Начинается фильм со сцены показательной работы профессионального телохранителя Майкла Брюса (Райан Рейнольдс), обеспечивающего тройную защиту для клиента. Но поскольку мы имеем дело с комедией, то сразу же всё идёт не так, и клиента убивают в последний момент. И вот, спустя два года, Брюс уже просто мелкий частный охранник. Но неожиданно на него сваливается дело практически государственного масштаба. Бывшая девушка, работающая в интерполе, просит доставить известного киллера Дариуса Кинкейда…
9/10
Для любителей хорошего юмора и забойного экшена (как я) - в самый раз!
Рекомендую всем, кто соскучился по динамичным боевикам. Старик Сэмюэл - жжет!
17 августа 2017 в кинотеатрах стартует новый комедийный боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Посмотрели фильм на пресс-показе, устроенным федеральным порталом «Киноафиша.инфо». Если вы соскучились по хорошим комедийным боевикам, и вам нравятся Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Гэри Олдман, то спешите посмотреть «Телохранитель киллера» в кино.«Телохранитель киллера» – это третий полнометражный фильм режиссёра Патрика Хьюза, снявшего «Неудержимые 3». Сюжет, как обычно и бывает в таких фильмах, достаточно избит и незамысловат. Это история наёмного убийцы, который на закате своих дней решает свидетельствовать против своих бывших нанимателей. Поэтому ему необходимо обеспечение профессиональной безопасности, и теперь ему приходится нанять телохранителя помоложе. Но дело тут абсолютно не в сюжете.Сэмюэлю Л. Джексону сейчас 68 лет. Могу сказать однозначно, это один из самых крутых афро-дедов современности. Великолепный актер, мастер перевоплощений, любимец Тарантино, звезда "Криминального чтива", "Звездных войн", "Джанго", и "Неуязвимого". Фильмы с ним устанешь перечислять. Старик Джексон одним только своим присутствием может вытянуть целую картину на своих плечах. А уж , если сценарий хорош, и в нем много юмора. Это абссолютно его стезя. Вот так вот получилось и с «Телохранителем киллера»Фильм по началу кажется простым, и слишком долго разгоняется, но когда набирает обороты, то его уже не остановить. В картине реально море экшена. Погони, перестрелки, гонки на лодках по Амстердаму, драки и прочая атрибутика хорошего боевика присутствует в большом количестве. Плюс, это всё хорошо приправлено достаточно хорошим юмором, и в некоторые моменты, зрительный зал реально "лежал" от смеха. А уж, слово "мазафака" пронесенное Джексоном, думаю более 100 раз за фильм, это прямо его визитная карточка. Надо отметить, что большая заслуга в фильме в партнере Джексона - Райане Рейнольдсе, звезде фильмов "Пленницы" и "Погребенный заживо". В комедийном амплуа актер появляется не первый раз,и у него это отлично получается. Многие шутки и ситуации в фильме проходят именно благодаря его мимике и актерской игре. Вообще, тандем Джексон- Рейнольдс очень удался.Хочу отметить безупречную игру Гэри Олдмана. Он как всегда на высоте. Со времен "Леона" и "Пятого элемента" злодеи, в его исполнении отлично удаются в кино. Так же порадовало появление на экране нашего Михаила Горевого и Юрия Колокольникова. Небольшие, но очень хорошие роли. Ну, и куда без ложки дегтя. Для тех, кто не переваривает боевики в жанре комедии, «Телохранитель киллера» лучше не смотреть. Логики в действиях героев нет никакой, плюс они не подчиняются законам физики. Прыгают, летают, парят и зависают в воздухе. Пули не ранят их, гранаты не долетают, горящие вертолеты падают под ноги, и патроны в их пистолетах никогда не заканчиваются. Для тех, кого это не смущает, получилось отличная экшн-комедия выходного дня. Отключайте логику, и вперед! Обещаю скучно не будет. «Телохранитель киллера» одна из хорошо скроенных комедий с великолепными актерами, и очень неплохим юмором. Твердая 8 из 10, мазафака.
Мне фильм очень понравился,с удовольствием посмотрю ещё раз!))
Шутки смешные, актерский состав прекрасный, фильм для прекрасного вечера в компании друзей :) Время за его просмотром пролетело быстро!
