Фестиваль Рифкина, 2020

Вуди Аллен снял комедию о тревогах супружеской жизни в очаровательной атмосфере Сан-Себастьяна.
Главный герой Морт Рифкин — разочарованный в жизни писатель, страдающий неврозом. Морт с неохотой приезжает на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, где сопровождает свою жену Сью. Она работает пиарщиком и много времени проводит с французским режиссером Филиппом. Морт еще до поездки начинает подозревать жену в измене. Он не может не ревновать ее к Филиппу, ведь она постоянно говорит о его режиссерском таланте и иногда пропадает на весь день. Морт без удовольствия тащится на различные премьеры и коктейльные вечеринки, в то время как его жена пытается впечатлить мечтательного, красноречивого Филиппа. Предоставленный сам себе Морт получает не так много удовольствия на пляжах испанского прибрежного города. Теперь его охватывает настоящая паранойя, и он, размышляя на философские темы, начинает сомневаться во всем. Что он из себя представляет и чего хочет от жизни? Эти вопросы мучают главного героя.
Морт, как и большинство персонажей Аллена, страдает ипохондрией. Вскоре чрезмерная озабоченность своим здоровьем приводит его к местному врачу по имени Джо. Они жалуются друг другу на брак и начинают проводить время вдвоем. Морт делится подозрениями насчет своей жены, а Джо рассказывает о собственном проблемном браке с ревнивым художником Пако. Вскоре герой обнаруживает, что постепенно влюбляется в местного кардиолога.
Поездка в самый красивый город на побережье солнечной Испании открыла многие тайны супружеской жизни героев. Люди приезжают на кинофестиваль за романтическим настроением и встречами с кинозвездами. Однако для Морта и Сью магия кино окажется вполне себе реальной. Их затягивает пучина соблазнов и приключений, благодаря которым они смогут поразмыслить над многими событиями своей жизни.
Это 49-й полнометражный комедийный фильм режиссера Вуди Аллена.
«Фестиваль Рифкина» является совместным производством США, Италии и Испании.
Главные роли в ленте исполнили Уоллес Шоун («Домашний арест», «Мой ужин с Андре»), Джина Гершон («Связь», «Без лица») и Луи Гаррель («Мечтатели», «Офицер и шпион»). Также в картине сыграли Кристоф Вальц, Елена Анайя и Серхи Лопес.
Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне (где и происходит действие фильма) 18 сентября 2020 года.
Съёмки начались 10 июля 2019 года в Сан-Себастьяне и были завершены в августе того же года. Закончились они на неделю раньше срока. Последняя сцена снималась утром 16 августа, а во второй половине дня была организована благотворительная ярмарка, на которой выставляли на продажу реквизит и костюмы, использованные в фильме. Деньги были переданы местному фонду, который занимается раздачей еды беженцам на побережье Греции.
В фильме были воссозданы знаковые сцены из некоторых любимых кинокартин Вуди Аллена. Среди них «Жюль и Джим» Франсуа Трюффо, «Ангел-истребитель» Луиса Бунюэля, «8 с половиной» Федерико Феллини и «Седьмая печать» Ингмара Бергмана.
Сцена, в которой воссоздана шахматная партия из «Седьмой печати» Ингмара Бергмана, была снята на том же пляже, где снимали сцену из «Игры престолов». Кристоф Вальц должен был сидеть в тяжелом черном халате в самый жаркий день в этом районе за последние полвека. Во время игры в шахматы стол игроков повернут неправильно. Интересно, что такая же ошибка появляется в оригинальном фильме Ингмара Бергмана.
На пресс-конференции перед съемками Вуди Аллен сказал: «Я хочу представить миру свое видение Сан-Себастьяна, которое для меня является видением рая».
Вуди Аллен ранее использовал фамилию Рифкин в своем фильме «Разбирая Гарри» 1997 года.
В «Фестивале Рифкина» художника играет актер Серхи Лопес. Для создания кабинета персонажа было использовано более 130 полотен, материалов, утвари и часть библиотеки местного художника-экспрессиониста Хуана Луиса Гоэнаги (отца актрисы Барбары Гоэнаги).
Плакат к фильму был разработан барселонским художником Хорди Лабандой, известным своими модными иллюстрациями и статьями для таких журналов, как Vogue, Marie Claire, The New York Times. На плакате изображены четыре главных героя на террасе отеля María Cristina в Сан-Себастьяне, где проживают звезды городского кинофестиваля.
Супружеская пара из Америки прибывает в солнечный Сан-Себастьян на престижный мировой кинофестиваль и обнаруживает себя в эпицентре водоворота соблазнов и магии кино.
В стиле Вуди Аллена, и посмеяться и подумать.