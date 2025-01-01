Меню
Награды и номинации фильма Индиана Джонс и колесо судьбы 2023

Оскар 2024 Оскар 2024
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотая малина 2024 Золотая малина 2024
Худший сценарий
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
