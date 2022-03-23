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Сердце пармы Сердце пармы
Киноафиша Фильмы Сердце пармы Отзывы о фильме «Сердце пармы»
Сердце пармы 2022 / Россия
8.0 Оцените
310 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Сердце пармы»

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Наша рецензия

Князь пермский Михаил молод, но благодаря уму и смекалке все же находит возможность договориться с ближайшими правителями о выплате дани для Москвы. Его главная цель — сохранить мир в Пермской области и добиться процветания своих людей. Его жизнь навсегда меняет встреча с местной девушкой Тиче, которой суждено стать ведьмой-ламией. Девушка будет призвана охранять эти земли и станет верной соратницей Михаила. Вот только языческие верования начинают сильно беспокоить православную Москву и…

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nice.luybov 23 марта 2022, 19:41
Я твой
23 марта 2022, 19:41 Ответить
samojlovadara69 17 июля 2022, 12:38
Хорошо
17 июля 2022, 12:38 Ответить
samojlovadara69 17 июля 2022, 12:39
в ответ на сообщение nice.luybov от 23 марта 2022, 19:41
Хорошо
17 июля 2022, 12:39 Ответить
Ferensy 20 июля 2022, 12:31
Все ждал когда в кадре Мел Гибсон появиться с криком:
- Ждём!!! Ждём!!! Ждём!!!! ЖДЁМ!!!! ДАВАЙ!!!
... и скотландской юбкой.
20 июля 2022, 12:31 Ответить
Rye Rihehxux 6 октября 2022, 19:04
Оценка
Кто смотрел эту шляпу ? Сносная дичь ?
6 октября 2022, 19:04 Ответить
Андрей Радеев 6 октября 2022, 19:39
Оценка
Захватывающий сюжет, актуальная тематика.
6 октября 2022, 19:39 Ответить
Well 6 октября 2022, 21:34
Оценка
Прошу прощения за грамматику!
Просто в кинотеатре этот отщыв пишу!
Просто пропаганда новой гражданской войны! Типа так и надо, это типа «Правда»

P.S. В Китае запрещен к показу фильс «Аватар» из-за предательства главного героя, а у нас какис доьрым утром ((
6 октября 2022, 21:34 Ответить
Вера Следникова 6 октября 2022, 23:25
Только из кинотеатра! Вообще никогда не отзываюсь, но тут прям бурая!
С хорошего начнём)
Не стыдно😂 не то слово! Просто отлично снято! Сценарий ладный, героями веришь, звук до мурашей, экшен волосы дыбом (особенно на батальных сценах) операторская работа на высоте! Впечатления сильнейшие, давно так не погружалась. Но, естественно есть но... Повестка. Полностью в границах "серой морали". Московия дават и подминает под себя огнём и мечом. Да, цель великая, да так и было, это наша история. И мечта царя "о единой, сплоченой как гранит, могучей" сбылась. Но выпускать такие фильмы СЕЙЧАС выстрел в ногу нашей СВО. Я прям вижу как завтра польётся из каждого утюга про "вековую агрессию и захватническую политику и имперские замашки и т.д.ит.п....Чё ж у нас всё всегда через 🍑 то,а...
6 октября 2022, 23:25 Ответить
Рамазан Тюлегенов 7 октября 2022, 01:34
в ответ на сообщение Вера Следникова от 6 октября 2022, 23:25
Оценка
Дело не в повестке дня. Фильм еще в прошлом году снимали. Что же его теперь на полку ложить. А вообще, я вчера в день премьеры его посмотрел, и был приятно удивлен. Все три часа фильма смотрел не отрываясь, и не отлучаясь. В зале было не много людей, но никто не вышел за три часа ни разу. Фильм реально захватывает, как сюжетом так и сценами, так и игрой актеров. 8 из 10 однозначно. Один из не многих современных российских фильмов, который так зацепил, да и не только российских. Вообще в последнее время очень тяжело найти что-то стоящее. Но этот фильм не отпускал меня до самых субтитров. Однозначно советую посмотреть.
