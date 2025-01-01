Rose Dorfman Сначала убийца, потом он становится христианином. Что я сделал, чтобы заслужить это? Что хуже?

Marty Dorfman Он тебе объяснил. У евреев нет загробной жизни.

Rose Dorfman Мы все боимся умереть, Марти! Но мы не отказываемся от той религии, в которую родились.

Marty Dorfman Я не боюсь умирать.

Rose Dorfman Ты слишком туп, чтобы понять, что это значит.

Marty Dorfman Я не сказал, что мне нравится эта идея. И я буду сопротивляться смерти изо всех сил. Но когда придет Ангел смерти за мной, я пойду. Я буду протестовать. Буду ругаться. Слышишь? Я пойду с протестом.

Rose Dorfman Протестовать кому? Что ты, чёрт возьми, собираешься делать? Писать письмо в "Таймс"?