От души посмеялась над новой комедией Телохранитель киллера (The Hitman's Bodyguard, 2017, Патрик Хьюз) с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях. Почему так важно в данном случае упомянуть исполнителей главных ролей в самом начале? Потому что весь фильм строится на их харизме и привычных амплуа. Это не делает сюжет этого фильма очень оригинальным, но ребята чувствуют себя комфортно в этом ролях и зритель точно знает, что они его не подведут. И не подвели - фильм получился динамичным, веселым и совсем не скучным. Главный герой Майкл Брюс заслужил статус самого элитного телохранителя с тремя уровнями защиты. У него абсолютно все под контролем и он готов к любой внештатной ситуации. Все идет без сучка и задоринки, пока однажды совершенно немыслимым для него образом одного клиента не убивают прямо у него на глазах. Больше он не может считаться телохранителем класса А, а с карьерой теряет и отношения с любимой девушкой, которая работает на Интерпол.
Основные события в фильме происходят как раз тогда, когда ему приходится охранять знаменитого киллера Дариуса Кинкейда. Дариус должен выступить свидетелем на Международном суде ООН в Гааге, куда героям и предстоит добраться в течение 24 часов из Манчестера. При этом их преследует не только Интерпол и обычная полиция за устроенные на улицах беспорядки, так и банда наемных убийц, которых нанял глава Боснии и Герцеговины Духович, против которого и собирается дать показания киллер.
Конечно, основной фокус всей картины направлен не на сюжет, а на погони и сцены драк. Здесь много съемок в Лондоне, Амстердаме и Гааге, множество сцен автомобильных погонь по улицам города и даже по рекам и каналам. Все взрывается, сталкивается, разбивается и загорается буквально в каждой сцене фильма. Но приятно отметить, что это происходят с легкостью и юмором, так что за 2 часа просмотра не устаешь от происходящего на экране. И это происходит как раз за счет харизмы актеров, о чем я говорила в начале. Рейнольдс в сущности тот же Дедпул, только без обезображенного лица и в дорогом костюме вместо красных трико. Он также весел, обаятелен и хорошо дерется. Сэмюэл Л. Джексон в этом фильме постоянно юморит и всячески издевается над своим напарником. Когда смотришь фильм, так и чувствуется, как на съемочной площадке они все вместе хохотали и срывали съемку очередного дубля. Это смотрится очень легко и непринужденно. Ну и нельзя отметить жену Кинкейда Соню в исполнении Сальмы Хайек. Она просто великолепно разбивает мужикам в баре бутылки об головы и ругается заборным матом на смешанном испанском.
Для меня было удивление наличие большого числа русских актеров, играющих восточноевропейских персонажей. Может мне показалось или для персонажа Гарри Олдмана прототипом выбрали Ленина?
Считаю фильм полностью удался, как Патрик Хьюз его задумал так и воплотил, не больше и не меньше. 10 баллов из 10.
Смеялась от души. Не лишенная тайного смысла.
Думаю больше 2х раз вряд ли кто посиотрит, но кпчество съемок и игра актерского состава впечитляет... если ты еще сомневаешься смотреть или нет то не сомневыйся иди и смотри.
Сюжет: не серьёзно, тайны практически никакой, довольно предсказуемы действия всех - с первых 10 минут знаешь чем и как закончится фильм. Хоть и понимаешь, что глупо ожидать другого от фильма такого жанра. Тем более, что фильм начинают с крупного плана задницы главного героя :)
В целом, в рамках жанра сюжет реализован полностью и по всем правилам: достаточно экшена, небольшая любовная история, прогнозируемая линия мужской дружбы, немного треша, юмор боевиков 90-х. Классика, хех.
Каст:
Монтаж - моё почтение. Картинка "чёткая", позиционирование в кадре продуманно в каждой сцене, всё динамично, сбалансировано, аж приятно смотреть.
Звук . Девиз - в нужное время, в нужном месте, узнаваемые треки. Тоже претензий нет.
Актёры и их роли.
Райан и его тройная защита - отыграл непримечательно, хоть и упрекнуть его в этом нельзя из-за выделенной ему роли: цельный собирательный образ секретных агентов, совершенно блеклая история любви и карьеры (ниже объясню почему так считаю), поверхностное проявление эмоций.
Самуэль - возраст, цвет кожи и размер ноздрей + годная роль, конечно, создают серьёзное впечатление. Проникаешься, веришь. эмпатируешь легко и быстро. Love story, биография запоминающиеся и яркие: одна сцена первой встречи с Сальмой только чего стоит.
И что немало важно имеет коронную фразочку. Райан блекнет на его фоне, а ведь можно было иначе, мазафаки!