7 октября 2022, 01:34 Ответить
krainijsever 7 октября 2022, 05:56
Оценка
Пошел в кинотеатр время убить. Но впечатлило! Не ожидал от Российского кинематографа! Очень понравилось.
7 октября 2022, 05:56 Ответить
iferyagin 7 октября 2022, 07:04
Оценка
Шикарный фильм! Фильм в том числе и о чувстве долга, о патриотизме, о любви! Кто сравнивает с сегодняшним днём просто сам ничего не понимает. Очень рекомендую! Давно не ставил высоких оценок за наши фильмы.
7 октября 2022, 07:04 Ответить
Эрик Елисеев 7 октября 2022, 15:22
Фильм уже на сайте KA9.РУ
7 октября 2022, 15:22 Ответить
Наталия Петряшова 7 октября 2022, 18:11
Оценка
Отличный фильм! Идите и смотрите!
7 октября 2022, 18:11 Ответить
User 8 октября 2022, 07:52
Фильм захватывающий! Зрелищные баталии - Огнем и Мечом! Просто не могла весь фильм оторваться от жарана - настолько дердит зрителя. Порадовал так же актёрский состав : Миронов, Бондарчук, Пускепалис
8 октября 2022, 07:52 Ответить
Анастасия Леонтьева 8 октября 2022, 08:08
Оценка
Не понравился
8 октября 2022, 08:08 Ответить
Анастасия Леонтьева 8 октября 2022, 08:09
Оценка
Не понравился,
8 октября 2022, 08:09 Ответить
izmari1 8 октября 2022, 11:29
Оценка
Снят красиво, но очень затянут
8 октября 2022, 11:29 Ответить
София Голованова 8 октября 2022, 21:43
Оценка
Фильм конечно интересный, но очень долгий
8 октября 2022, 21:43 Ответить
nikolinnik51 9 октября 2022, 12:39
Оценка
Шикарный фильм , и боёвка и отмосфера и сюжет ! Один из немногих шикарных русских фильмов .
9 октября 2022, 12:39 Ответить
Svetlana Kakaer 9 октября 2022, 15:10
Оценка
Жестокий и кровавый фильм
9 октября 2022, 15:10 Ответить
a.a.shashin 9 октября 2022, 15:20
Оценка
Потрясающий фильм!
9 октября 2022, 15:20 Ответить
Людмила Ковалёва 9 октября 2022, 21:34
Оценка
Неплохой фильм,но очень сильно затянут
9 октября 2022, 21:34 Ответить
User 10 октября 2022, 00:53
Оценка
Честно скажу ,только пришли с фильма ,фильм на 8/10 только из за того что немного затянуто , а так ребят если отбросить телефоны, разговоры и т.п и словить суть очень даже годно , особенно для российского кинематографа , не пожалели
10 октября 2022, 00:53 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 10 октября 2022, 01:56
Оценка
Хороший фильм, три часа пролетели незаметно, наши научились снимать добротные картины. Моя подруга обрыдалась, что такое мясорубка в Древней Руси показано очень реалистично.
10 октября 2022, 01:56 Ответить
Алексей Воронин 10 октября 2022, 09:50
Оценка
Мистика была лишней.это всё-таки не"Последний богатырь".
10 октября 2022, 09:50 Ответить
Станислав Ян 10 октября 2022, 13:15
Оценка
Нужное кино. После "Русь Изначальная" и не упомню, чтобы также понравилось.
Рекомендую к просмотру!
10 октября 2022, 13:15 Ответить
Екатерина Кильба 10 октября 2022, 20:01
Оценка
Ужасно долгий, сказано 1 час 50мин, в итоге 3 часа, очень нудный и затянутый
10 октября 2022, 20:01 Ответить
www.internet 11 октября 2022, 18:55
Оценка
Баталии очень получились качественными, было ощущения присутствия и прямого участия в них. Но тема мистики, перевоплащения женщины, не донесена. На мой взгляд фильм местами растянут. Фильм на один раз, второй пересматривать не захочется. Актеры молодцы.
