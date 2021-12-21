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Илья Маланин
Илья Маланин
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Илья Маланин
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Дата рождения
21 апреля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Майский, Россия
Личные связи
Александра Бортич
были в отношениях
Биография Ильи Маланина
Родился 21 апреля 1993 года. Майский, Россия.
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Фильмография Ильи Маланина
Общага
драма
2021, Россия
7.0
Тобол
драма, исторический
2018, Россия
7.0
На районе
драма
2018, Россия
5.0
Неуловимые: Бангкок
приключения, криминал
2016, Россия
3.0
Неуловимые: Джекпот
приключения, комедия, криминал
2016, Россия
3.0
Неуловимые
боевик
2015, Россия
4.0
Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма
2015, Россия
7.0
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Aleksandra Bortich
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