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Киноафиша Фильмы Человек - швейцарский нож Цитаты из фильма Человек - швейцарский нож

Цитаты из фильма Человек - швейцарский нож

Hank Раньше, до Интернета, каждая девушка была намного особенной.
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Hank Мэнни, если ты не знаешь «Парк Юрского периода», значит ты не знаешь х###.
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Manny Мысли типа: если мой лучший друг скрывает от меня свои перды, что ещё он от меня прячет и почему от этой мысли мне так одиноко?
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Hank Потому что я просто трусливый, страшный, никчёмный человек.
Manny Но, может, все мы чуть-чуть страшные. И, может, мы все просто страшные, умирающие мешки дерьма, и, может, всё, что нужно — чтобы кто-то один с этим смирился, и тогда весь мир начнёт танцевать, петь и пукать, и всем станет чуть-чуть не так одиноко.
Hank Мэнни, ты даже не представляешь, как это звучит приятно.
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Manny Хэнк, когда я буду дрочить, я буду думать о твоей маме.
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Manny У меня куча вопросов по всему, что ты только что сказал.
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[последние слова]
Sarah Что за хр#нь?
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Manny Я боюсь, потому что если умру, то, наверное, по-настоящему буду по тебе скучать.
Hank Да ты самый отстой.
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Hank Ну нельзя же просто говорить всё, что взбредёт в голову. Это дурная манера говорить.
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Hank Может, это просто что-то, что мозг выдумывает, чтобы выжить.
Manny Да. Типа твой мозг меня придумал, чтобы отвлечь тебя от того, что в конце концов твои глаза перестанут моргать, рот — жевать, кровь — качаться... а потом ты обоср#шься, и всё.
Hank Нет. Нет, не в этом дело. Потому что тогда мои органы тоже обоср#ться.
Manny А потом твои клетки обоср#ются, и тогда вся твоя др#чь смешается со всей остальной др#чью, пока от тебя ничего не останется, и всё.
Hank Не знаю, чувак. Это звучит даже неплохо, вся эта др#чь смешивается, потому что тогда когда-нибудь часть твоей др#чи встретится с частью моей, и нам будет чего ждать, понял?
Manny Ты отвратителен.
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Manny Девушки, наверное, классные, раз позволяют парням делать с собой всё это.
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Hank Мэнни, мне кажется, твой пенис ведёт нас домой.
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Hank Каждый день ты едешь в автобусе и считаешь минуты, надеясь снова её увидеть.
Manny О, Боже.
Hank Она улыбается, и у тебя пробегает странное покалывание по затылку. Что-то животное внутри заставляет тело покрыться потом. Ты чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете. Она сидит одна, как и каждый день, и смотрит в окно, потерявшись в мыслях. Ты знаешь этот взгляд. Она так же одна, как и ты, но ей не обязательно быть такой. Ты мог бы с ней поговорить. Сказать, что хотел бы сесть рядом с ней сегодня и каждый следующий день, потому что жизнь коротка, и никто не должен ездить в автобусе один.
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Manny И теперь, когда ты мастурбируешь, ты думаешь о маме?
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Manny Привет, приятель!
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Manny Мы умрём. Вот мысль. Все умирают. Извини, если это делает меня странным или ты не понимаешь, но я бы хотел снова умереть.
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Hank Какашка — это когда тело забирает всё, что ему не нужно, и выжимает это через задницу.
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Hank Важно, чтобы ты помнил свою жизнь.
Manny Ладно. А что такое жизнь?
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Hank Автобусы — для тех, кто друг друга не знает.
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Manny Груди, вагины и задницы.
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Manny Это плач? Мне не нравится. Это мокро и неудобно.
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Hank Привет, мир! Меня зовут Хэнк Томпсон, и я был один на острове в Тихом океане! И этот человек... этот человек спас меня от смерти, когда позволил мне ехать на нём, как на гидроцикле, разгоняемом его чёрт...
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Manny Эээ... что мне теперь делать?
Hank Ну... ладно, может, поговоришь с ней.
Manny А о чём мне говорить?
Hank Просто... о том, что само собой придёт.
