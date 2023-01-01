Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Телохранитель киллера
Телохранитель киллера, 2017: актеры и роли
The Hitman's Bodyguard
Телохранитель киллера
2017 / США
Трейлер
8.3
Оцените
151
голос
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Телохранитель киллера, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Патрик Хьюз
Patrick Hughes
В ролях
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Элоди Юнг
Elodie Yung
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Сальма Хайек
Salma Hayek
Гэри Олдман
Gary Oldman
Ричард Э. Грант
Richard E. Grant
Кирсти Митчелл
Kirsty Mitchell
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
Жозефин Де Ла Буме
Josephine de la Baume
Сэм Хэзелдайн
Sam Hazeldine
Ори Феффер
Ori Pfeffer
Юрий Колокольников
Надя Коначкиева
Цуваюки Саотомэ
Tsuwayuki Saotome
Валентин Стоянов
Valentin Stoyanov
Михаил Горевой
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Написать отзыв
2021, США, ужасы
Один настоящий день
Написать отзыв
2022, Россия, триллер, криминал
Ведьма: Реинкарнация
Рецензия
Написать отзыв
2022, Мексика, ужасы
Лиза
Написать отзыв
2022, Россия, драма
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»