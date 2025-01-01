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Киноафиша Фильмы Индиана Джонс и колесо судьбы Цитаты из фильма Индиана Джонс и колесо судьбы

Цитаты из фильма Индиана Джонс и колесо судьбы

Салла Я скучаю по пустыне. Я скучаю по морю. И я скучаю по утрам, когда просыпаешься и не знаешь, какое чудесное приключение принесёт новый день.
Индиана Джонс Это уже не приключение, Салла. Те дни ушли и не вернутся.
Салла Возможно. Возможно и нет.
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Dr. Voller Тебе следовало остаться в Нью-Йорке.
Indiana Jones Тебе следовало не лезть в Польшу.
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Helena Shaw Погоди. Теперь ты веришь, что Диск обладает магической силой?
Indiana Jones Я не верю в магию, Вомбат. Но пару раз в жизни я видел вещи. Вещи, которые не могу объяснить. И я пришёл к выводу, что дело не столько в том, во что ты веришь, а насколько сильно ты в это веришь.
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Sallah Давай, Индиана Джонс!
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Dr. Voller Похоже, вы не понимаете, мисс Шоу. Эта реликвия — моя собственность.
Indiana Jones Она не твоя. Ты её украл.
Dr. Voller Тогда ты украла её.
Helena А потом я украла. Это называется капитализм.
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Dr. Voller [когда они вот-вот отправятся назад во времени] Пристегните ремни, доктор Джонс. Может быть турбулентность.
Indiana Jones Ты немец, Фоллер. Не пытайся шутить.
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Helena А что если бы ты *действительно* мог вернуться в прошлое? Что бы ты сделала? Стала свидетелем Троянской войны?
[хитро]
Helena Заглянуть к Клеопатре?
Indiana Jones Я бы остановил сына от того, чтобы пойти на фронт.
Helena Он записался, чтобы угодить тебе?
Indiana Jones Нет, он записался, чтобы меня зад#бать.
Helena А как бы ты его остановил?
Indiana Jones Я бы сказал ему, что он умрёт.
[Хелена ошарашена]
Indiana Jones Я бы сказал ему, что его мать не найдёт конца своей боли, а его отец будет... бессилен её утешить... и что эта утрата положит конец их браку.
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Milanese Suit Man Извините, кто этот человек?
Indiana Jones Я её крестный отец.
Helena Shaw Он с ней слегка связан.
Indiana Jones А она уже должна быть в кровати.
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Гелена Шоу Ты там в порядке?
Индиана Джонс Да.
Гелена Шоу Ты не двигаешься.
Индиана Джонс Думаю.
Гелена Шоу О чём?
Индиана Джонс О том, какого х#я я здесь, на сорока футах над землёй с этими убитыми плечами... с крошящимися позвонками... с пластиной в одной ноге и винтами в другой.
Гелена Шоу Понимаю, понимаю.
Индиана Джонс Нет, ты не понимаешь. Ты вдвое моложе меня. Тебя не заставляли пить кровь Кали.
Гелена Шоу Ладно, справедливо.
Индиана Джонс И тебя не мучили вуду. И, судя по всему, тебя не стреляли девять раз, включая один выстрел отца.
Гелена Шоу Папа тебя стрелял?
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Helena Ты меня не помнишь, да?
Indiana Jones Что бы я ни сделал, прошу прощения.
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Indiana Jones [в 212 году до н.э. Сиракузы] Я не знаю, куда мы едем, но точно не в 1939-й!
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Indiana Jones Какой ещё нацист убивает фюрера?
Dr. Voller Тот, кто верит в победу, доктор Джонс. Гитлер зажёг огонь, который мог гореть тысячу лет. Я видел каждую ошибку. Каждое промах. И я исправлю их все. История — это длинный список поражений, доктор Джонс. Вопрос только в том, чьих.
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Indiana Jones Архимед не знал о дрейфе континентов!
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Teddy Kumar [про угрей] Они похожи на змей.
Indiana Jones Нет, не похожи.
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Indiana Jones Ты.
Dr. Voller Мы с вами встречались?
Helena [озадаченно] Нет.
Indiana Jones Память немного подводит, но лицо кажется знакомым. Ты ещё нацист?
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Dr. Voller Я не вернусь в Алабаму!
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Indiana Jones Полечить на Луну — всё равно что поехать в Рино и обнаружить, что там нет блэкджека.
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Helena Ты рисковал, совершал ошибки... но теперь — финальная победа!
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Dr. Voller Вчера — это наше, доктор Джонс.
