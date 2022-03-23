Князь пермский Михаил молод, но благодаря уму и смекалке все же находит возможность договориться с ближайшими правителями о выплате дани для Москвы. Его главная цель — сохранить мир в Пермской области и добиться процветания своих людей. Его жизнь навсегда меняет встреча с местной девушкой Тиче, которой суждено стать ведьмой-ламией. Девушка будет призвана охранять эти земли и станет верной соратницей Михаила. Вот только языческие верования начинают сильно беспокоить православную Москву и…
- Ждём!!! Ждём!!! Ждём!!!! ЖДЁМ!!!! ДАВАЙ!!!
... и скотландской юбкой.
Просто в кинотеатре этот отщыв пишу!
Просто пропаганда новой гражданской войны! Типа так и надо, это типа «Правда»
P.S. В Китае запрещен к показу фильс «Аватар» из-за предательства главного героя, а у нас какис доьрым утром ((
С хорошего начнём)
Не стыдно😂 не то слово! Просто отлично снято! Сценарий ладный, героями веришь, звук до мурашей, экшен волосы дыбом (особенно на батальных сценах) операторская работа на высоте! Впечатления сильнейшие, давно так не погружалась. Но, естественно есть но... Повестка. Полностью в границах "серой морали". Московия дават и подминает под себя огнём и мечом. Да, цель великая, да так и было, это наша история. И мечта царя "о единой, сплоченой как гранит, могучей" сбылась. Но выпускать такие фильмы СЕЙЧАС выстрел в ногу нашей СВО. Я прям вижу как завтра польётся из каждого утюга про "вековую агрессию и захватническую политику и имперские замашки и т.д.ит.п....Чё ж у нас всё всегда через 🍑 то,а...
Рекомендую к просмотру!
Снят для умственно отсталых, излишняя нагота, постоянное и неуместное приплетание веры. Никакой историей здесь и не пахнет. Чушь полная, но а так фильм цивильный! Если ваш iq
Конечно книга "Сердце Пармы" более обьемная и фантастическая, не все удалось экранизировать, но несмотря на это фильм удался, впечатляет!
Особенно учитывая то, что я живу в Перми и история мне знакома, места съёмки фильма тоже были посещены мной и не раз.
Рекомендую фильм тем кто любит глубокое и зрелищное кино по мотивам древней истории.
Слабое и невнятное исполнение главной роли Михана и Иван Грозный в исполнении Бондарчука смешной!
Низкокачественная картинка
Фильм для девочек любящих красивого главвного персонажа
Фильм пустой
Сам сюжет никакой, растянули на 3 часа, чтобы снять, ради того, чтобы снять. На исторический фильм не претендует от слова совсем. Рейтинг тоже позабавил- 16+, хотя в фильме много сцен с сексом и обнаженкой, а в других фильмах только поцеловались и сразу 18+.
Фильм понравится только тем, кто любит мясо и расчлененку. Не рекомендую ходить с детьми и впечатлителтным людям.
Впечатляющие батальные сцены на севере средневековой Руси. Немалая работа пиротехников и каскадеров, аниматоров и прочих спецэффектов, и костюмеры были хороши. Достойная актерская игра, без постоянного переигрывания и желания в секундную роль вложить весь свой артистизм и талант. Единственно, и это конечно субъективно, не хватает какой-то эпичности, масштаба. Ощущение, что наше кино снимается в основном крупным планом, чтоб отсечь лишнее, что не должно попасть в кадр, или будто сцена маленькая, пространства не хватает, вроде и дают пролёт над уральскими горами, ан нет в нём масштабов питерджексоновского Средиземья. Вроде и пришли на капише, а тесно между камнями и общего плана нет - хочется большего погружения в картинку. 😊
Фильм бесконечно затянут. Экшн какой-то есть, но ни идеи, ни смысла, ни истории. Как твинпикс - все куда-то ходят, что-то происходит, смысла никакого.
Хотел поддержать "отечественного производителя" - по итогу понял, что это работа вражеских в лучшем случае с нулевой идейной, культурной, воспитательной ценностью.
Но скорее, это антигосударственная, антиправославная, антиисторическая диверсия.
А если тут участвовали государственные деньги (региональные или федеральные), то это однозначное преступление.
А благодаря какой-такой ценности этого "шедевра" его рекламу пихают через окологосударственные платформы и каналы - это большая загадка.
У нас в государстве кто-то собирается задаваться вопросами о цели и смысле подобного "творчества"? Это просто ахтунг какой-то... слов нет.
Иванов не православный писатель,а поклонник языческих культовых.
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