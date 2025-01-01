Marty DorfmanЯ не сказал, что мне нравится эта идея. И я буду сопротивляться смерти изо всех сил. Но когда придет Ангел смерти за мной, я пойду. Я буду протестовать. Буду ругаться. Слышишь? Я пойду с протестом.
Rose DorfmanПротестовать кому? Что ты, чёрт возьми, собираешься делать? Писать письмо в "Таймс"?
NarratorКогда солнце начинает клониться над холмами Голливуда, свет часто приобретает насыщенную прелесть красок техникора. Дома кинозвёзд, в конце 1930-х, считались сказочными — и такими были. На коктейльных и ужинных встречах сливки киносообщества потягивали хайболы, обменивались слухами, заключали сделки и сплетничали. Ни одно светское мероприятие высшего эшелона не обходилось без Фила Стерна, одного из самых влиятельных агентов города, и его прекрасной жены Карен. Блестящий и динамичный, Стерн всегда был в центре внимания.