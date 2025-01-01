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Киноафиша Фильмы Мег: Монстр глубины Цитаты из фильма Мег: Монстр глубины

Цитаты из фильма Мег: Монстр глубины

Jonas Taylor [про себя, плывя к акуле] Просто плыви, просто плыви...
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Jonas Taylor Пережуй это, уродливый ублюдок.
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Jonas Taylor Слушай, я не хочу тебя обидеть, доктор Чжан. Если на этой планете есть двое, кто может уговорить меня вернуться в воду, так это вы двое. Но не получится. Ты расскажешь мне свою проблему, я скажу нет. Предложишь деньги — я всё равно скажу нет. Ты попытаешься задеть мою совесть — я снова скажу нет. Потому что у меня её просто нет.
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Jonas Taylor Ты многое знаешь.
Meiying Восьмилетние всё слышат.
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Jonas Taylor Мег против человека — это не бой... это резня.
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Suyin Я в ловушке! Я во рту у него!
Jaxx [ободряюще] Эта клетка не сломается.
Suyin Вот в чём проблема. Клетку проглатывают.
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Доктор Минвей Чжан [Джонасу] У нас на борту есть клетка для акулы и гарпуны. Если мы сможем выстрелить в мега в уязвимое место — в рот или жабры, — мы сможем ввести ей что-то смертельное.
Мак Стоп, стоп, стоп. На установку клетки уйдёт минимум 20 минут. А эта штука исчезнет за две.
Джек Моррис Почему бы просто не повесить на неё трекер? Вы что, никогда не смотрите Неделю акул? Там есть такие GPS-метки. Следим за акулой, пока клетка не будет готова.
Стена Мы должны смочь вколоть трекер в этот спинной плавник.
Джек Моррис Не за что.
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Jonas Taylor Привет, шкипер.
Meiying Ты, наверное, сумасшедший.
Jonas Taylor А кто меня так назвал?
Meiying Моя мама. Доктор Хеллер.
Jonas Taylor Да нет, я не сумасшедший. Я просто видел то, чего никто больше не видел.
Meiying Это и есть определение сумасшествия.
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Meiying Снаружи монстр, и он за нами следит.
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Lori Мак рассказывал мне про тебя и Суин.
Jonas Taylor [Ухмыляется] Нечего рассказывать.
Lori Ну, может, и есть что.
Jonas Taylor Ты с Маком просто невероятные.
Lori А как насчёт того, чтобы попробовать что-то новое? Чтобы остальная часть жизни не была сплошной пустыней страданий и одиночества.
Meiying [Улыбается; возвращается с двумя колами и соком] Думаю, это хорошая идея.
Lori Правда?
Jonas Taylor [Повторяет то, что раньше сказала Мэйин] Восьмилетние всё слышат.
Meiying Йонас...
[Жестом пальца зовёт поближе]
Meiying Моя мама тоже тебя любит.
[Мэйин несколько раз поднимает брови, из-за чего Лори смеётся]
Jonas Taylor Возможно, это худший момент в моей жизни.
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Суин Боже мой! Это акула. Она около 20-25 метров в длину.
Джонас Тейлор Это мегалодон.
доктор Минвей Чжан Невозможно.
Джонас Тейлор Рад, что я не с ума схожу.
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Jack Morris Ну как тебе такое? Это был настоящий момент человек против природы. Рад, что всё сложилось в нашу пользу.
Dr. Minway Zhang Это не сложилось в нашу пользу. Ни для Тоши, ни для науки. Мы сделали то, что люди всегда делают — открываем, а потом уничтожаем.
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Heller Он в отличной форме.
Jonas Taylor Как и в прошлый раз, когда ты меня осматривал.
Mac [заходит в медотсек] Суйин полетела на планере 15 минут назад. Она собирается поднять «Ориджин» обратно.
Jonas Taylor Отведи меня к подводной лодке.
Heller Мы здесь еще не закончили.
Jonas Taylor Нет, закончили. У Лори заканчивается воздух, а мы в международных водах, значит, по закону я могу отд#####ть тебя по полной и ничего за это не будет.
Mac Это правда. По закону, я имею в виду.
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Dr. Minway Zhang С 1875 года мы все считали, что Марианская впадина — самое глубокое место на Земле. У меня есть теория, что то, что мы принимаем за дно, на самом деле может быть слоем сероводорода. Под этим облаком и ледяным термоклином может скрываться совершенно другой мир.
Jack Morris Вау.
