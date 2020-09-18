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Фестиваль Рифкина Фестиваль Рифкина
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Rifkin's Festival

Фестиваль Рифкина, 2020

2020 / США / Испания / Италия
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Новый фильм Вуди Аллена с Кристофом Вальцем о магическом мире кино
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вуди Аллен снял комедию о тревогах супружеской жизни в очаровательной атмосфере Сан-Себастьяна.

Главный герой Морт Рифкин — разочарованный в жизни писатель, страдающий неврозом. Морт с неохотой приезжает на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, где сопровождает свою жену Сью. Она работает пиарщиком и много времени проводит с французским режиссером Филиппом. Морт еще до поездки начинает подозревать жену в измене. Он не может не ревновать ее к Филиппу, ведь она постоянно говорит о его режиссерском таланте и иногда пропадает на весь день. Морт без удовольствия тащится на различные премьеры и коктейльные вечеринки, в то время как его жена пытается впечатлить мечтательного, красноречивого Филиппа. Предоставленный сам себе Морт получает не так много удовольствия на пляжах испанского прибрежного города. Теперь его охватывает настоящая паранойя, и он, размышляя на философские темы, начинает сомневаться во всем. Что он из себя представляет и чего хочет от жизни? Эти вопросы мучают главного героя.

Морт, как и большинство персонажей Аллена, страдает ипохондрией. Вскоре чрезмерная озабоченность своим здоровьем приводит его к местному врачу по имени Джо. Они жалуются друг другу на брак и начинают проводить время вдвоем. Морт делится подозрениями насчет своей жены, а Джо рассказывает о собственном проблемном браке с ревнивым художником Пако. Вскоре герой обнаруживает, что постепенно влюбляется в местного кардиолога.

Поездка в самый красивый город на побережье солнечной Испании открыла многие тайны супружеской жизни героев. Люди приезжают на кинофестиваль за романтическим настроением и встречами с кинозвездами. Однако для Морта и Сью магия кино окажется вполне себе реальной. Их затягивает пучина соблазнов и приключений, благодаря которым они смогут поразмыслить над многими событиями своей жизни.

 

Это 49-й полнометражный комедийный фильм режиссера Вуди Аллена.

«Фестиваль Рифкина» является совместным производством США, Италии и Испании.

Главные роли в ленте исполнили Уоллес Шоун («Домашний арест», «Мой ужин с Андре»), Джина Гершон («Связь», «Без лица») и Луи Гаррель («Мечтатели», «Офицер и шпион»). Также в картине сыграли Кристоф Вальц, Елена Анайя и Серхи Лопес.

Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне (где и происходит действие фильма) 18 сентября 2020 года.

Съёмки начались 10 июля 2019 года в Сан-Себастьяне и были завершены в августе того же года. Закончились они на неделю раньше срока. Последняя сцена снималась утром 16 августа, а во второй половине дня была организована благотворительная ярмарка, на которой выставляли на продажу реквизит и костюмы, использованные в фильме. Деньги были переданы местному фонду, который занимается раздачей еды беженцам на побережье Греции.

В фильме были воссозданы знаковые сцены из некоторых любимых кинокартин Вуди Аллена. Среди них «Жюль и Джим» Франсуа Трюффо, «Ангел-истребитель» Луиса Бунюэля, «8 с половиной» Федерико Феллини и «Седьмая печать» Ингмара Бергмана.

Сцена, в которой воссоздана шахматная партия из «Седьмой печати» Ингмара Бергмана, была снята на том же пляже, где снимали сцену из «Игры престолов». Кристоф Вальц должен был сидеть в тяжелом черном халате в самый жаркий день в этом районе за последние полвека. Во время игры в шахматы стол игроков повернут неправильно. Интересно, что такая же ошибка появляется в оригинальном фильме Ингмара Бергмана.

На пресс-конференции перед съемками Вуди Аллен сказал: «Я хочу представить миру свое видение Сан-Себастьяна, которое для меня является видением рая».

Вуди Аллен ранее использовал фамилию Рифкин в своем фильме «Разбирая Гарри» 1997 года.

В «Фестивале Рифкина» художника играет актер Серхи Лопес. Для создания кабинета персонажа было использовано более 130 полотен, материалов, утвари и часть библиотеки местного художника-экспрессиониста Хуана Луиса Гоэнаги (отца актрисы Барбары Гоэнаги).

Плакат к фильму был разработан барселонским художником Хорди Лабандой, известным своими модными иллюстрациями и статьями для таких журналов, как Vogue, Marie Claire, The New York Times. На плакате изображены четыре главных героя на террасе отеля María Cristina в Сан-Себастьяне, где проживают звезды городского кинофестиваля.

Супружеская пара из Америки прибывает в солнечный Сан-Себастьян на престижный мировой кинофестиваль и обнаруживает себя в эпицентре водоворота соблазнов и магии кино.

 

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 31 декабря 2020
Премьера онлайн 28 января 2022
Премьера в мире 18 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Джина Гершон
Джина Гершон
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд
Елена Анайя
Елена Анайя
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фестиваль Рифкина 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Летний кинотеатр Музеон
21:00 от 480 ₽
Москино Сокольники
20:30 от 450 ₽
Полное расписание и билеты

Фестиваль Рифкина смотреть онлайн

Фестиваль Рифкина
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Наша рецензия
Не проходит и года, когда бы Вуди Аллен не выпустил нового фильма (за исключением аномального 2018-го). Режиссер, которого знают как, возможно, самого беззаветно влюбленного в Нью-Йорк, на этот раз выходит из роли знающего каждый закуток на Манхэттене нью-йоркера и становится туристом в солнечном Сан-Себастьяне. Кажется, романтическим настроениям интеллектуала Аллена тут самое место – вокруг только пляжи, кафе и барочные церквушки, однако оказывается, что он и его интеллигентские замашки…
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Елена Медведева 9 января 2021, 09:38
Мне понравился фильм.
В стиле Вуди Аллена, и посмеяться и подумать.
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14 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вуди Аллен планирует снять франкоязычный фильм в Париже, но пока не нашел финансирование Это будет триллер в духе «Матч поинта».
Написать
6 июля 2022 14:22
«Это позор»: Кейт Уинслет пристыдила Голливуд за отношение к Вуди Аллену и Роману Полански Несколько лет назад актриса говорила иначе. 
Написать
11 сентября 2020 15:13
Вуди Аллен представил трейлер новой комедии «Фестиваль Рифкина» Вся жизнь – как кино.
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11 сентября 2020 10:29
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«Фестиваль Рифкина» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Летний кинотеатр Музеон Парк Культуры
2D, SUB
21:00 от 480 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
2D
20:30 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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