Сальма - выглядит потрясающе, играет как всегда, ругается как мой младший брат.
Гари - ..., ах ты мой кукарача. Как всегда, лучший в касте, хоть и времени в ленте ему отведено немного.
Режиссёр - вполне хороший рост (после Неудержимых 3). Старается вроде. Или просто его слушаться стали, а то ведь на Сталонну, Стетхэма и Шварца не гаркнешь.
Остальные как-то не примелькались, да и я чересчур быдло, чтобы разбирать каст подробнее.
Отдельный привет русским актёрам - Колокольников, Горевой... ну сколько можно показывать русских бандитов настолько тугими?! Уже 2017, опомнитесь! Да пацаны с улицы больше бандиты, чем вы. Хоть бы Жмурки б посмотрели перед тем, как сниматься. Аррргх, я оскорблён.
В целом считаю, что к просмотру очень годен, даже в кинотеатре. Атмосферный, динамичный. Единственное, 2 часа - это долго, господа, правда долго. Утешаю себя, что сама история раскрыта чуть больше, чем могла бы. (и должна бы)
В общем: 8 мазафак из 10!
P.S.: с большим уважением и любовью отношусь ко всем. Критика обусловлена моим ЧСВ, гиперкомпенсацией и любовью к провокации. "Но это не точно", как говорит БРБ
Что будет, если совместить Дедпула, Отряд самоубийц, Побег из Шоушенка и Добропорядочного гражданина? Вот с некоторыми натяжками получится "Телохранитель для киллера".
Легкое кино, с множеством отсылок к классике жанра и полного сюрреалистического экшена, напоминающего ранние фильмы Арнольда Шварценеггера и серию "Пистолет наголо".
Такие фильмы нужно выпускать раз в квартал. Чтобы глядя на афишу, можно было выбрать фильм, на котором мозг включать не требуется, а если включишь - ещё и посмеёшься над происходящим на экране.
Сходить вечером после работы - посмотреть, отдохнуть - самое то.
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)
Не скрою, что фильм мы ждали, ибо именитые актёры, крутой трейлер и пародии на все культовые роуд-муви, и вот скажите, что может пойти не так? Но обо всём по порядку… И что же мы получили на деле?
Предсказуемый сюжет с логическими не состыковками (чего стоит только сцены в суде). Кучу убойного юмора (в стиле фильма Дедпула).
Юмор в ленте хорош, но рассчитан на определённую аудиторию, молодую в основном-таки.
Тандем Рейнольдса и Джексона, в купе даёт просто умопомрачительный повод лишний раз угарнуть над всем происходящем. Эти актёры уже не в первый раз доказали, что они весьма разноплановы и могут не только играть комедийные роли, но и круто отыгрывать серьёзные моменты. Что касаемо остальных героев, то Сальма Хайек в этот раз предстала в весьма необычном для себя образе, что приятно удивило. Амелия Райдер же не была убедительна в своей роли и, в целом, химии с Райаном Рейнольдсом у них не было.
Экшен в ленте хорош, но не выразителен. Боевые сцены не запоминаются. А графика так вообще была отвратительна.
Вроде фильм был заявлен как комедия, но в определённые моменты, казалось, что от комедии мало что осталось и фильм скатывается в заурядный боевик. И в целом, после фильма (а у кого-то и во время) появляется ощущение какой-то нецелостности.
Такое ощущение, что хотели намешать кучу всего с элементами пародии, но, порой, выходило очень дёшево и предсказуемо. Порой казалось, что смотришь какую-то нарезку драк под разную музычку. И в конечном итоге, лента компетентная, но рутинная по современным меркам. (Ну а что вы собственно хотели за 30 миллионов долларов?)
Подводя итоги ленты, то можно сказать, что кино разовое, но со своей задачей развлечь зрителя (в приоритете молодого) справляется на 100%.
Ну а мы ставим картинке 7 тройных защит класса А из 10
Иииииии,помните: тик так мазафака
Фильм «Телохранитель киллера», чьё название звучит в ритме оксюморон, интригует с первых кадров. Опытный киллер Дариус Кинкейд (Сэмюэл Л. Джексон) вынужден раскрыть все карты о своей деятельности полиции. Однако Интерпол сработал паршиво в этот раз и вскоре жизнь наемного убийцы оказывается в опасности. На роль его «спасителя» попадает ранее успешный телохранитель Майкл Брайс (Райан Рейнольдс). Этих двоих сводит их общая знакомая – агент интерпола Амелия Руссел (Элоди Юнг). В деле также замешан жестокий правитель Боснии Владислав Духович (Гари Олдман). У главных героев есть всего сутки, чтобы умудриться выжить и прибыть на заседание Международного суда ООН по делу о совершенных преступлениях боснийского диктатора.