11 октября 2022, 18:55 Ответить
aabagur 11 октября 2022, 20:15
Оценка
Хороший фильм. отличная игра актеров,отличные съёмки
11 октября 2022, 20:15 Ответить
evgen17466 11 октября 2022, 21:09
Оценка
Не пожалел , о просмотре👍👍👍
11 октября 2022, 21:09 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 11 октября 2022, 22:14
Оценка
Фильм не плохой, но немного затянут идет 2-40, мистика и перевоплощение не правдоподобно! Неестественно снято на княжьем дворе не деревца!!! Сцены битвы, боевик какой-то. Это все таки исторический фильм! Недавно по телевидению шел фильм Золотая орда, более естественно снят. Вывод на 3-ку., хотя очень фильмы исторические.
11 октября 2022, 22:14 Ответить
Dghjkk 12 октября 2022, 20:43
Оценка
Мерзкий фильм, игра актеров никакая, сценарий никакой, ни одного сюжета полностью продуманного нет, одни ляпы.. актёры как с массовки набрали.. ушли даже не стали смотреть до конца фильм!
12 октября 2022, 20:43 Ответить
bout_anna 14 октября 2022, 21:35
Оценка
Очень хорошо снят фильм! И сюжет, который держит внимание до самого конца фильма, и работа оператора, и актеры молодые и знаменитые. Фильм снимался в 2019-20 году, так что политический подтекст искать не стоит. Время фильма не 1ч50 мин, а 159 мин. В любом случае, очень порадовал!!
14 октября 2022, 21:35 Ответить
djkjiby 16 октября 2022, 19:34
Оценка
Шикарный фильм.
16 октября 2022, 19:34 Ответить
User 17 октября 2022, 04:18
Оценка
Лчень классный фильм
17 октября 2022, 04:18 Ответить
User 17 октября 2022, 21:29
Оценка
Очень понравился фильм,всем рекомендую к просмотрю 👍🔥
17 октября 2022, 21:29 Ответить
Comon 18 октября 2022, 01:39
Оценка
Приличный наш блокбастер, по историческим мотивам. Конечно такой фильм в 1000 раз лучше другой всякой лабуды. Деньги потратили правильно
18 октября 2022, 01:39 Ответить
gvontash 19 октября 2022, 00:03
Оценка
Фильм отличный, всё 5 баллов
19 октября 2022, 00:03 Ответить
sergeyka_2020 19 октября 2022, 05:59
Оценка
Фильм отвратительный!
Снят для умственно отсталых, излишняя нагота, постоянное и неуместное приплетание веры. Никакой историей здесь и не пахнет. Чушь полная, но а так фильм цивильный! Если ваш iq
19 октября 2022, 05:59 Ответить
sergeyka_2020 19 октября 2022, 06:02
в ответ на сообщение sergeyka_2020 от 19 октября 2022, 05:59
Оценка
Если ваш iq
19 октября 2022, 06:02 Ответить
sergeyka_2020 19 октября 2022, 06:03
в ответ на сообщение sergeyka_2020 от 19 октября 2022, 05:59
Оценка
Если ваш коэффициент интеллекта ниже 30 баллов, то вам понравится)
19 октября 2022, 06:03 Ответить
Amelia 21 октября 2022, 09:11
Оценка
Даже не ожидала что все 2,5 часа буду смотреть увлеченно фильм, не отрываясь от экрана!
Конечно книга "Сердце Пармы" более обьемная и фантастическая, не все удалось экранизировать, но несмотря на это фильм удался, впечатляет!
Особенно учитывая то, что я живу в Перми и история мне знакома, места съёмки фильма тоже были посещены мной и не раз.
Рекомендую фильм тем кто любит глубокое и зрелищное кино по мотивам древней истории.
21 октября 2022, 09:11 Ответить
User 21 октября 2022, 10:38
Оценка
Очень понравился фильм, рекомендую к просмотру
21 октября 2022, 10:38 Ответить
vipyu54 23 октября 2022, 02:32
Оценка
привет
23 октября 2022, 02:32 Ответить
Sonny So 23 октября 2022, 13:27
Очень-очень-очень странные ощущения после просмотра. Даже спустя пару дней не удаётся поймать суть. В общем, интересно, красиво снято, хорошая игра актеров. Но в чем замысел? Все благие намерения Михаила были перечеркнуты вмешательством Московского княжества, у которого вроде тоже благая конечная цель, но неоправданно жестокие методы достижения. И непонятно это смирение князя в конце, отказ от своих взглядов и покорение.
