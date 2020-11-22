Самый счастливый сезон, 2020

Эбби планирует сделать предложение своей девушке Харпер во время празднования Рождества вместе с ее семьей. Но выясняется, что ее возлюбленная все еще не рассказала своим консервативным родителям, что она – лесбиянка. Опасаясь осуждения семьи, Харпер представляет Эбби родственникам как свою лучшую подругу, с которой они вместе снимают квартиру. Ситуация осложняется еще и тем, что ничего не подозревающие родители пытаются свести дочь с парнем.