В начале был Сериал. И сериал этот конца 70-х был про трех Ангелов, которые работают в частном детективном агентстве Чарли Таунсенда. Спустя много лет в прокат вышел фильм, где Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью продолжили дело своих телевизионных предшественниц. Машина по производству ребутов и ремейков добралась до «Ангелов Чарли» вновь спустя 16 лет после выхода сиквела картины МакДжи (сериал, вышедший и сразу же закрытый в 2011 году можно смело списывать со счетов). В этот…
Выкинытые деньги и позор создателю. Хуже не припомню фильм. Кривляния ни чего не представляющих из себя курочек. Пересмотрите лучше старый фильм.
Минусы.
Игра актеров на уровне днища, единственная кто более менее отыгрывает это, как ни странно, Кристен Стюарт.
1. Экшен дерьмо.
2. Эффекты на паре моментов как будто были сделаны в Пейнте.
3. Сюжет линейный, ничего интересного.
4. Попыток пошутить много, но действительно смешны только пара моментов. Этого мало.
5. Про пропаганду. На протяжении фильма сохраняется относительно адекватный баланс. Но не в концовке.Это отдельная тема, пропаганду радикального феминизма буквально запихивают в глотку, абсолютно топорно и вызывает полное отторжение.
Вывод: фильм пытается быть комедийным боевиком, но ни нормальной комедии, ни хорошего боевика не получилось.
Не советую ходить, пересмотрите лучше старый фильм.
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