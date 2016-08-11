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Джон Тертелтауб
Джон Тертелтауб
Jon Turteltaub
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Джон Тертелтауб
Jon Turteltaub
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Дата рождения
8 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джона Тертелтауба
Родился 8 августа 1963 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джона Тертелтауба
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.0
Starперцы
комедия, драма
2013, США
7.0
Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
7.0
Сокровище нации: Книга тайн
приключения, боевик
2007, США
7.0
Сокровище нации
приключения
2004, США
7.0
Малыш
семейный, драма, фантастика, комедия
2000, США
7.0
Феномен
фантастика, драма, мелодрама, фэнтези
1996, США
7.0
Пока ты спал
комедия, мелодрама
1995, США
7.0
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11 августа 2016 13:01
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