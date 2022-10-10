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Елена Ербакова
Елена Ербакова
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Елена Ербакова
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Дата рождения
21 августа 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Лев
Фильмография Елена Ербакова
Сердце пармы
исторический, драма
2022, Россия
8.0
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Фильм «Сердце пармы» стал лидером российского проката
Исторический блокбастер стал одним из главных хитов 2022 года всего за три дня.
Написать
10 октября 2022 11:52
На этой неделе в прокат выходит отечественный блокбастер «Сердце пармы»
Создатели фильма надеются, что он спасет российские кинотеатры.
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3 октября 2022 15:55
В Москве прошел специальный показ фильма «Сердце пармы»
На мероприятии почтили память Сергея Пускепалиса.
Написать
29 сентября 2022 13:43
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