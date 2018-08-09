Наша рецензия

Научный эксперимент, проходивший на экстремальной глубине, заканчивается неудачей. Теперь ученых нужно оттуда вытаскивать. Единственным человеком, способным на это, является отстраненный от погружений Джонас Тейлор, который уже бывал в подобных ситуациях и знает, что на глубине обитает огромная акула, готовая съесть и уничтожить все на своем пути. Но тогда ему никто не поверил, и теперь у него есть реальная возможность доказать свою правоту. Спасательная миссия проходит достаточно успешно, но…