Фильм понравиться любителям гонок на машинах в стиле медиафраншизы «Форсаж», ценителям испанских ругательств (¡Hijo de puta!) в исполнении обворожительной Сальмы Хайек, играющая Соню, жену Дариуса, а также фанатам черного юмора, плавно переходящего в философию.
Стоит отметить, что в этом фильме есть даже реклама и антиреклама известных марок автомобилей. Желаете убедиться?) Взгляните сами на диалог Майкла и Дариуса:
М: «Смотри, какой ягуар!»
Д: «Ага. Даже если и воняет дерьмом, то отборнейшим».
Майкл кидает взгляд на новенький блестящий форд. Дариус смотрит удивленно на Майкла.
М: «Серьезно??»
Д: «О, да!»
Помимо довольно смешных и ироничных сцен в фильме присутствуют моменты, которые заставят вас вспомнить знаменитую фразу: «Человек, вот, одно из самых жестоких животных на земле». Это я сейчас о зверствах Владислава Духовича, сравнимые с фашизмом.
Интересно, что политические штампы не обошли стороной даже этот американский фильм. На Владислава Духовича работает группа безбашенных ребят, среди которых есть русский парень Иван… Думаю дальнейшие комментарии по этому поводу излишни.
Что касается игры актеров, то здесь можно поставить уверенную пять. Больше всех, конечно, ее заслужила Сальма Хайек, та еще штучка, я вам скажу.
Из музыкального сопровождения порадовала легендарная песня "I Want To Know What Love Is" американской рок-группы "Foreigner" и "Hello" от Lionel Richie. Из более веселых треков вам понравится "Dancing in the Moonlight" от "King Harvest". Под неё то, кстати, и кружат в темпе вальса Дариус и Соня. Фильм также богат на другие рок композиции, такие как "Human Nature" гайанской метал-группы "Brutus Angel" и "Black Betty" альтернативной рок-группы "Spiderbait". Так что любители рёва гитар и греющих душу ударных, бегом в кинотеатры!
На протяжении просмотра всего фильма в какой-то момент кто-то из вас может подумать: «Какая же сволочь этот Кинкейд!» На что ближе к развязке сюжета Дариус отвечает нам: «Это сложный вопрос, кто бóльший злодей – кто убивает злобных мазаф*к или кто их защищает.»
В мире, полном жестокости и нравов, место найдётся лишь двум людям - профессиональному убийце и его телохранителю. Не потому, что первый - обучен нагнетать ситуацию в этой суматохе, а второй - выживать в ней. Их жизнь, подобно прыгающему мячику, зависит от людей, что управляют направлением детали. Один делает, что укажут другие, а второй охраняет того, кто попросит защиты. Но когда пути исполнителей сталкиваются, может начаться дикая история о том, как один хочет убить второго и, соответственно, наоборот. Что делать в таких ситуациях? Вариант один - наблюдать, как антипатия делает невозможное - возвращает отношения в правильное русло.
Казалось бы, о чём можно рассказывать историю, рассчитанную на две минуты, почти два часа? У картины простой сюжет, по большому счёту ориентированный на средний класс зрителей, пришедший в кино, чтобы отдохнуть. Сюжет кишит глупостями, которые в реальной жизни вообще бы не смогли возникнуть. Например, обвиняемого судят без надлежащего присмотра, свидетелей и предоставленных фактов доказательств. Единственное, на что способны судьи - выслушать показания опасного преступника, который пожизненно заключён в тюрьму. Или, например, президент Духович, который является обвиняемым, свободно управляет всеми делами своих подчинённых прямо в зале. Спрашивается: «Как?», - но это не объясняется ни в начале, ни в середине, ни в конце. Хотя, здесь можно подумать и логически, но за этим ли мы ходим в кино? Чтобы сидеть и самостоятельно выяснять все факты, доводы и мотивы героев? Наверное, нет. Клише, которое в подобных фильмах льётся рекой, здесь поставляется в виде обыкновенности, ради которой, кстати, приходится ломать голову. Но не ради того, чтобы понять, как и для чего, а зачем и почему. Зачем и почему было необходимо выставлять двойного агента в столь нелепом и глупом виде? Единственное, что выглядит столь идиотично - данная, плохо прописанная сцена, которая по ходу фильма ещё проявит себя с глупейшей стороны. Но, пожалуй, для фильма такого жанра, сценарий подобного вида - это скорей нормальный обычай, чем жирный минус. Авторы не заморачиваются над вещами, большинство которых люди не только не будут замечать, но и в принципе будут принимать как должное. Поэтому, для сценаристов здесь вопрос состоял не в том, как удивить зрителей, а как обрадовать. С первым не особо удалось, но зато со вторым вышел полный порядок.
