HankРаньше, до Интернета, каждая девушка была намного особенной.
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HankМэнни, если ты не знаешь «Парк Юрского периода», значит ты не знаешь х###.
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MannyМысли типа: если мой лучший друг скрывает от меня свои перды, что ещё он от меня прячет и почему от этой мысли мне так одиноко?
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HankПотому что я просто трусливый, страшный, никчёмный человек.
MannyНо, может, все мы чуть-чуть страшные. И, может, мы все просто страшные, умирающие мешки дерьма, и, может, всё, что нужно — чтобы кто-то один с этим смирился, и тогда весь мир начнёт танцевать, петь и пукать, и всем станет чуть-чуть не так одиноко.
HankМэнни, ты даже не представляешь, как это звучит приятно.
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MannyХэнк, когда я буду дрочить, я буду думать о твоей маме.
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MannyУ меня куча вопросов по всему, что ты только что сказал.
HankОна улыбается, и у тебя пробегает странное покалывание по затылку. Что-то животное внутри заставляет тело покрыться потом. Ты чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете. Она сидит одна, как и каждый день, и смотрит в окно, потерявшись в мыслях. Ты знаешь этот взгляд. Она так же одна, как и ты, но ей не обязательно быть такой. Ты мог бы с ней поговорить. Сказать, что хотел бы сесть рядом с ней сегодня и каждый следующий день, потому что жизнь коротка, и никто не должен ездить в автобусе один.
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MannyИ теперь, когда ты мастурбируешь, ты думаешь о маме?
MannyЭто плач? Мне не нравится. Это мокро и неудобно.
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HankПривет, мир! Меня зовут Хэнк Томпсон, и я был один на острове в Тихом океане! И этот человек... этот человек спас меня от смерти, когда позволил мне ехать на нём, как на гидроцикле, разгоняемом его чёрт...
HankЗнаешь... я... я всегда надеялся, что прямо перед смертью моя жизнь промелькнёт перед глазами, и я увижу что-то прекрасное. Жизнь, полную вечеринок и друзей, и как я научился играть на гитаре, и, может, даже там будет девушка; но когда я висел там, я почти ничего не увидел, только тебя. И я знаю... знаю, что это звучит глупо, но я, я действительно на мгновение подумал, что, может, просто может быть, в этом есть какой-то смысл...
[Мэнни снова пускает газы]
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MannyЯ точно не знаю, что такое мастурбация и как она работает, но, наверное, это похоже на ветер в волосах, быструю езду на машине, кусочек любимой еды, танцы с друзьями, пение любимой песни, поездку в автобусе или взгляд в окно.
MannyКогда я вернусь домой, я покажу Саре, как сильно я её люблю каждый божий день. Когда захочет — хоть тридцать ей будет, хоть сколько — она может пить мою слюну, а потом пусть катается на моём газе, куда захочет.
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HankТы самая отвратительная тварь в этом отвратительном мире.