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Helena [подавая Инди маленькую фляжку] Рядовая Бренди, к вашим услугам.
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Teddy Kumar Ты знаешь братьев Райт?
Indiana Jones Что?
Teddy Kumar Братья Райт. Орвилл и Уилбур. Они изобрели самолёт и жили в Индиане. Уилбур родился в Индиане.
Indiana Jones Я не из Индианы, Тедди. И братья Райт родились во время Гражданской войны.
Teddy Kumar О, я думал, ты с ними учился.
Helena Shaw Да ну, Инди. Это было смешно.
Indiana Jones «Смешно»? Я застрял в Танжере с поломанным тук-туком и двумя ворами. Меня обвиняют в убийстве. Нацисты уже забрали половину циферблата Архимеда и записи твоего отца.
Helena Shaw У меня есть копия. Записей папы. Я сделал копию.
Indiana Jones Где? Ты запомнил пять тетрадей?
Helena Shaw Семь. И, конечно, нет. Половина из них была скучной, как вода в канаве. Только самые важные моменты.
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Indiana Jones Он спрашивает, как далеко мы зашли. Две тысячи лет. Мы прошли две тысячи лет. Но не ожидали встретить великого Архимеда.
Archimedes Ты всегда должен был меня встретить.
Helena Shaw Этот циферблат — подстроенный ход. Он никуда нас не ведёт, кроме как сюда.
Indiana Jones Он построил его, чтобы получить помощь.
Helena Shaw Ну, мы только что отпугнули весь римский флот... так что, думаю, помощь мы оказали сполна.
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Indiana Jones Набери эти цифры в обратном порядке. Они приведут тебя домой.
Helena Shaw Что?
Indiana Jones Я останусь.
Helena Shaw Нет. Ты не серьезен. Вау, ты серьезен. Инди, тебя ранили. Ты истекаешь кровью. Ты не можешь здесь остаться.
Indiana Jones Могу.
Helena Shaw Но зачем? Чтобы долго и мучительно умирать с припарками и пиявками?
Indiana Jones Я всё это представлял, Вомбат. Изучал. Всю свою жизнь.
Helena Shaw Да. А если останешься, ты всё испортишь. И умрёшь.
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Мейсон [смертельно ранен сообщниками доктора Фоллера, используя свой псевдоним] Шмидт...
Доктор Фоллер [полностью отбрасывая псевдоним с презрением] Меня зовут Фоллер! Юрген Фоллер.
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Helena Shaw Я тоже многое повидала, Инди. Единственное, во что стоит верить... это деньги.
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Helena Shaw Прости, приятель, но... ты нацист!
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Teddy Kumar [про Ренальдо] Так это и есть наш эксперт по дайвингу?
Indiana Jones Лучший подводник Испании.
Teddy Kumar То есть у лучшего подводника Испании дерьмовая лодка и всего одна нормальная лягушка?
Helena Shaw Хватит.
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Indiana Jones Что ты здесь делаешь?
Helena Shaw Спасаю тебя!
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Dr. Voller [наводит пистолет на Елену] Ты уже потерял сына, доктор Джонс. Твоя жена ушла. Ты правда хочешь потерять и крестника? Ради чего? Ради мира, которому больше нет дела до таких, как мы.
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Хелена Шоу [Тедди похищен Фоллером] Ты уверен, что они ему не навредят?
Индиана Джонс С ним всё будет в порядке. Он умный. Где ты его нашла?
Хелена Шоу Он, э... пытался украсть у меня сумочку возле казино в Марракеше, когда ему было 10. Я несколько раз ударила его дверью машины, но он не отпускал, и я тоже. С тех пор мы вместе.
Индиана Джонс Думал, ты только про деньги.
Хелена Шоу Так и есть.
Индиана Джонс Никто не заучивает наизусть каждый листок записных книжек своего покойного отца ради денег.
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Мейсон [Воллер и его сообщники берутся в плен, речь идет о правительстве США] Они их отключили. Ты их напугал.
Доктор Воллер Потому что они не понимают.
Мейсон Нет. Потому что твои сообщники убили трёх американских гражданских и взорвали национальный парад в прямом эфире. Потому что ты подвёл президента США, сбежал в Марокко и устроил инцидент, который потребовал военной эвакуации!
Доктор Воллер Тогда отвези меня в Вашингтон, и я всё объясню.
Мейсон Они хотят, чтобы ты исчез.
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[после пробуждения из-за громкой музыки снаружи]
Indiana Jones Ларри! Сделай потише! Сделай потише!
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