Не сказать, что боевые сцены здесь необходимы, но выглядят они как второстепенный источник для развлечения. Основной точкой выступают отношения Майкла Брайса (Райана Рейнольдса) и Дариуса Кинкейда (Сэмюэл Л. Джексон). Все знают фразу «Враг моего врага - мой друг»? Так вот, это про них. Картина рассказывает о том, насколько сильно были напряжены их отношения до фильма, но то, что происходит после - совершенно новая страница в книге. Рейнольдс и Джексон, как никто другие знают о возможности сочетания комичности и серьёзности, но игра в «Телохранителе» делает несколько иное. Зная о том, какие роли присущи актёрам (особенно в последнее время), нетрудно было догадаться, что роль полусерьёзного мужчины достанется Л. Джексону, а комичного приколиста Рейнольдсу. Но, именно в этом главное удивление картины - всё происходит наоборот. Выстроенная химия между героями делает из них настоящих ненавистников, которые в одно время готовы убить и спасти своего напарника. «Телохранитель киллера» не предоставляет настолько смешных «гиковских» шуток, но актёрская подача позволяет «толкнуть» их зрителям как можно «дороже» и сильней. Здесь и остальной каст позволяет отвлечься от перехимиченных героев. Гари Олдман, Хоаким де Альмейда и даже Юрий Колокольников, совместно с Горевым Михаилом, переводят градус температуры ниже, дабы зритель «не обжегся». А Сальма Хайек, чьё женское обаяние не перестаёт удивлять по сей день, выступает в роли колоритной и дерзкой мексиканки, жены главного героя (Джексона). Мощная, пылкая девушка, готовая «надрать зад» каждому, кто ступит на неё территорию. Жаль, сцен с её участием мало, получилось бы отличное трио, с Рейнольдсом и Джексоном во главе. Но лишний в тройке есть всегда, как бы того не желали. Майкл Брайс - высококлассный телохранитель, некогда основатель своего агентства по охране первых лиц. Но всё меняет встреча с агентом ЦРУ, которая, словно в сказке, успевает влюбить в себя и мигом предать. Майкл живёт с этой мыслью, в то же время опустившись по карьерной лестнице на дно. Всё меняет заказ, который просит выполнить бывшая любовь.
Райан Рейнольдс, любимец молодёжи, примиряет на себя образ полусерьёзного охранника, профессионально выполняющего свои обязанности. Первое впечатление всегда ошибочно. Это легко можно доказать на примере Райана, который сперва может показать из себя роль Дэдпула. В этом нет ничего плохого, возможно, даже хорошо, ведь впоследствии его герой начинает показывать совершенно иной характер, пример и человека. Рейнольдс играет в привычном образе, конфликтуя, примиряясь с героем Самюэля как стандартом. На бумаге, Майкл Брайс - телохранитель, но именно игра Райана сделала из него чуточку большее, чем картонный персонаж.
Дариус Кинкэйд – профессионал своего дела. Необходимо убить своего врага, недоброжелателя, человек, который нагадил Вам под дверь – обращайтесь к Дариусу. У Дариуса всё было хорошо, пока федеральные службы США обманом не поймали его под стражу. Отныне, он заключенный, который вынужден согласиться на сотрудничество. Сэмюэл Л. Джексон – чёрный брат киновселенной Marvel, является в картину, чтобы поразить зрителей своей величественной игрой «стёбшика». Готовясь к просмотру, нельзя было и ожидать, что главным комическим лицом картины будет именно он. Все привыкли видеть его в серьезном русле, но то, что он показывает здесь – «мазафака», как круто! Сэмюэл отыгрывает свою роль, наслаждаясь этим. За ним просто смотришь и наслаждаешься.
Вердикт. Честно, от картины ждали немногое – и, наверное, это её и спасло. Глупая история, подпитанная интересным дуэтом, который смог. Картина радует каждой сценой, а попытки показать прошлое вселенной – и вовсе лучшее, что могло произойти. Нельзя и представить, что было бы, если в тандеме поменялся один руководитель. Возможно, что положительный эффект был бы испорчен максимально. Рейнольдс-Джексон – вот что спасло картину и вытянуло её наружу.
