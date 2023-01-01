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Телохранитель киллера Телохранитель киллера
Киноафиша Фильмы Телохранитель киллера Телохранитель киллера, 2017: актеры и роли
The Hitman's Bodyguard Телохранитель киллера 2017 / США
8.3 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.9
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Телохранитель киллера, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Патрик Хьюз Патрик Хьюз Patrick Hughes
В ролях
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Элоди Юнг Элоди Юнг Elodie Yung Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Ричард Э. Грант Ричард Э. Грант Richard E. Grant Кирсти Митчелл Кирсти Митчелл Kirsty Mitchell Жоаким ди Алмейда Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida Жозефин Де Ла Буме Жозефин Де Ла Буме Josephine de la Baume Сэм Хэзелдайн Сэм Хэзелдайн Sam Hazeldine Ори Феффер Ори Феффер Ori Pfeffer Юрий Колокольников Юрий Колокольников Надя Коначкиева Цуваюки Саотомэ Tsuwayuki Saotome Валентин Стоянов Valentin Stoyanov Михаил Горевой Михаил Горевой
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