то же время очень женственный. У нее отлично получилось сыграть как в основном действии, так и во флешбэках - без напряжения и переигрывания. Переживания, боль, радость и желание разгадать тайну - все очень ярко и правдоподобно. Наверно, мне так понравился этот фильм именно потому, что он так отличается от многих фильмов такого плана (про захват Земли пришельцами, я имею ввиду). Здесь нет беготни, разрушения и масштабных сцен сражений. Здесь именно первое общение и желание человека понять и познать неведомый мир. Эта женщина, которая на свой страх и риск идет на это из научного любопытства, но именно она демонстрирует то, что по идее и должно олицетворять наш вид - она начала относиться к ним "по-людски". И кстати, цитата в заголовке не из фильма, а из книги Теда Чана "История твоей жизни" (Story of Your Life, 1998), которая легла в основу создания этого фильма.
22 августа 2017, 20:35 Ответить
Наталья Лопатникова 24 августа 2017, 21:45
в ответ на сообщение Anastasia Ganina от 22 августа 2017, 20:35
Отличная рецензия
24 августа 2017, 21:45 Ответить
Каратаев Амин 19 февраля 2020, 00:57
в ответ на сообщение Екатерина Каратаева от 18 ноября 2016, 18:27
Привет! Никогда не общался со своими однофамильцами , так как среди чеченцев однофамильцев у нас нет , только родственники ! Под впечатлением от просмотра фильма "Прибытие " , хотел узнать мнение зрителей . Жаль , что не досмотрели до конца ! Тут есть тема для тех , кто пытался понять что такое предопределение
19 февраля 2020, 00:57 Ответить
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7.7 Прибытие
Прибытие фантастика, 2016, США
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