«Телохранитель киллера»: Рецензия Киноафиши

Как спасти убийцу и не пришить его самому

Начинается фильм со сцены показательной работы профессионального телохранителя Майкла Брюса (Райан Рейнольдс), обеспечивающего тройную защиту для клиента. Но поскольку мы имеем дело с комедией, то сразу же всё идёт не так, и клиента убивают в последний момент. И вот, спустя два года, Брюс уже просто мелкий частный охранник. Но неожиданно на него сваливается дело практически государственного масштаба. Бывшая девушка, работающая в интерполе, просит доставить известного киллера Дариуса Кинкейда (Сэмюэл Л. Джексон) в суд в Гааге, где он должен дать показания против диктатора Владислава Духовича (Гэри Олдмен). Проблема только в том, что Брюс и Кинкейд уже неоднократно сталкивались на профессиональном поприще и ненавидят друг друга, а ещё за головой киллера охотится целая банда головорезов Духовича.

Кадр из фильма «Телохранитель киллера»

У режиссёра Патрика Хьюза совсем небольшой опыт кинопроизводства: австралийский триллер «Красный холм» да третья часть престарелых «Неудержимых». Но в новую картину ему удалось заполучить целый набор звёзд первой величины. Причём не вышедших в тираж, как в случае с уже упомянутыми «Неудержимыми», а популярных именно сегодня. Компанию Райану Рейнольдсу и Сэмюэлу Л. Джексону составляют Гэри Олдмен, Сальма Хайек, Элоди Юнг, которую поклонники сериалов помнят по роли Электры» в «Сорвиголове» и даже в мелкой роли одного из подопечных Рейнольдса снялся Ричард Грант. Кроме того, российскому зрителю будет весьма интересно увидеть целый набор русских актёров, включая Михаила Горевого и набирающего популярность на западе Юрия Колокольникова. Нужно ли говорить, что все эти актёры отлично справляются со своими ролями.

Кадр из фильма «Телохранитель киллера»

Вот только роли получились слишком уж разными. При просмотре очень чувствуется, что сценарий наспех переписывался под комедийный жанр незадолго до съёмок (это подтверждённый факт). В итоге фильм состоит будто бы из нескольких частей. Есть совершенно серьёзная драматическая основа — диктатура и геноцид, суд над правителем в Гааге, устранение всех свидетелей обвинения. Поверх этого наложен экшн с погонями, взрывами и перестрелками, а также лирическая линия о недоверии двух близких людей друг другу. И уже ко всему этому добавлена изрядная доля комедийности в виде общения Рейнольдса и Джексона, множество нецензурных шуток и знаменитое «Мазафака». Все три части сами по себе сделаны и сыграны отлично. Олдмен играет настоящего злодея без тени гротеска и комедийности, а Юнг оказывается неплохой эмоциональной актрисой. Но слишком серьёзный фон иногда мешает расслабиться и насладиться драйвом и комедией, а шутки не позволяют полностью осознать драму.

Кадр из фильма «Телохранитель киллера»

Но если всё-таки перестать думать о серьёзном подтексте, то вполне можно получить удовольствие от весьма бодрого фильма. Шутки сменяются погонями (иногда уж слишком затянутыми, но очень зрелищными), погони — перестрелками, а перестрелки снова шутками. Некоторые сцены, такие как встреча Кинкейда с будущей женой в баре или драка в магазине, в духе времени оформлены как бы отдельно от фильма под свою музыкальную тему в виде небольшого клипа. И если в начале это редкость, то ближе к финалу они начинают следовать одна за другой. Что же касается юмора, то он, конечно, далеко не самого высокого уровня, но с другой стороны, чего можно ожидать от общения профессионального киллера и телохранителя. Но хватает здесь и философии, автор будто бы хочет охватить сразу все жанры. Казалось бы, в этой истории совершенно чётко понятно разделение хороший парень — плохой парень. Один убивает людей, другой их защищает. Но и здесь находится место для полемики: благое ли дело охрана торговца оружием, и насколько плохо его убить? Но и над этой темой долго задуматься не дадут, снова окуная в безумный экшн и перепалки.

Кадр из фильма «Телохранитель киллера»

Конечно, в фильме в первую очередь привлекает подбор актёров. И их игра становится главным достоинством картины. Сэмюэл Л. Джексон уже давно дошёл до статуса, когда ему дают роли либо невероятно крутых и стильных героев (как в фильмах Marvel или «Омерзительной восьмёрке»), либо уже полную нелепость (как, например, в «Kingsman»). Здесь же эти два образа попытались как-то совместить и сделать крутого, но довольно комедийного персонажа. Райан Рейнольдс немного застрял в образе Дэдпула, но ему это пока что очень идёт. Олдмен, как уже упоминалось, снова великолепен в образе настоящего злодея, а небольшая роль Сальмы Хайек в роли жены Джексона только украшает фильм. В остальном же некоторые сцены могут показаться слишком затянутыми, а рваный монтаж погонь немного утомляет глаза. Поэтому фильм лучше всего подойдёт для не очень внимательного просмотра без попыток вникнуть в глубину сюжета и рассматривания каждой сцены, а просто в виде набора грубых шуток, неплохой музыки и громкого экшна.

Алексей Хромов

В прокате с 17 августа

Расписание и покупка билетов на фильм «Телохранитель киллера»