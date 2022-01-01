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Крис Пэнг
Крис Пэнг
Chris Pang
О персоне
Фильмография
Крис Пэнг
Chris Pang
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Дата рождения
29 декабря 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Криса Пэнга
Родился 29 декабря 1984 года. Мельбурн, Австралия.
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Фильмография Криса Пэнга
Бюро магических услуг
фэнтези
2022, Австралия
0.0
Blade of the 47 Ronin
боевик, драма, фэнтези
2022, США
0.0
Безумно богатые азиаты
комедия
2018, США
7.0
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
приключения, боевик, драма
2016, США
6.0
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