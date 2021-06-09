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Кузьма Сапрыкин

Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин
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Дата рождения
26 декабря 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сызрань, Россия
Рост
193 см
Биография Кузьмы Сапрыкина

Кузьма Владимирович Сапрыкин появился на свет 26 декабря 1995 года в российском городе Сызрани, неподалеку от Самары. Его мама была театральной актрисой, поэтому Кузьма с раннего возраста проводил много времени за кулисами. Его с детства увлекало актерское ремесло, поэтому после получения базового образования он стал студентом Школы-студии МХАТ, где его наставником являлся Евгений Писарев. В 2017 году Кузьма уже был дипломированным актером. Его дипломной работой стала постановка «Калека с острова Инишмаан» драматурга из Ирландии Мартина МакДонаха.

После выпуска Сапрыкин присоединился к труппе столичного драмтеатра им. А.С. Пушкина. Среди спектаклей, в которых он принял участие, были «Две дамочки в сторону севера» по пьесе Пьера Нотта, где Кузьма сыграл одну из центральных ролей.

В кино Сапрыкин дебютировал еще в студенческие годы. В 2016 году он изобразил курьера в детективном сериале Марины Мигуновой «Наваждение». А широкую узнаваемость среди российских зрителей молодому актеру принесло участие в спортивной ленте «Движение вверх», где он воплотил образ спортсмена Ивана Едешко. После успеха этой картины актеру стало поступать множество приглашений на пробы. В 2018 году его утвердили на роль в многосерийный проект «Балабол 2».

Сапрыкин предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Однако в беседах с журналистами актер ведет себя открыто и производит впечатление счастливого человека. Как говорит сам Кузьма, он может «прыгнуть и полететь», а также готов пойти на все, что предлагает ему жизнь. Сапрыкин является активным пользователем социальной сети Instagram, но среди фото, которые он публикует в своем личном аккаунте, нет намеков на наличие у него романтических отношений: они связаны исключительно с профессиональной деятельностью.

Интересные факты о Кузьме Сапрыкине
  • К роли в спортивной драме «Движение вверх» Сапрыкин готовился в течение года. Кузьма читал одноименное произведение Сергея Белова, смотрел олимпийские хроники 1972 года, которые вошли в основу сценария, и активно занимался баскетболом.
  • Многие актеры в картине «Движение вверх» пользовались услугами дублеров, которые являлись профессиональными спортсменами. А вот Кузьма все технически непростые сцены исполнил сам.
  • Актеров в «Движение вверх» искали по всей стране, ведь важно было спортивное телосложение молодых парней и внешнее сходство с настоящими баскетболистами. Поскольку рост Сапрыкина составляет 193 сантиметра, все его окружение советовало ему пойти на кастинг. Оценив его схожесть с баскетболистом Едешко, продюсеры сразу утвердили его в проект.
  • После работы в картине «Движение вверх» Сапрыкин обрел друзей в лице актеров Ивана Колесникова, Владимира Машкова и Андрея Смолякова. Съемочной группе приходилось много общаться друг с другом на протяжении целого года, что сделало из них практически семью.
  • Многосерийный проект «Безсоновъ» с Кузьмой Сапрыкиным в роли князя показали в Японии в феврале 2021 года на телеканале AXN Mystery.
Фильмография Кузьмы Сапрыкина
Маруся Фореvа!
Маруся Фореvа!
комедия, драма 2022, Россия
5.0
Спасите Колю!
Спасите Колю!
комедия 2020, Россия
3.0
Волшебный парк Джун
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.0
Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
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9 июня 2021 14:24
Армия или любовь: Дмитрий Нагиев на первом постере комедии «Спасите Колю!» Премьера состоится в следующем году.
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5 октября 2020 15:42
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21 июня 2018 22:10
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