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Ангелы Чарли Ангелы Чарли
Киноафиша Фильмы Ангелы Чарли Отзывы о фильме «Ангелы Чарли»
Charlie's Angels Ангелы Чарли 2019 / США
6.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Ангелы Чарли»

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Наша рецензия

В начале был Сериал. И сериал этот конца 70-х был про трех Ангелов, которые работают в частном детективном агентстве Чарли Таунсенда. Спустя много лет в прокат вышел фильм, где Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью продолжили дело своих телевизионных предшественниц. Машина по производству ребутов и ремейков добралась до «Ангелов Чарли» вновь спустя 16 лет после выхода сиквела картины МакДжи (сериал, вышедший и сразу же закрытый в 2011 году можно смело списывать со счетов). В этот…

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kin2280 14 ноября 2019, 23:32
Оценка
Фильм полное дно. Сделан для девочек до 12 лет. Может 2 главные героини и писали сюжет во время с’емок. Бред , позор, досидел, тк ребенку было интересно.
Выкинытые деньги и позор создателю. Хуже не припомню фильм. Кривляния ни чего не представляющих из себя курочек. Пересмотрите лучше старый фильм.
14 ноября 2019, 23:32 Ответить
Артём Яруков 16 ноября 2019, 16:48
Ну, сначала о плюсах этого фильма. Была пара смешных шуток и один интересный твист. Все.
Минусы.
Игра актеров на уровне днища, единственная кто более менее отыгрывает это, как ни странно, Кристен Стюарт.
1. Экшен дерьмо.
2. Эффекты на паре моментов как будто были сделаны в Пейнте.
3. Сюжет линейный, ничего интересного.
4. Попыток пошутить много, но действительно смешны только пара моментов. Этого мало.
5. Про пропаганду. На протяжении фильма сохраняется относительно адекватный баланс. Но не в концовке.Это отдельная тема, пропаганду радикального феминизма буквально запихивают в глотку, абсолютно топорно и вызывает полное отторжение.
Вывод: фильм пытается быть комедийным боевиком, но ни нормальной комедии, ни хорошего боевика не получилось.
Не советую ходить, пересмотрите лучше старый фильм.
16 ноября 2019, 16:48 Ответить
alfiya7163 19 ноября 2019, 11:15
Оценка
Одним словом- феминистский фильм...
19 ноября 2019, 11:15 Ответить
timakovskaya 22 ноября 2019, 06:06
Оценка
Читая отзывы о том, что фильм "полное дно" - не соглашусь. Данный фильм, ничем не отличается от предыдущих частей "Ангелы Чарли". Поэтому, если вы, изначально, знаете типаж фильма - то чего же ждёте большего?! Да, есть наивность в дураках и сюжете, но посмотреть фильм, так, отключив критику, можно. Вчера, купив билет на фильм,и, почитав отзывы, шла с ощущением того, что просто проведу время впустую. Но нет, фильм - лёгкий, нет особого смысла, но повторюсь, этот фильм никогда не нёс особого смысла, но посмотреть на 1 раз - рекомендую. Читая отзывы, и мой в том числе, делайте, лучше собственное мнение. Так как сколько людей, столько и мнений.
22 ноября 2019, 06:06 Ответить
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