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Киноафиша Фильмы Светская жизнь Цитаты из фильма Светская жизнь

Цитаты из фильма Светская жизнь

Bobby [из трейлера] Жизнь — это комедия, написанная садистом-комедиографом.
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Leonard Сократ говорил: «Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы её прожить». Но исследованная — тоже та ещё штучка.
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Steve [Бобби] Безответная любовь убивает больше людей в году, чем туберкулёз.
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Steve Любовь — это не рационально. Влюбляешься — теряешь контроль.
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Phil Stern Дважды лауреат премии «Оскар».
Bobby Вау, поздравляю.
Howard Спасибо. Вы меня не знаете, я писатель.
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Rose Dorfman Сначала убийца, а теперь ещё и христианка!
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Rose Dorfman Сначала убийца, потом он становится христианином. Что я сделал, чтобы заслужить это? Что хуже?
Marty Dorfman Он тебе объяснил. У евреев нет загробной жизни.
Rose Dorfman Мы все боимся умереть, Марти! Но мы не отказываемся от той религии, в которую родились.
Marty Dorfman Я не боюсь умирать.
Rose Dorfman Ты слишком туп, чтобы понять, что это значит.
Marty Dorfman Я не сказал, что мне нравится эта идея. И я буду сопротивляться смерти изо всех сил. Но когда придет Ангел смерти за мной, я пойду. Я буду протестовать. Буду ругаться. Слышишь? Я пойду с протестом.
Rose Dorfman Протестовать кому? Что ты, чёрт возьми, собираешься делать? Писать письмо в "Таймс"?
Marty Dorfman Я буду протестовать молча.
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[первые реплики]
Narrator Когда солнце начинает клониться над холмами Голливуда, свет часто приобретает насыщенную прелесть красок техникора. Дома кинозвёзд, в конце 1930-х, считались сказочными — и такими были. На коктейльных и ужинных встречах сливки киносообщества потягивали хайболы, обменивались слухами, заключали сделки и сплетничали. Ни одно светское мероприятие высшего эшелона не обходилось без Фила Стерна, одного из самых влиятельных агентов города, и его прекрасной жены Карен. Блестящий и динамичный, Стерн всегда был в центре внимания.
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