23 октября 2022, 13:27 Ответить
User 25 октября 2022, 11:20
Оценка
Затянутая историч ни о чем!
Слабое и невнятное исполнение главной роли Михана и Иван Грозный в исполнении Бондарчука смешной!
25 октября 2022, 11:20 Ответить
Янет Бадилье 25 октября 2022, 17:05
Оценка
Фильм разочарование - скучный, почему нельзя было подобрать актеров посимпатичней, я конечно понимаю историческую естественность, но эстетика должна быть, глазу не что зато зацепиться, реально , ну можно было найти главного героя симпатичного, и девушку. такое ощущение что снимались бомжи, когда идешь в кино хочеться погрузиться в эмоции, насладиться эстетикой, влюбиться ... но как можно влюбится в это..... одно отвращение, костюмы можно было доработать сделать более мужественными гармоничными. Фильм г...... и Много не закрытых вопросов осталось , как минимум отсутствие логики.
25 октября 2022, 17:05 Ответить
Ева Фадеева 26 октября 2022, 16:21
Оценка
Снято хорошо,но сюжет...и главный герой мерзкий,не понимаю,чего его так раскручивают. Утиный нос,щуплый,никакой харизмы... Битвы хорошо сняты ,интересно,но остальное ..сопли с ведьмой и концовка - я слабак,я сдался . Из воина стал землепашцем...да ну ,ребят,вы чё...где же русский дух?Понятно,что это вопросы к роману и к сценарию . Режиссер с работой справился,просто сам сценарий так себе. Ну и актера бы на главную роль надо было помощнее и харизматичнее. Да хотя бы сына Пореченкова из второстепенной роли в главную попробовали,получилось бы поинтереснее . В общем, Больше возни вокруг фильма и разговоров. Но надо развивать свое кино,снято хорошо. Дерзайте дальше,начало положено.
26 октября 2022, 16:21 Ответить
belkadura 26 октября 2022, 16:24
Оценка
Фильм губит хронометраж... Выкиньте ансамбль песни и пляски скачущий вокруг берёзы и эту бездарность - Бондарчука, и фильм будет лучше перевариваться.
26 октября 2022, 16:24 Ответить
Dimasta_97 26 октября 2022, 22:48
Оценка
Фильм, который впечатлил!!
26 октября 2022, 22:48 Ответить
User 29 октября 2022, 11:05
Оценка
Шикарная фильм девушка хорошо играла Елена Ербакова
29 октября 2022, 11:05 Ответить
Максим Косов 30 октября 2022, 13:02
Оценка
Скука. Что роман, что фильма. Если в романе еще что-то худо-бедно погружает в сюжет и эпоху, то фильм смотрится вообще в отрыве от контекста. Ещё и с "мистикой" переусердствовали. Какой-то ВК на минималках.
30 октября 2022, 13:02 Ответить
kostrichenko2015 30 октября 2022, 21:22
Оценка
Фильм хороший. Но концовку,как не умели делать русские продюсеры, так похоже и не научатся. Поэтому 3 звезды.
30 октября 2022, 21:22 Ответить
rufina.izm.1999 30 октября 2022, 23:13
Оценка
Пошла на фильм просто на рандом,а я просто влюбилась! Пити из пити
30 октября 2022, 23:13 Ответить
lili.melnikova2013 1 ноября 2022, 08:07
Оценка
Очень завораживающий фильм, смотрела на одном дыхании!
1 ноября 2022, 08:07 Ответить
jab.hutt 1 ноября 2022, 17:27
Оценка
Норм зашел
1 ноября 2022, 17:27 Ответить
olgasanaeva937 2 ноября 2022, 08:13
Ужас просто. Нормально играют только Евгений Миронов да Сергей Пускепалис. На экране одна кровь, бессмысленные кровавые убийства. Развитие сюжета слабое. Конец вообще невнятный.
