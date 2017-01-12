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Идеальный голос 3 Идеальный голос 3
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Pitch Perfect 3

Идеальный голос 3, 2017

2017 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Третью часть музыкальной комедии «Идеальный голос» сняла Триш Си, которая ответственна за молодежный танцевальный фильм «Шаг Вперед: Все или ничего», так что опыт съемок музыкальных картин у нее есть. В главных ролях вновь появятся Анна Кендрик, Ребел Уилсон, Бриттани Сноу, Хейли Стайнфелд, и к ним впервые присоединится звезда фильма «Три икса: Мировое господство» Руби Роуз.

Фильм вновь расскажет о коллективе «Барденские Бэллы». После их победы на международном конкурсе, их пути на время разошлись. Девочки решают воссоединиться для одного последнего конкурса поединков в заокеанском туре USO. Им приходится столкнуться с новыми, невероятно сильными соперниками.

- Элизабет Бенкс, которая сыграла в фильме Гейл, была режиссером второй части «Идеального голоса»

- Это четвертый фильм, в котором вместе снимаются Анна Кендрик, Ребел Уилсон и Элизабет Бенкс

- Перед съемками фильма был проведен конкрус #PitchSmash, победитель которого получил роль в фильме «Идеальный голос 3»

История о коллективе юных и амбициозных певиц, которых ожидают новые вызовы и испытания на пути к успеху и широкому признанию.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 12 января 2017
Возраст 16+
Режиссер
Триш Си
В ролях
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Алексис Нэп
Алексис Нэп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеальный голос 3 5 постеров
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Идеальный голос 3 смотреть онлайн

Идеальный голос 3
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Акапельный коллектив «Беллы» после распада встречается лишь на вечере выпускников. Пообщавшись, экс-участники решают снова объединиться, раз уж у большинства есть время и перерыв в карьерах. Немного освежив состав, так как у некоторых оказались другие планы, ветераны коллектива объединяются с молодыми дарованиями. Вместе они отправляются в путешествие по военным базам, где им предстоит вступить в борьбу с музыкальными коллективами, готовыми на все ради места на итоговом выступлении…
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