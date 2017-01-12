Идеальный голос 3, 2017

Третью часть музыкальной комедии «Идеальный голос» сняла Триш Си, которая ответственна за молодежный танцевальный фильм «Шаг Вперед: Все или ничего», так что опыт съемок музыкальных картин у нее есть. В главных ролях вновь появятся Анна Кендрик, Ребел Уилсон, Бриттани Сноу, Хейли Стайнфелд, и к ним впервые присоединится звезда фильма «Три икса: Мировое господство» Руби Роуз.
Фильм вновь расскажет о коллективе «Барденские Бэллы». После их победы на международном конкурсе, их пути на время разошлись. Девочки решают воссоединиться для одного последнего конкурса поединков в заокеанском туре USO. Им приходится столкнуться с новыми, невероятно сильными соперниками.
- Элизабет Бенкс, которая сыграла в фильме Гейл, была режиссером второй части «Идеального голоса»
- Это четвертый фильм, в котором вместе снимаются Анна Кендрик, Ребел Уилсон и Элизабет Бенкс
- Перед съемками фильма был проведен конкрус #PitchSmash, победитель которого получил роль в фильме «Идеальный голос 3»
История о коллективе юных и амбициозных певиц, которых ожидают новые вызовы и испытания на пути к успеху и широкому признанию.