2 ноября 2022, 08:13 Ответить
Марина Кунегина 3 ноября 2022, 09:03
Оценка
Хороший фильм. Очень понравился.
3 ноября 2022, 09:03 Ответить
Вика Тарасова 4 ноября 2022, 17:03
Оценка
Ахн буду пересматривать миллион раз
4 ноября 2022, 17:03 Ответить
116kontrakt 4 ноября 2022, 21:41
Оценка
Примитивный сюжет
Низкокачественная картинка
Фильм для девочек любящих красивого главвного персонажа
Фильм пустой
4 ноября 2022, 21:41 Ответить
ixide 5 ноября 2022, 12:02
Оценка
Почему такой высокий рейтинг вообще не понятно. Фильм отвратительный, начиная с кучи ляпов в виде неностыковок по героям, заканчивая сделанными ногтями у девушек...
Сам сюжет никакой, растянули на 3 часа, чтобы снять, ради того, чтобы снять. На исторический фильм не претендует от слова совсем. Рейтинг тоже позабавил- 16+, хотя в фильме много сцен с сексом и обнаженкой, а в других фильмах только поцеловались и сразу 18+.
Фильм понравится только тем, кто любит мясо и расчлененку. Не рекомендую ходить с детьми и впечатлителтным людям.
5 ноября 2022, 12:02 Ответить
ixide 5 ноября 2022, 12:03
в ответ на сообщение 116kontrakt от 4 ноября 2022, 21:41
Оценка
Главный герой на очень любителя...
5 ноября 2022, 12:03 Ответить
Руслан Шамуков 5 ноября 2022, 19:05
в ответ на сообщение Алексей Воронин от 10 октября 2022, 09:50
Оценка
а вы читали книгу, по которой фильм снят?
5 ноября 2022, 19:05 Ответить
Руслан Шамуков 5 ноября 2022, 19:24
Оценка
Если вы читали книгу, то содержательной составляющей фильм вас не разочарует. Он немного сглаживает углы, в книге всё-таки побольше сути и конфликты поострее, и герой Евгения Миронова скорее бесячий, чем елейный. Вообще, респект режиссёру за качественно сделанное кино. Даже вкрадчивый голос Бондарчука внезапно не вываливается из контекста, хоть и нет у него крючковатого носа.
Впечатляющие батальные сцены на севере средневековой Руси. Немалая работа пиротехников и каскадеров, аниматоров и прочих спецэффектов, и костюмеры были хороши. Достойная актерская игра, без постоянного переигрывания и желания в секундную роль вложить весь свой артистизм и талант. Единственно, и это конечно субъективно, не хватает какой-то эпичности, масштаба. Ощущение, что наше кино снимается в основном крупным планом, чтоб отсечь лишнее, что не должно попасть в кадр, или будто сцена маленькая, пространства не хватает, вроде и дают пролёт над уральскими горами, ан нет в нём масштабов питерджексоновского Средиземья. Вроде и пришли на капише, а тесно между камнями и общего плана нет - хочется большего погружения в картинку. 😊
5 ноября 2022, 19:24 Ответить
Наталья Компанченко 5 ноября 2022, 19:55
Оценка
Фильм понравился
5 ноября 2022, 19:55 Ответить
eluscha.78 10 ноября 2022, 20:06
Оценка
👍
10 ноября 2022, 20:06 Ответить
Наталия Кистион 11 ноября 2022, 12:51
в ответ на сообщение User от 25 октября 2022, 11:20
Оценка
Это не Иван Грозный. А Иван 3-й
11 ноября 2022, 12:51 Ответить
Наталия Кистион 11 ноября 2022, 13:11
Оценка
Вильям снят хорошо, качественно, актерская игра добротна. Картинка стильная. Сражения зрелищные. Не понравился сюжет - как плохая Москва не даёт жизни окраинам, подбирая их под себя. Не понравился главный герой - слабый, не харизматичный, без стержня, предатель по-сути, мыслящий не дальновидно, а мелко и как-то по бабски. В результате всё действо тягостно, битвы кажутся бессмысленными и бестолковыми, во всём сквозит безысходность. А ведь это время, когда заканчивается эпоха феодальной раздробленности и идёт собирание земель Иваном третьим, который хотел прекратить междоусобные войны, ослабившие так надолго Русь. Однако, сюжет построен так, что именно князьки, разорвавший Русь на части выглядят последними героями, сражающимися за независимость своих наделов. Красивое лицо, но гнилое нутро у фильма.
