Научный эксперимент, проходивший на экстремальной глубине, заканчивается неудачей. Теперь ученых нужно оттуда вытаскивать. Единственным человеком, способным на это, является отстраненный от погружений Джонас Тейлор, который уже бывал в подобных ситуациях и знает, что на глубине обитает огромная акула, готовая съесть и уничтожить все на своем пути. Но тогда ему никто не поверил, и теперь у него есть реальная возможность доказать свою правоту. Спасательная миссия проходит достаточно успешно, но…
Фильм обалденный, очень хорошо продумано,
Ещё бы пошла.
закончилось. Очень не хватает перемотки.
Там настолько туго со сценарием и сюжетом, что даже взорвали пару вертолетов, просто так, надо же что то показывать
снят и спецэффекты, конечно, классные, но, на мой взгляд, можно было больше реализма придумать! именно много "ляпов" и испортили впечатление о фильме!(было много научных зацепок и идей, но их не развили).
а когда акула поплыла на переполненные пляжи, вообще напомнило фильм-фарс "пираньи 3д" ;(((
лента на один раз, а вот Челюсти, пожалуй, еще раз пересмотрю, как-нибудь ;))
6 баллов из 10ти!
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