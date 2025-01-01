Jonas TaylorСлушай, я не хочу тебя обидеть, доктор Чжан. Если на этой планете есть двое, кто может уговорить меня вернуться в воду, так это вы двое. Но не получится. Ты расскажешь мне свою проблему, я скажу нет. Предложишь деньги — я всё равно скажу нет. Ты попытаешься задеть мою совесть — я снова скажу нет. Потому что у меня её просто нет.
Dr. Minway ZhangС 1875 года мы все считали, что Марианская впадина — самое глубокое место на Земле. У меня есть теория, что то, что мы принимаем за дно, на самом деле может быть слоем сероводорода. Под этим облаком и ледяным термоклином может скрываться совершенно другой мир.
JaxxЯ сделаю вид, что ты этого не сказал. Эта красота из поликарбоната, специально разработанного так, чтобы не трескаться, не ломаться, а деформироваться. И при такой толщине выдержит 20 000 фунтов на квадратный дюйм. А ты говоришь о пробитии — это восемь-девятьсот тысяч.
Jonas TaylorЭволюция. Я хочу заставить эту тварь кровоточить. Суйин, ты была права. Дело не в тех, кого теряешь... а в тех, кого спасаешь. Связываюсь.
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Jack MorrisЧто мы здесь имеем? Это, эм, действительно отвратительно. Знаешь, я понимаю, что у нас ремонт и всё такое, но я правда считаю, что институт мирового уровня заслуживает входа мирового уровня.
Dr. Minway ZhangДа, я полностью согласен. Добро пожаловать на уровень O.
SuyinОт 21 до 27 метров, от 70 до 90 футов. Мегалодон был самой большой акулой, которая когда-либо существовала. Он ничего не боялся, у него не было врагов. Его челюсти были сильнее, чем у любого другого животного. Мег мог откусить кита пополам, раздавив кости.
Dr. Minway ZhangМы на неизведанной территории. До сегодняшнего дня считалось, что мегалодоны вымерли более 2 миллионов лет назад.