11 ноября 2022, 13:11 Ответить
miroslava.v777 11 ноября 2022, 19:19
Оценка
Очень классный фильм. Посмотрю его с удовольствием ещё раз
11 ноября 2022, 19:19 Ответить
Вика Дружинина 11 ноября 2022, 21:31
Оценка
Мне не понравился артист Сергей кузнецов. Маленький, щуплый, с утиным носом. Ну что хорошего? Возникают вопросы, почему он здесь играет. Ну просто не на что глаз положить. Уж герой здесь должен быть другим. Сильным, мощным и статным красавцем. Машков в молодости был таким.
11 ноября 2022, 21:31 Ответить
Вика Дружинина 11 ноября 2022, 21:35
в ответ на сообщение ixide от 5 ноября 2022, 12:03
Оценка
На большого любителя))))
11 ноября 2022, 21:35 Ответить
Вика Дружинина 11 ноября 2022, 21:39
в ответ на сообщение 116kontrakt от 4 ноября 2022, 21:41
Оценка
Так главный персонаж же некрасивый! Что там любить?
11 ноября 2022, 21:39 Ответить
glebgryadkin 12 ноября 2022, 21:27
Оценка
Непонятно кто ставил возрастной ценз, пол фильма гг крутит сиськами на полэкрана. Нет, они вполне себе хороши, но всё же.

Фильм бесконечно затянут. Экшн какой-то есть, но ни идеи, ни смысла, ни истории. Как твинпикс - все куда-то ходят, что-то происходит, смысла никакого.
12 ноября 2022, 21:27 Ответить
User 12 ноября 2022, 21:43
Как это развидеть
12 ноября 2022, 21:43 Ответить
pony1974 12 ноября 2022, 22:12
Оценка
Фильм не понравился. Понамудрили, что короче хрень какая то, хотели как лучше получилось как всегда.
12 ноября 2022, 22:12 Ответить
Рафаэль Маленов 13 ноября 2022, 23:12
Оценка
Отличный фильм, очень захватывающий сюжет. Из фильмов, что сейчас в прокате — это лучшее, что можно сейчас посмотреть
13 ноября 2022, 23:12 Ответить
Мистер Лебовски 14 ноября 2022, 12:51
Оценка
Крутое ,мощное кино 🎥😎😎😎однозначно к просмотру
14 ноября 2022, 12:51 Ответить
Олег Чуранов 14 ноября 2022, 17:29
Оценка
Максимум на троечку!!!! Пожелел что пошёл!!! Не видитесь на рекламу, отстой 👎
14 ноября 2022, 17:29 Ответить
Dmitry Kanushin 18 ноября 2022, 17:18
Оценка
Купился на рекламу.
Хотел поддержать "отечественного производителя" - по итогу понял, что это работа вражеских в лучшем случае с нулевой идейной, культурной, воспитательной ценностью.
Но скорее, это антигосударственная, антиправославная, антиисторическая диверсия.
А если тут участвовали государственные деньги (региональные или федеральные), то это однозначное преступление.

А благодаря какой-такой ценности этого "шедевра" его рекламу пихают через окологосударственные платформы и каналы - это большая загадка.

У нас в государстве кто-то собирается задаваться вопросами о цели и смысле подобного "творчества"? Это просто ахтунг какой-то... слов нет.
18 ноября 2022, 17:18 Ответить
User 18 ноября 2022, 19:59
Оценка
Это один из лучших наших фильмов, что я смотрел, хваленый викинг нервно курит в сторонке, игра актеров, костюмы, постановка драк, а самое главное боев, просто на высоте, ни на секунду не пожалел, что сходил.
