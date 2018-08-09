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Мег: Монстр глубины Мег: Монстр глубины
Киноафиша Фильмы Мег: Монстр глубины Отзывы о фильме «Мег: Монстр глубины»
The Meg Мег: Монстр глубины 2018 / США
7.9 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Мег: Монстр глубины»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Научный эксперимент, проходивший на экстремальной глубине, заканчивается неудачей. Теперь ученых нужно оттуда вытаскивать. Единственным человеком, способным на это, является отстраненный от погружений Джонас Тейлор, который уже бывал в подобных ситуациях и знает, что на глубине обитает огромная акула, готовая съесть и уничтожить все на своем пути. Но тогда ему никто не поверил, и теперь у него есть реальная возможность доказать свою правоту. Спасательная миссия проходит достаточно успешно, но…

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ВАЛЕНТИНА ШАХВОРОСТОВА-КОЛЕСНИКОВА 9 августа 2018, 09:57
Оценка
Рекомендую к просмотру. Очень смешной, динамичный, красивый, для любителей океана и его обитателей. Джейсон Стэтем как всегда на высоте, актерский состав на уровне! Есть ляпы, но незначительные, куда без них. Фильм на твердые 8 баллов из 10.
9 августа 2018, 09:57 Ответить
yakubov121299 9 августа 2018, 15:45
Оценка
Фильм отличный комедийный , реалистичный и динамичный , актерский состав в норме , Джейсон Стэйтем как всегда в форме ! , фильм хорош всем рекомендую !
9 августа 2018, 15:45 Ответить
Виктория Справедливая 10 августа 2018, 00:29
Оценка
Если будут писать что-то отрицательное про фильм - не слушайте. Идите смело и смотрите. Фильм супер!!!
10 августа 2018, 00:29 Ответить
Наталья Ватолина 10 августа 2018, 01:41
Оценка
Фильм БОМБА))) Очень крутой со спецэффектами и юмором , смотрели всей семьей на одном дыхании, полный восторг, рекомендую👍
10 августа 2018, 01:41 Ответить
Александр Шибанов 10 августа 2018, 11:04
Оценка
Вполне приличный фильм. Доволен.
10 августа 2018, 11:04 Ответить
Алексей Иголкин 10 августа 2018, 15:29
Оценка
Фильм хороший ! слов нет ! идите не пожалеете !
10 августа 2018, 15:29 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 10 августа 2018, 16:00
Оценка
фильм состоит из штампов и стереотипов с естественно предсказуемым финалом. не советую
10 августа 2018, 16:00 Ответить
tim2310 10 августа 2018, 21:56
Оценка
Давно ждал выхода. В итоге заснул))) акула которая таранит подлодку с 9ти этажный дом) в целом фильм хороший, но скучный. Сделанный по мотиву фильма - " челюсти" и немного взчто от "поверхность" ставлю 4
10 августа 2018, 21:56 Ответить
Александра Швецова 11 августа 2018, 13:13
Оценка
Впечатлений от фильма больше, чем думала.
Фильм обалденный, очень хорошо продумано,
Ещё бы пошла.
11 августа 2018, 13:13 Ответить
djudas20121 11 августа 2018, 14:38
Китай опять в пренде
11 августа 2018, 14:38 Ответить
dk 11 августа 2018, 15:46
Оценка
Очень тонкий фильм. Такая тонкая грань когда скучно настолько, что хочется уйти или всеже еще можно посидеть, но хочется чтобы поскорее уже
закончилось. Очень не хватает перемотки.

Там настолько туго со сценарием и сюжетом, что даже взорвали пару вертолетов, просто так, надо же что то показывать
11 августа 2018, 15:46 Ответить
Elvina Galeeva 11 августа 2018, 20:07
Оценка
Фильм плохой.Ну совсем.Не надо.Не идите.
11 августа 2018, 20:07 Ответить
julia120191 11 августа 2018, 22:34
Оценка
Фильм достаточно интересный! Стоит посмотреть. Но немного затянуто.
11 августа 2018, 22:34 Ответить
Александр Кантемиров 12 августа 2018, 08:24
если делать не фиг, то посмотреть можно. но основной вопрос почему +16, фильм практически бескровен, я честное слово ожидал реки крови и расчлененки, учитывая габариты акул, но нет, все так скромненько, режиссер явно боится выйти за установленные рамки и устроить настоящий холокост на пляже китайском. вот это ну совсем не хорошо.
