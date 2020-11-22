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Happiest Season

Самый счастливый сезон, 2020

2020 / США
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эбби планирует сделать предложение своей девушке Харпер во время празднования Рождества вместе с ее семьей. Но выясняется, что ее возлюбленная все еще не рассказала своим консервативным родителям, что она – лесбиянка. Опасаясь осуждения семьи, Харпер представляет Эбби родственникам как свою лучшую подругу, с которой они вместе снимают квартиру. Ситуация осложняется еще и тем, что ничего не подозревающие родители пытаются свести дочь с парнем.

  • Съемки прошли в Питтсбурге в штате Пенсильвания и завершились в феврале 2020 года, прямо перед тем, как производство фильмов остановилось из-за пандемии коронавируса.
  • Oxwood, бар для геев, где пьют героини Кристен Стюарт и Обри Плазы, это отсылка к бару Oxwood Inn, заведению для лесбиянок в Лос-Анджелесе, которое закрылось в 2017 году.
  • В фильме снялись несколько актеров ЛГБТК+, включая Кристен Стюарт, Дэна Леви, Виктора Гарбера и Обри Плаза. Режиссер Клеа ДюВаль – открытая лесбиянка. 
  • Дебют Мэри Холланд в качестве сценариста. Она также сыграла роль Джейн.
  • В старой комнате Харпер висит плакат с изображением актера Джоша Хартнетта. Режиссер фильма Клеа ДюВаль снималась вместе с Хартнеттом в фильме «Факультет».
  • Маккензи Дэвис два месяца тренировалась кататься на коньках перед съемками своих сцен.

Эбби планирует сделать предложение своей девушке Харпер во время празднования Рождества в доме её семьи. Но выясняется, что её возлюбленная всё ещё не рассказала своим консервативным родителям, что она - лесбиянка. Опасаясь осуждения семьи, Харпер представляет Эбби родственникам как свою лучшую подругу, с которой они вместе снимают квартиру.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 14 января 2021
Премьера онлайн 25 ноября 2020
Премьера в мире 22 ноября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Маккензи Дэвис
Маккензи Дэвис
Элисон Бри
Элисон Бри
Обри Плаза
Обри Плаза
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самый счастливый сезон 3 постера
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саундтрек фильма Самый счастливый сезон
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Авторы «Самого счастливого сезона» Клеа ДюВалл и Мэри Холлэнд готовят комедийный сериал «Дневная работа» В нем расскажут о девушке, бросившей семейный бизнес, чтобы построить собственную карьеру с нуля без помощи родных.
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15 сентября 2021 14:04
Ох, уж эти родственники: 6 комедий о сложных семейных отношениях Если думаете, что только вам не повезло с родственниками, то вы глубоко заблуждаетесь. Кинематографисты всего мира с удовольствием снимают фильмы на эту «плодородную» тему. Вспомним 6 комедий о странных, смешных и трогательных семейных отношениях.
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24 июня 2021 11:00
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9 декабря 2020 13:02
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