18 ноября 2022, 19:59 Ответить
Надежда Николаевна 19 ноября 2022, 13:59
Оценка
Фильм понравился. Сьемки масштабные, битвы впечатляющие. Игра актеров на уровне 👍
19 ноября 2022, 13:59 Ответить
Александр Гриднев 19 ноября 2022, 19:56
Оценка
Посмотрел сегодня. Редкостная чушь. Выбор веры,не освещён.
Иванов не православный писатель,а поклонник языческих культовых.
19 ноября 2022, 19:56 Ответить
Hаталья Александровна 25 ноября 2022, 04:24
Оценка
Фильм понравился!Рекомендую посмотреть пока идёт.Сюжет интересный.
25 ноября 2022, 04:24 Ответить
Дарья Забелина 25 ноября 2022, 20:04
Оценка
Самый крутой фильм который я смотрела🤩
25 ноября 2022, 20:04 Ответить
mrysokov 27 ноября 2022, 04:01
Оценка
Фильм, очень интересный, местами возникает чувство, словом смотришь видео18+ на большом экране
27 ноября 2022, 04:01 Ответить
Oksa Smi 27 ноября 2022, 22:36
в ответ на сообщение Rye Rihehxux от 6 октября 2022, 19:04
Хрень полная!!! Куда деньги ушли? Бездарщина откровенная, стыдно за наше кино
27 ноября 2022, 22:36 Ответить
Дмитрий Бондарев 30 ноября 2022, 16:18
Оценка
Я так полагаю оценка фильму накручена
30 ноября 2022, 16:18 Ответить
chentyruva.natalia 30 ноября 2022, 17:47
Оценка
Во время просмотра фильма прониклась и поняла, как очень не легко в те времена то было...игра актеров, костюмы, все показали и дали прочувствовать. Князь получился реальный, кому красавчик актер нужен в роли великого Чердыньского страдальца князя вы о чем комментаторы? Был показан настояший со сломаным носом, худой и страдаюший, но не лишенный любви к жене и своему народу и месту там где родился
30 ноября 2022, 17:47 Ответить
Даша Боброва 30 ноября 2022, 18:13
Оценка
Фильм чудо
30 ноября 2022, 18:13 Ответить
anastasi879195 5 декабря 2022, 09:15
Оценка
Отличный фильм. Однозначно стоит пойти посмотреть.
5 декабря 2022, 09:15 Ответить
Денис Тляшев 8 декабря 2022, 14:33
Оценка
Неоправданное времяпровождение за этим фильмом. Много сюжетных дыр, много нераскрытых героев, много чего не сказано
8 декабря 2022, 14:33 Ответить
Юля Мингереш 15 декабря 2022, 16:07
Оценка
Много рекламы, а фильм не 🙅
15 декабря 2022, 16:07 Ответить
sasha.u1 21 декабря 2022, 00:33
Оценка
Для девочек любого возраста, как мне кажется, очень жестокий, неприятный фильм, но исторически верный, и даже ещё приукрашенный. Кто шёл, думая, что судя по слову,, сердце'' в названии, будет что-то типа мелодрамы со смазливыми героями и аппетитные картинки-ошибся. Здесь все по законам военного времени, и предательство, и подставы, и грязь, и скука, и тягомотина, как выразились предыдущие комментаторы. Да, исторические зарисовки сделаны на отлично, сюжет не очень понятен, теряется в сильных эмоционально окрашенных сценах, фильм бы запретила смотреть до 35 лет и психически неуравновешанным людям любого возраста. Жестоко, страшно, неприятно
21 декабря 2022, 00:33 Ответить
rbronnikov1987 5 января 2023, 10:06
Оценка
Жаль фильм вышел из проката. Хотел сходить посмотреть
5 января 2023, 10:06 Ответить
Яна Янель 8 января 2023, 03:37
Оценка
Советую к просмотру! Отличный фильм!
8 января 2023, 03:37 Ответить
Алла Ким 16 января 2023, 22:48
Оценка
Просто нет слов...насколько все печально в нашем современном кинематографе, да и не только в нем . Но самое страшное,что людям это нравится .Люди, очнитесь!
16 января 2023, 22:48 Ответить
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