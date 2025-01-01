Helena ShawПогоди. Теперь ты веришь, что Диск обладает магической силой?
Indiana JonesЯ не верю в магию, Вомбат. Но пару раз в жизни я видел вещи. Вещи, которые не могу объяснить. И я пришёл к выводу, что дело не столько в том, во что ты веришь, а насколько сильно ты в это веришь.
Dr. VollerТот, кто верит в победу, доктор Джонс. Гитлер зажёг огонь, который мог гореть тысячу лет. Я видел каждую ошибку. Каждое промах. И я исправлю их все. История — это длинный список поражений, доктор Джонс. Вопрос только в том, чьих.
МейсонНет. Потому что твои сообщники убили трёх американских гражданских и взорвали национальный парад в прямом эфире. Потому что ты подвёл президента США, сбежал в Марокко и устроил инцидент, который потребовал военной эвакуации!