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Нат Факсон
Nat Faxon
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Персоны
Нат Факсон
Нат Факсон
Nat Faxon
Дата рождения
11 октября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Романтический герой
Биография Ната Факсона
Родился 11 октября 1975 года. Бостон, Массачусетс, США.
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Популярные фильмы
8.4
Сообщество
(2009)
8.1
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(2015)
7.9
Пожарная служба Такомы
(2019)
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2026, США
7.2
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драма
2026, США
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6.8
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Orion and the Dark
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2024, США / Франция
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комедия, фантастика
2023, США
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2022, США
7.2
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драма, мини-сериал
2022, США
6.8
Женщина при деньгах
комедия
2022, США
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