Если жизнь повернулась к тебе попой – засади ей.
Приятного просмотра!
Состав актеров супер. Фильм не о чем. Смеятся практически негде. Много жестокости даже ддя взрослых. Детям точно такое нельзя смотреть.
В российский прокат вышёл фильм «Телохранитель киллера», представитель одного из самых популярных в современном кинематографе жанра комедийно-приключенческого боевика. Такое интригующее название получил третий полнометражный фильм режиссёра Патрика Хьюза. Сняв в начале карьеры достаточно известный короткометражный фильм «Знаки» мелодраматичной направленности, режиссёр встал на путь экшена, криминала и триллера – «Красный холм» и «Неудержимые 3».
Высококлассный телохранитель Майк Брюс (Райан Рейнольдс) успешно зарабатывает с помощью своей «Программы тройной защиты» обеспечивая безопасность высокопоставленных представителей бизнеса и политики. Произошедший инцидент с японским клиентом, одним выстрелом уничтожает всю его карьеру. Майку остаётся заниматься менее презентабельными заказами, но один звонок от старой, но совсем не забытой подруги (Элоди Юнг), вновь вводит в большую игру не растерявшего боевую форму и профессиональный опыт телохранителя. На этот раз ему предстоит защищать очевидного, казалось бы злодея, киллера Дариуса Кинкейда (Сэмюэл Л. Джексон). Кинкейд выступает свидетелем по делу Владислава Духовича (Гари Олдман), и только его показания могут привлечь к справедливому наказанию восточноевропейского диктатора. При условии, если Майк Брюс доставит Дариуса целым и невредимым в назначенное место – Гаагский суд, в назначенное время. Киллеру, и его телохранителю предстоит не только оказать сопротивление людям Духовича, но и не ликвидировать себя самим же. Они оба не в восторге от совместного времяпрепровождения, но для Майка это шанс вернуть потерянное положение и наладить прежние отношения со старой подругой, для Дариуса – обезвредить злодея не привычным для него способом – дать показания в суде, которые являются ещё и гарантией выхода из тюрьмы его жены Сони (Сальма Хаек). Преступница томиться, но вовсе не скучает в амстердамской тюрьме, вид из камеры которой не хуже работ Яна Вермеера. Вражда двух главных героев постепенно исчезает, синхронизируясь с экранным временем. Знакомство Майка и Дариуса начавшееся с драки, становится прощанием приятельского похлопывания по плечу.
В сюжет фильма удачно вписались «философские минутки» двух главных героев, их размышления о том, кто же злодей – тот, кто убивает плохих, или тот, кто их защищает; делаем мы свою работу исключительно для себя или пытаемся какого-то впечатлить; и о том, какая непростая штука жизнь, как принимать стечения обстоятельств за случайность, не зацикливаться на их глубоком смысле, а мириться с произошедшим и идти только вперёд. Всё это на фоне привычных и кажется уже неотъемлемых составляющих такого замысла фильмов: Лондон – как главный шпионский город, скрытный и преступный Амстердам, драйвовая музыка (задаёт движение в аудиоформате композитор Атли Орварссон), главный злодей из Восточной Европы и обязательные фразы – «Здесь рядом есть безопасное место», «Нас кто-то подставил», «Я и есть опасность». Фильм не был бы таким, какой он получился без фееричных взрывов, драк, стрельбы, искорёженных машин и погони по каналам Амстердама, по своей длительности и протяжённости, напоминающей сцену из одного блокбастера, правда там вместо канала была бесконечная взлётно-посадочная полоса.
Определение «комедийного боевика», в целом соответствует реальности. Выбор исполнителей главных ролей Райна Рэйнольдса и Самюэля Л. Джексона себя оправдал, а сценарист (Том О’Коннор) план по шуткам выполнил. Отдельно нужно отметить участие в фильме, наряду с именитым актёрским составом, и наших актёров – Юрия Колокольникова и Михаила Горевого. Присутствие российских актёров в таких крупных зарубежных проектах и зрителю приятно и артистам только на пользу.
Не лишённый сюжетных несостыковок, с промахами по юмористической части и отсутствием новаторского замысла, фильм, тем не менее, выполняет свою главную функцию – развлекательную. Отличный вариант для пятничного вечера!
Лидия Суслова
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