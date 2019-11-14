Наша рецензия

В начале был Сериал. И сериал этот конца 70-х был про трех Ангелов, которые работают в частном детективном агентстве Чарли Таунсенда. Спустя много лет в прокат вышел фильм, где Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью продолжили дело своих телевизионных предшественниц. Машина по производству ребутов и ремейков добралась до «Ангелов Чарли» вновь спустя 16 лет после выхода сиквела картины МакДжи (сериал, вышедший и сразу же закрытый в 2011 году можно смело списывать со счетов). В этот…