Suyin «Ориджин» вот-вот докажет, прав ли мой отец. Если там есть тёплая вода — значит, мы будем первыми, кто её увидит.
Jack Morris А если ты ошибаешься?
Dr. Minway Zhang Тогда вы потратили 1,3 миллиарда впустую.
Jack Morris [смеётся] Да ну? Он шутит, да?
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Jonas Taylor [Лори с недоверием смотрит вверх, видя, что спасателем её команды стал её бывший муж Джонас. Он смотрит на неё с широкой улыбкой] Скажи, что это не лучший в мире "Я же говорил".
Lori [с досадой] Ты приехал сюда только для того, чтобы это сказать, да?
Jonas Taylor [всё ещё улыбается] Вроде того.
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Таец — капитан лодки Ты слишком много пьёшь.
Йонас Тейлор Да ты просто говоришь это, потому что у меня в руках пиво.
Таец — капитан лодки У тебя в руках пиво всегда. Знаешь, почему?
Йонас Тейлор Потому что я слишком много пью?
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Dr. Minway Zhang Мак, пусть доктор Хеллер ждет нас в медотсеке.
Jonas Taylor Хеллер?
Mac Я разве не говорил?
Jonas Taylor [когда закрываются двери лифта] Ты му#к...
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Mac У этого трекерного ружья всего сто футов дальности.
Jonas Taylor Сто футов?
Mac Пристреливайся в упор, прежде чем стрелять.
Jonas Taylor Отлично.
Mac Если хочешь, я сам возьмусь.
Jonas Taylor Я с этим справлюсь, Мак.
Mac Ладно, хорошо, что ты сказал — я солгал. Береги себя.
Jonas Taylor Спасибо, друг.
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Mac Как ты собираешься его убить?
Jonas Taylor Эволюция. Я заставлю эту тварь кровоточить.
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Jack Morris Что с тобой не так?
DJ Я не умею плавать.
Jack Morris Нет! Убирайся отсюда! Серьёзно?
DJ Не начинай со мной эти расистские штучки.
Jack Morris Давай, мужик. Полегче. Я не расист. Ты же работаешь в самом центре океана.
DJ Это не входило в мою должностную инструкцию. Ничего из этого не было в инструкции! Об этом умолчали!
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Jaxx [доктору Чжану, когда он, Мак и Джонас уходят от прибывшего вертолёта] Сэр, у нас новая проблема.
Jack Morris Это ваша дочь.
Jaxx Она на планере попыталась их спасти.
Dr. Minway Zhang Почему вы её отпустили?
Jaxx Поверьте, я её никуда не отпускал.
Jack Morris Я думал, ваша задача — спасать людей, тонущих на дне океана.
Jonas Taylor [обращаясь к Маку] Кто он?
Jack Morris Я тот, кто всё это оплатил!
Jonas Taylor [Продолжает смотреть на Джека, идя вперёд] Ага.
Jack Morris [доктору Чжану и Джаксу] Знаешь, он выглядит героически и быстро идёт, но у него какое-то угрюмое выражение лица.
Jonas Taylor Какое окно возможностей?
Jaxx Будет впритык.
Jonas Taylor Кто ты?
Jaxx Я тот, кто всё это разработал.
Jonas Taylor Значит, моя жизнь в твоих руках?
Jaxx В общем-то да.
[Улыбается]
Jaxx Проблема?
Jonas Taylor Нет. Похоже, ты реально разбираешься в своём деле.
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Suyin Ты не смог вернуть Тоши? Почему?
Jonas Taylor Он закрыл люк. Он спас нас.
Suyin Ты бросил его. Ты бросил его, потому что такой ты человек. Ты — тот, кто оставляет людей позади.
Jonas Taylor Если ты лезешь так глубоко, ты рискуешь жизнью. Это был твой выбор — отправить их туда.
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Mac Суйин, внимание. Эволюция уже в пути. Требуется немедленно вернуться на Ману Один.
Suyin Отказ. Он может сопровождать нас по пути наверх.
Jonas Taylor Скажи ей отойти, Мак. Чем больше народу, тем больше риска, а она явно не справится.
Mac Джонас, ты сам ей это сказал.
Jonas Taylor Что?
Mac Маленькая зелёная кнопка на твоём переговорном устройстве — это для одноканальной связи.
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DJ Ты сказал, что ему невозможно подняться сюда.
Suyin Так и должно было быть.
Jaxx Посмотрите на это. Когда глайдер поднимался, термоклин был неповрежден, температура была один градус Цельсия.
