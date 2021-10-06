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Джессика МакНэми
Джессика МакНэми
Jessica McNamee
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Джессика МакНэми
Jessica McNamee
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Дата рождения
21 февраля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Джессики МакНэми
Родилась 21 февраля 1986 года. Австралия.
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Фильмография Джессики МакНэми
Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
7.0
Хищные воды: Западня
ужасы
2020, Австралия / США
4.0
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.0
Калифорнийский дорожный патруль
комедия, боевик
2017, США
6.0
Битва полов
комедия, спорт, биография
2017, США
6.0
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.0
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Финн Джонс и Джессика МакНэми сыграют в хоррор-триллере «Посетитель»
Постановкой займется автор «Ученика экзорциста».
Написать
6 октября 2021 13:05
Студия Warner Bros выпустила короткометражку о создании «Мортал Комбат» с новыми кадрами из фильма
До российской премьеры картины осталось всего несколько дней.
Написать
6 апреля 2021 11:49
Студия Warner Bros показала новые кадры из «Мортал Комбат» с Соней, Милиной и другими персонажами
Присутствуют как совершенно новые изображения, так и продемонстрированные в трейлере.
Написать
1 апреля 2021 15:22
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