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Бойд Холбрук

Boyd Holbrook
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук Boyd Holbrook
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Дата рождения
1 сентября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Престонсберг, Кентукки, США
Рост
188 см
Личные связи
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
были в отношениях
Биография Бойда Холбрука

Содержание:

Бойд Холбрук - Модель
Бойд Холбрук  - Фильмы и сериалы
  - Бойд Холбрук - «Очень хорошие девочки»
  - Бойд Холбрук – «Нарко»
Личная жизнь Бойда Холбрука

Бойд Холбрук – американский актер и модель, родился  1 сентября 1983 года в Престонсберге, штат Кентукки, внучатый племянник американского актера Хэла Холбрука. После окончания школы Бойд какое-то время подрабатывал плотником в местном театре и совершенно не знал, чем хотел бы заниматься. Его жизнь круто изменил счастливый случай: однажды в театре к нему подошла женщина и порекомендовала тому поехать в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в модельном бизнесе. Она оказалась агентом модельной корпорации Elite Models и в тот момент присматривалась к актерам театра, где трудился Бойд, однако он был единственным, кто ей приглянулся.


Бойд Холбрук - Модель

В 2001 году Холбрук подписал контракт с Elite Models. Какое-то время он работал также на фэшн-агенство Wilhelmina Models. В 2002-м Бойда пригласили поучаствовать в показе бренда Cloak, а спустя несколько месяцев он появился на неделях моды в Париже и Милане на показе весенние коллекции Dior Homme и Calvin Klein. Осенью того же года Холбрук вместе с Каролин Рибейро предстал в обнаженном виде на обложке итальянского Vogue. В 2004 году бренд Dior Homme выбрал Бойда Холбрука в качестве основной модели, он принимал участие в рекламных кампаниях Versus и Hugo Boss. Кроме того, Бойд работал с брендами Versace, Moschino, Marc Jacobs, Alexander McQueen и DSquared².

Заработав достаточно денег, Бойд поступил в Нью-Йоркский университет, чтобы изучать искусство кино. После окончания университета Холбрук продолжил изучать кино и сценарное дело в Колумбийском университете.


Бойд Холбрук  - Фильмы и сериалы

Кинокарьера Бойда началась в 2008 году с небольшой роли в биографической драме Гаса Ван Сента о борце за права геев – «Харви Милк». Эту роль он получил после того, как отправил свой сценарий режиссеру картины, и тому настолько понравилась работа, что он тут же предложил Холбруку роль в своей ленте. Следующие несколько лет Бойд снимался в телесериалах, таких как «Необычный детектив» (2009), «The Beautiful Life: TBL» (2009) и «Эта страшная буква «Р» (2011) в небольших ролях, а в 2011 году появился в одной из главных ролей в фильме «Братство по крови». Ярким проектом в его актерской карьере стал мини-сериал «Хэтфилды и Маккои» (2012), рассказывающий реальную историю вражды двух семей. Этот сериал, как и актерская игра Бойда, были высоко оценены критиками.


Бойд Холбрук - «Очень хорошие девочки»

В 2013 году в кинокарьере Холбрука наступил настоящий прорыв. Мать актера Джейка Джилленхола, Наоми Форнер, на фестивале Sundance представила зрителям свою драму о взрослении подростков и связанных с этим периодом трудностях, где Бойд исполнил главную мужскую роль и, по отзывам критикам, справился с ней блестяще. В фильме также снимались Элизабет Олсен, Дакота Фаннинг, Деми Мур и Питер Скарсгаард.


Бойд Холбрук – «Нарко»

Настоящая слава захлестнула Бойда после того, как он появился на телеэкранах в телесериале «Нарко» сервиса Netfix. Проект рассказывает историю борьбы полиции с колумбийским наркокартелем и его главой Пабло Эскобаром и основан на реальных событиях. В сериале Холбрук предстал в образе реально существовавшего полицейского Стива Мерфи, а его талант был высоко оценен критиками и зрителями. Первый сезон сериала вышел в 2015 году и был настолько успешным, что был продлен еще на два сезона, которые вышли в 2016 и 2017 годах.

Также Бойд Холбрук исполнил небольшие роли в лентах «Прогулка среди могил» (2014), «Исчезнувшая» (2014), «Ночной беглец» (2015), «Морган» (2016) и «Логан» (2017).


Личная жизнь Бойда Холбрука

С 2002 по 2005 год Бойд встречался с доминиканской моделью Омахирой Мота. Он состоял в отношениях с актрисой Элизабет Олсен с осени 2012 года, когда они встретились на съемках фильма «Очень хорошие девочки». В марте 2014 года они обручились, однако через полгода Элизабет бросила своего жениха, а позже выяснилось, что виной всему был ее роман с Томом Хиддлстоном.

В январе 2017 года у Бойда Холбрука родился сын, а матерью стала датская актриса Татьяна Пайкович. В СМИ отсутствует точная информация о том, когда они начались встречаться.ф

Интересные факты о Бойде Холбруке
  • До начала своей актерской карьеры Бойд выпустил серию стихов на сайте «Model-Max.com» с иллюстрациями модели Джейми Страчана.
  • В то время как Бойд работал моделью, он также занимался творчеством: лепил скульптуры, фотографивал, снимал короткометражные фильмы и писал сценарии. В 2008 году в галерее RARE прошла первая персональная выставка его творений.
  • Широкая известность пришла к актеру благодаря роли агента УБН Стива Мерфи в телесериале «Нарко».
Фильмография Бойда Холбрука
Беккет
Беккет
драма, триллер 2021, Италия / Бразилия / Греция
6.0
Мы можем стать героями
Мы можем стать героями
фэнтези, боевик, семейный 2020, США
4.0
В тени Луны
В тени Луны
фантастика, детектив, триллер, криминал 2019, США / Канада
6.0
Хищник
Хищник
фантастика, боевик 2018, США
6.0
З.К.
З.К.
драма 2018, США
6.0
Логан
Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.0
Морган
Морган
фантастика, триллер, ужасы 2016, США
6.0
Джейн берет ружье
Джейн берет ружье
драма, боевик, вестерн 2016, США
7.0
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Элизабет Олсен
Элизабет Олсен Elizabeth Olsen
были в отношениях
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