«Индиана Джонс и колесо судьбы» стартовал в прокате хуже, чем ожидалось

По информации Collider, приключенческий фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» стартовал в прокате хуже, чем ожидали аналитики.

Премьера картины состоялась в прошлый четверг, 29 июня, и за прошедшие четыре дня она заработала всего $130 млн, $60 млн из которых пришлись на внутренний рынок США, а еще $70 млн — на все остальные страны. Ранее многие эксперты рассчитывали, что к этому моменту лента достигнет отметки в $140 млн.

Показательно, что даже супергеройский блокбастер «Флэш», признанный неудачным с финансовой точки зрения, за аналогичный период заработал на $10 млн больше. В данный момент его сборы находятся на отметке в $245 млн.

Производственный бюджет «Индианы Джонса и колеса судьбы» составляет около $250-$330 млн. Учитывая размах производства и рекламной кампании картины, ей необходимо собрать в мировом прокате сумму, как минимум вдвое превышающую эти расходы, то есть $500-$660 млн, чтобы начать приносить своим создателям прибыль. Однако ситуация с «Флэшем», который идет в мировом прокате уже более двух недель, говорит о том, что, возможно, фильму не удастся этого сделать.

В то же время современная история знает случаи, когда фильмы с похожими проблемами все же достигали определенных успехов. Например, недавний «Форсаж 10» также заработал $67 млн за первый уик-энд в американском прокате, но в итоге повысил свои мировые показатели до $700 млн. В похожую ситуацию также попали шпионские боевики «Миссия невыполнима: Последствия» и «Не время умирать».