Mac Да.
Jaxx Но через минуту, когда поднималась «Эволюция», температура поднялась на 25 градусов. Акула могла спокойно пройти туда. Да хотя бы двадцать акул.
Jonas Taylor Когда мегалодон ударил по «Ориджин», он врезался в гидротермальный источник.
Dr. Minway Zhang Эти источники выбрасывают миллионы литров в минуту. Тепло от этого источника прочистило путь через слой ледяной воды.
Jack Morris Ты хочешь сказать, что мы открыли супермагистраль для гигантских акул?
Mac Не совсем. Похоже, это было временное явление. Температуры вернулись к норме, и разрыв закрылся.
DJ Да. Но не раньше, чем огромная доисторическая машина убийств решила подняться и сказать «Привет».
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Jonas Taylor Напомни мне ещё раз, почему это хорошая идея.
Jaxx Что? Это клетка для акул.
Jonas Taylor Пластиковая клетка для акул.
Jaxx Я сделаю вид, что ты этого не сказал. Эта красота из поликарбоната, специально разработанного так, чтобы не трескаться, не ломаться, а деформироваться. И при такой толщине выдержит 20 000 фунтов на квадратный дюйм. А ты говоришь о пробитии — это восемь-девятьсот тысяч.
Jonas Taylor Мне это не нравится.
The Wall Не нравится.
DJ Я бы туда не полез.
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Meiying [Jonasu posle togo, kak on prines mamu Meiying] Спасибо, что сдержал слово.
[Meiying ulybaetsya]
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Meiying Хватит брызгаться!
[DJ продолжает барахтаться]
Meiying На тебе спасательный жилет!
DJ Спасательный жилет?
Meiying Да.
DJ Ага.
[нервный смех]
DJ У меня жилет на мне! Вот он...
Meiying Тшш!
DJ Я могу...
Meiying Тшш! Тшш...
[Шёпотом]
Meiying Монстр здесь.
DJ Монстр здесь? Нет, не волнуйся из-за монстра. Я с тобой. Если вдруг...
Meiying [Громко шепчет] Стоп-стоп, заткнись!
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Suyin У нас ничего не осталось.
Jonas Taylor Почти ничего.
Mac Как ты собираешься его убить?
Jonas Taylor Эволюция. Я хочу заставить эту тварь кровоточить. Суйин, ты была права. Дело не в тех, кого теряешь... а в тех, кого спасаешь. Связываюсь.
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Jack Morris Что мы здесь имеем? Это, эм, действительно отвратительно. Знаешь, я понимаю, что у нас ремонт и всё такое, но я правда считаю, что институт мирового уровня заслуживает входа мирового уровня.
Dr. Minway Zhang Да, я полностью согласен. Добро пожаловать на уровень O.
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Suyin Это то, что на нас напало. Мегалодон.
DJ Насколько огромный этот монстр?
Suyin От 21 до 27 метров, от 70 до 90 футов. Мегалодон был самой большой акулой, которая когда-либо существовала. Он ничего не боялся, у него не было врагов. Его челюсти были сильнее, чем у любого другого животного. Мег мог откусить кита пополам, раздавив кости.
Dr. Minway Zhang Мы на неизведанной территории. До сегодняшнего дня считалось, что мегалодоны вымерли более 2 миллионов лет назад.
DJ Неверно.
Jaxx Живой ископаемый.
The Wall Этот живой ископаемый сьел моего друга.
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Jonas Taylor Ты уверен в этом?
Suyin [кивнув с энтузиазмом] Не особо...
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Mac Команда Origin, готовы к заходу.
Toshi Заход.
[Смешок]
Lori Лори: У вас с ребятами всё сводится к сексу?
Toshi Секс, еда, власть...
Toshi Тоши, The Wall: И деньги!
The Wall Взорви это, сейчас же.
[Тоши и The Wall хлопают друг друга по кулакам и имитируют взрыв]
Lori Дайв-контроль, мы готовы к...
[пауза и улыбка]
Lori заходу.
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[первые реплики]
Джонас Тейлор [по радио] Смотри на сонар. Сообщи, если что найдёшь.
Д’Анджело Пока ничего нового, друг. Всё только хуже.
🧡
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Jaxx [после того, как в акулу воткнули трекер] Йонас, она на тебя идёт!
Jaxx [на виду в воде] Думаешь, я не заметил?
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Jack Morris Меня не съест этот чёртов доисторический монстр.
🧡
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