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Все части «Индианы Джонса»
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Все части «Индианы Джонса»

Всемирно известный археолог Индиана Джонс стал не просто вымышленным персонажем, роль которого гениально сыграл Харрисон Форд. Он – настоящая легенда, классика, проверенная временем. История саги началась в 1981 году и продолжается по сей день. Режиссер всех частей – Стивен Спилберг. 

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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
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7.0
боевик, приключения
2008, США
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, приключения, триллер
1989, США
Индиана Джонс и Храм судьбы
Индиана Джонс и Храм судьбы
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, приключения, боевик
1984, США
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, триллер, боевик
1981, США
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Жанр
Все Боевик Приключения Фантастика Триллер
Страна
Все США
Год
Все 1980-1989 2000-2009

О приключениях Индианы Джонса рассказывают четыре полнометражных картины, которые были представлены миру в период с 1981 по 2008 годы. Однако фанаты с нетерпением ждут пятую часть. Ее выход должен состояться в 2021 году.

В какой последовательности смотреть все части фильма «Индиана Джонс»

Чтобы понять сюжет этой киносаги, важно соблюдать последовательность. Так можно не просто разобраться в смысле каждой части, но и понять концепцию всего фильма.

Начать стоит с первой картины «В поисках утраченного ковчега». Она вышла в 1981 году. На фильм было потрачено 18 миллионов долларов, в прокате же удалось собрать 134 миллиона. Фильм знакомит зрителя с молодым ученым Индианой Джонсом. По сценарию дело происходит в 1936 году, когда археолог попадает в непроходимые южноамериканские джунгли.

После первой части стало понятно, что зрители хотят продолжения. Поэтому вторая картина, «Индиана Джонс и храм судьбы», не заставила себя долго ждать: ее появление пришлось на 1984 год. Это вторая часть, в которой Индиана Джонс оказывается на севере Индии в захваченном разбойниками храме. Сюжет, который является предысторией первой части, снова закрученный и увлекательный: благородный ученый решает во что бы то ни стало вернуть святыню местным жителям, но это оказывается совсем не просто. По сюжету фильма ученый и его друзья чуть не погибают, сталкиваются с серьезными опасностями, но не отступают. На создание второй части было потрачено 28 миллионов долларов. Фильм также оказался успешным и собрал в прокате 333 миллиона долларов. Сумма по тем временам впечатляющая.

Вторая часть хоть и была успешной, но подверглась критике. Зрители посчитали ее атмосферу слишком мрачной. Поэтому третья часть, которую следует смотреть следующей, получилась более светлой, воодушевляющей. Она называется «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Картина вышла в 1989 году. Действия фильма разворачиваются в 1938 году в Португалии, куда археолог отправляется, чтобы найти отца. Отважный Индиана Джонс пытается вырвать из рук кровожадных наемников историческую ценность – крест. Ему это удается, но в итоге ученый жертвует артефактом ради спасения жизни отца. Третья часть получила премию «Оскар» в номинации «Лучший монтаж звука» и в целом была успешной.

Четвертая часть – «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» – вышла в 2008 году. Ее презентовали в рамках Каннского кинофестиваля. Бюджет составил 185 миллионов долларов. Этот фильм признан самым масштабным и зрелищным из всей франшизы. События фильма разворачиваются в 1957 году. Холодная война между Советским Союзом и США накалила обстановку в мире. Индиана Джонс вступает в жестокое противостояние с фанатичной ученой из СССР, скрывается от ФБР и чудом спасается от неминуемого ядерного взрыва.

Картина собрала почти 787 миллионов долларов и стала несомненным украшением мирового кинематографа.

Кроме того, в 1992 году вышел сериал «Хроники молодого Индианы Джонса». Его также рекомендуется посмотреть, лучше всего в перерывах между просмотрами четырех частей саги.

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