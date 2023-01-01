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Arrival Прибытие 2016 / США
7.7 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Прибытие

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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