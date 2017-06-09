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Начинается фильм со сцены показательной работы профессионального телохранителя Майкла Брюса (Райан Рейнольдс), обеспечивающего тройную защиту для клиента. Но поскольку мы имеем дело с комедией, то сразу же всё идёт не так, и клиента убивают в последний момент. И вот, спустя два года, Брюс уже просто мелкий частный охранник. Но неожиданно на него сваливается дело практически государственного масштаба. Бывшая девушка, работающая в интерполе, просит доставить известного киллера Дариуса Кинкейда…