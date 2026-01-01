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Фильмография
Элоди Юнг
Elodie Yung
Киноафиша
Персоны
Элоди Юнг
Элоди Юнг
Elodie Yung
Дата рождения
22 февраля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
IX округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Элоди Юнг
Родилась 22 февраля 1981 года. Париж, Франция.
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