12 августа 2018, 08:24 Ответить
Valera Skitter 12 августа 2018, 12:37
Оценка
Средний кинчик, на любителя. Вобщем еа разок как говорится.
12 августа 2018, 12:37 Ответить
ksyxa031105 13 августа 2018, 19:53
Оценка
Фильм очень классный,интересный. Но в начале очень страшная реклама была,я вся перепугалась.
13 августа 2018, 19:53 Ответить
yolo1966 13 августа 2018, 20:51
Оценка
Отличный фантастический фильм!
13 августа 2018, 20:51 Ответить
Андрей 13 августа 2018, 23:27
Оценка
обычный, не самый интересный фильм про акул.
снят и спецэффекты, конечно, классные, но, на мой взгляд, можно было больше реализма придумать! именно много "ляпов" и испортили впечатление о фильме!(было много научных зацепок и идей, но их не развили).
а когда акула поплыла на переполненные пляжи, вообще напомнило фильм-фарс "пираньи 3д" ;(((
лента на один раз, а вот Челюсти, пожалуй, еще раз пересмотрю, как-нибудь ;))
6 баллов из 10ти!
13 августа 2018, 23:27 Ответить
Антон Панов 14 августа 2018, 21:52
Оценка
Стандартный фильм "про акул", испорченный бесячими героями с дурацкими поступками, непонятной мотивацией, отсутствием шуток. Если бы Стетхэма не было, то и в кино бы показывать не взялись бы наверно.
14 августа 2018, 21:52 Ответить
Анастасия Ким 16 августа 2018, 10:53
Сколько стоит билет?
16 августа 2018, 10:53 Ответить
Олег Кравченко 16 августа 2018, 15:16
Оценка
Весь фильм вообще ничего не происходит, как будто фильм образца 2008 года, где добавляют ненужную любовную линию, глупые смерти, глупые сцены. Фильм один раз посмотреть можно, но на деле ничего выдающегося в нем нет, все время происходит одно и то же
16 августа 2018, 15:16 Ответить
Полина Смирнова 16 августа 2018, 22:04
Фильм простл бомба, сцены, юмор, картинка, просто супер! Ходили с детьми 7 лет, очень понравирся фильм, хочется посмотреть еще!
16 августа 2018, 22:04 Ответить
Оля Новикова 17 августа 2018, 22:06
Оценка
Фильм очешуительный. Есть и смешные и страшные моменты, а на двадцатых минутах я чуть ли не расплакалась. Акулы сделаны качественно и выглядят, как настоящие. Единсвенный минус это тупость некоторых героев, но фильм всем советую, особенно любителям акул.
17 августа 2018, 22:06 Ответить
nikita_95_17 18 августа 2018, 09:06
Оценка
Очень интересный фильм...Советую посмотреть, даже не заметил как время пролетело.
18 августа 2018, 09:06 Ответить
rafik.ivanov.85 20 августа 2018, 13:16
Худший фильм стетхема
20 августа 2018, 13:16 Ответить
rafik.ivanov.85 20 августа 2018, 13:16
Маро
20 августа 2018, 13:16 Ответить
Elena Gorbacheva 21 августа 2018, 14:21
Здравствуйте. Сегодня будет показ "Мэг"? Время?
21 августа 2018, 14:21 Ответить
Киноафиша.инфо 21 августа 2018, 15:36
в ответ на сообщение Elena Gorbacheva от 21 августа 2018, 14:21
Добрый день!
Актуальное расписание для вашего города здесь
https://www.kinoafisha.info/
21 августа 2018, 15:36 Ответить
G_apshanova 23 августа 2018, 21:21
Оценка
Отличный фильм, советую!)
23 августа 2018, 21:21 Ответить
Дмитрий Колодяжный 26 августа 2018, 00:41
Оценка
так себе но для любителей океанов и Джейсона нормально
26 августа 2018, 00:41 Ответить
happytisha 28 августа 2018, 13:58
Оценка
Ну...впервые пожалел, что пошел на фильм! Скучно...
28 августа 2018, 13:58 Ответить
Дина 30 августа 2018, 05:06
Оценка
На разок не плохой фильм)
30 августа 2018, 05:06 Ответить
tem-80 10 сентября 2018, 17:45
Оценка
Растянуто
10 сентября 2018, 17:45 Ответить
Жанна Намитокова 16 сентября 2018, 13:56
Оценка
Мне понравился 5+
16 сентября 2018, 13:56 Ответить
mariaygerasimova 22 сентября 2018, 08:54
Оценка
Типичный, глупый, бессмысленный.
22 сентября 2018, 08:54 Ответить
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