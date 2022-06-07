Содержание:

Бойд Холбрук - Модель

Бойд Холбрук - Фильмы и сериалы

- Бойд Холбрук - «Очень хорошие девочки»

- Бойд Холбрук – «Нарко»

Личная жизнь Бойда Холбрука

Бойд Холбрук – американский актер и модель, родился 1 сентября 1983 года в Престонсберге, штат Кентукки, внучатый племянник американского актера Хэла Холбрука. После окончания школы Бойд какое-то время подрабатывал плотником в местном театре и совершенно не знал, чем хотел бы заниматься. Его жизнь круто изменил счастливый случай: однажды в театре к нему подошла женщина и порекомендовала тому поехать в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в модельном бизнесе. Она оказалась агентом модельной корпорации Elite Models и в тот момент присматривалась к актерам театра, где трудился Бойд, однако он был единственным, кто ей приглянулся.



Бойд Холбрук - Модель

В 2001 году Холбрук подписал контракт с Elite Models. Какое-то время он работал также на фэшн-агенство Wilhelmina Models. В 2002-м Бойда пригласили поучаствовать в показе бренда Cloak, а спустя несколько месяцев он появился на неделях моды в Париже и Милане на показе весенние коллекции Dior Homme и Calvin Klein. Осенью того же года Холбрук вместе с Каролин Рибейро предстал в обнаженном виде на обложке итальянского Vogue. В 2004 году бренд Dior Homme выбрал Бойда Холбрука в качестве основной модели, он принимал участие в рекламных кампаниях Versus и Hugo Boss. Кроме того, Бойд работал с брендами Versace, Moschino, Marc Jacobs, Alexander McQueen и DSquared².

Заработав достаточно денег, Бойд поступил в Нью-Йоркский университет, чтобы изучать искусство кино. После окончания университета Холбрук продолжил изучать кино и сценарное дело в Колумбийском университете.



Бойд Холбрук - Фильмы и сериалы

Кинокарьера Бойда началась в 2008 году с небольшой роли в биографической драме Гаса Ван Сента о борце за права геев – «Харви Милк». Эту роль он получил после того, как отправил свой сценарий режиссеру картины, и тому настолько понравилась работа, что он тут же предложил Холбруку роль в своей ленте. Следующие несколько лет Бойд снимался в телесериалах, таких как «Необычный детектив» (2009), «The Beautiful Life: TBL» (2009) и «Эта страшная буква «Р» (2011) в небольших ролях, а в 2011 году появился в одной из главных ролей в фильме «Братство по крови». Ярким проектом в его актерской карьере стал мини-сериал «Хэтфилды и Маккои» (2012), рассказывающий реальную историю вражды двух семей. Этот сериал, как и актерская игра Бойда, были высоко оценены критиками.



Бойд Холбрук - «Очень хорошие девочки»

В 2013 году в кинокарьере Холбрука наступил настоящий прорыв. Мать актера Джейка Джилленхола, Наоми Форнер, на фестивале Sundance представила зрителям свою драму о взрослении подростков и связанных с этим периодом трудностях, где Бойд исполнил главную мужскую роль и, по отзывам критикам, справился с ней блестяще. В фильме также снимались Элизабет Олсен, Дакота Фаннинг, Деми Мур и Питер Скарсгаард.



Бойд Холбрук – «Нарко»

Настоящая слава захлестнула Бойда после того, как он появился на телеэкранах в телесериале «Нарко» сервиса Netfix. Проект рассказывает историю борьбы полиции с колумбийским наркокартелем и его главой Пабло Эскобаром и основан на реальных событиях. В сериале Холбрук предстал в образе реально существовавшего полицейского Стива Мерфи, а его талант был высоко оценен критиками и зрителями. Первый сезон сериала вышел в 2015 году и был настолько успешным, что был продлен еще на два сезона, которые вышли в 2016 и 2017 годах.

Также Бойд Холбрук исполнил небольшие роли в лентах «Прогулка среди могил» (2014), «Исчезнувшая» (2014), «Ночной беглец» (2015), «Морган» (2016) и «Логан» (2017).



Личная жизнь Бойда Холбрука

С 2002 по 2005 год Бойд встречался с доминиканской моделью Омахирой Мота. Он состоял в отношениях с актрисой Элизабет Олсен с осени 2012 года, когда они встретились на съемках фильма «Очень хорошие девочки». В марте 2014 года они обручились, однако через полгода Элизабет бросила своего жениха, а позже выяснилось, что виной всему был ее роман с Томом Хиддлстоном.

В январе 2017 года у Бойда Холбрука родился сын, а матерью стала датская актриса Татьяна Пайкович. В СМИ отсутствует точная информация о том, когда они начались встречаться.ф