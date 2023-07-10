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Киноафиша Новости «Астрал: Красная дверь» успешно стартовал в прокате, оставив позади «Индиану Джонса 5»

«Астрал: Красная дверь» успешно стартовал в прокате, оставив позади «Индиану Джонса 5»

10 июля 2023 13:58
«Астрал: Красная дверь» успешно стартовал в прокате, оставив позади «Индиану Джонса 5»

Пятая часть хоррор-франшизы сумела в четыре раза окупить свой бюджет.

Лидером североамериканского проката на этой неделе стал хоррор «Астрал: Красная дверь», сумевший вытеснить с первой строчки бокс-офиса пятую часть «Индианы Джонса». Продолжение мистической киносерии от продюсера Джеймса Вана не только продемонстрировало отличный домашний старт, но еще и показало довольно впечатляющие сборы на международной арене.

По предварительным данным, режиссерский дебют Патрика Уилсона, в котором вместе с ним к знакомым ролям вернулись все основные звезды франшизы, заработал в общем зачете $64 млн, из которых $32,6 млн пришлись на долю американского проката. Фильм вышел сразу в 52 кинорынках и показал лучший дебют для хорроров с 2019 года. Более того, картина уже перешла порог самоокупаемости, в четыре раза перекрыв свой скромный $16-миллионный бюджет.

Что касается «Индианы Джонса и колеса судьбы», то прощальный фильм франшизы обвалился относительно мягко. За неделю в США сборы упали на 56% и на 49% за границей. Второй уик-энд принес приключенческому блокбастеру с Харрисоном Фордом $26,5 млн, что позволило довести американский бокс-офис до $121,2 млн. Глобальная выручка фильма — $247,9 млн.

Тройку лидеров замкнул триллер с Джеймсом Кэвизелом «Звук свободы» с кассой уик-энда в размере $18,2 млн (общие сборы — $40,2 млн). Также продолжает неплохо держаться мультфильм Pixar «Элементарно», однако даже это не спасет $200-миллионный проект от коммерческого провала. К настоящему моменту в Северной Америке картине удалось заработать всего $109,1 млн (общие сборы — $251,8 млн).

Показатели остальных проектов из топ-10: «Человек-паук: Паутина вселенных» (сборы в США — $357,6 млн; общие —$642,2 млн), «Безумная поездочка» (сборы в США — $5,8 млн; общие —$5,8 млн), «Без обид» (сборы в США — $40,4 млн; общие —$67,6 млн), «Трансформеры: Восхождение Звероботов» (сборы в США — $146,7 млн; общие —$407,7 млн), «Русалочка» (сборы в США — $289 млн; общие —$542,1 млн), «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка» (сборы в США — $11,5 млн; общие —$26,7 млн). Из десятки уже вылетели «Флэш» (сборы в США — $105,1 млн; общие — $261,5 млн), «Стражи Галактики. Часть 3» (сборы в США — $357,5 млн; общие — $839,8 млн) и «Форсаж 10» (сборы в США — $145,9 млн; общие — $721,2 млн).

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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