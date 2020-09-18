Фестиваль Рифкина, 2020

Вуди Аллен снял комедию о тревогах супружеской жизни в очаровательной атмосфере Сан-Себастьяна.

Главный герой Морт Рифкин — разочарованный в жизни писатель, страдающий неврозом. Морт с неохотой приезжает на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, где сопровождает свою жену Сью. Она работает пиарщиком и много времени проводит с французским режиссером Филиппом. Морт еще до поездки начинает подозревать жену в измене. Он не может не ревновать ее к Филиппу, ведь она постоянно говорит о его режиссерском таланте и иногда пропадает на весь день. Морт без удовольствия тащится на различные премьеры и коктейльные вечеринки, в то время как его жена пытается впечатлить мечтательного, красноречивого Филиппа. Предоставленный сам себе Морт получает не так много удовольствия на пляжах испанского прибрежного города. Теперь его охватывает настоящая паранойя, и он, размышляя на философские темы, начинает сомневаться во всем. Что он из себя представляет и чего хочет от жизни? Эти вопросы мучают главного героя.

Морт, как и большинство персонажей Аллена, страдает ипохондрией. Вскоре чрезмерная озабоченность своим здоровьем приводит его к местному врачу по имени Джо. Они жалуются друг другу на брак и начинают проводить время вдвоем. Морт делится подозрениями насчет своей жены, а Джо рассказывает о собственном проблемном браке с ревнивым художником Пако. Вскоре герой обнаруживает, что постепенно влюбляется в местного кардиолога.

Поездка в самый красивый город на побережье солнечной Испании открыла многие тайны супружеской жизни героев. Люди приезжают на кинофестиваль за романтическим настроением и встречами с кинозвездами. Однако для Морта и Сью магия кино окажется вполне себе реальной. Их затягивает пучина соблазнов и приключений, благодаря которым они смогут поразмыслить над многими событиями своей жизни.