Manny Привет. Не знаю почему, но у меня вдруг появилось желание приложить свой рот к твоему...
Hank Ладно, это называется поцелуй, но пока так нельзя. Слишком рано.
Manny О... а как насчёт того, чтобы я воткнул свой п##ис в тебя?
Hank Это ещё хуже.
Manny Ой, прости. А если только кончик, ну, совсем чуть-чуть...
Hank Слушай, Мэнни, речь не о сексе!
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Manny [возбуждаюсь] О, боже, я отвратителен.
Hank Нет-нет. Нет-нет-нет. Ты не отвратителен.
Manny Нет, моё тело отвратительно. Это ужасно!
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Hank Как ты думаешь, кто вообще захочет с тобой разговаривать, если ты звучишь как придурок? Я звучал как мой папа.
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Manny Поторопись, пока не умрёшь с голоду.
🧡
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🥱
Manny Мне тут в голову пришла мысль о мысли. Как прячешь свои мысли и зачем нам вообще всё скрывать?
🧡
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🥱
Manny Ты хочешь домой, чтобы там тебя любили?
Hank Да.
Manny Но ты сбежал, потому что тебя никто не любит?
Hank Это не так.
Manny Ты сломлен, пуст, грязен, вонюч и никчёмен, да? Ты как мусор.
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🥱
Hank Ты — настоящее чудо или... или я просто галлюцинирую от голода.
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Hank Меня пугает то, что оставило этот какаш.
Manny А почему, собственно?
Hank Потому что только огромные, страшные зверюги оставляют такие кучи.
Manny И что? Все какают.
Hank Да, но если оно нас найдёт, оно съест, выдавит из себя и превратит в какаш.
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Manny Что такое Netflix?
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Hank Ты просто казался мне счастливым, а я — нет.
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Hank В цивилизации живут ещё семь миллиардов человек — бегают, моргают, дышат, едят, и ты когда-то был одним из них. Ты, наверное, просто искал счастье. Вот что все делают.
Hank [поднимая уголки рта Мэнни] Вот как ты выглядишь, когда счастлив.
Manny Счастлив.
Hank Ты ищешь кого-то, кто сделает тебя счастливым — друга, девушку или собаку.
[гав гав]
Hank Хороший мальчик.
Manny Хороший мальчик.
Hank Иногда тебе везёт встретить того единственного, с кем хочешь провести всю жизнь — и вот это любовь.
🧡
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🥱
Manny Меня зовут Мэнни, а это мой лучший друг Хэнк. Раньше я был мертв, но он вернул меня к жизни, и мы долго блуждали в этих лесах, но выжили, потому что у меня есть особые способности.
[тошнит]
Hank Мэнни...
[пукает]
Hank Мэнни...
Crissie Фу, гадость.
🧡
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🥺
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🥱
Manny Помнишь, как ты вставил мне пробку в задницу?
Hank [вздыхает] Да.
Manny Это считается сексом?
Hank Мэнни, нет.
🧡
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Hank Знаешь... я... я всегда надеялся, что прямо перед смертью моя жизнь промелькнёт перед глазами, и я увижу что-то прекрасное. Жизнь, полную вечеринок и друзей, и как я научился играть на гитаре, и, может, даже там будет девушка; но когда я висел там, я почти ничего не увидел, только тебя. И я знаю... знаю, что это звучит глупо, но я, я действительно на мгновение подумал, что, может, просто может быть, в этом есть какой-то смысл...
[Мэнни снова пускает газы]
🧡
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🥱
Manny Я точно не знаю, что такое мастурбация и как она работает, но, наверное, это похоже на ветер в волосах, быструю езду на машине, кусочек любимой еды, танцы с друзьями, пение любимой песни, поездку в автобусе или взгляд в окно.
🧡
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Hank Прости, я... я думал, ты мёртв.
Manny Я мёртв?
Hank Не думаю. Ты говоришь.
🧡
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Hank Эй, я не это имел в виду. Говори, как хочешь. Можешь бормотать, уставившись в пол целый день, нормально, дружище?
Manny [вдруг говорит Мэнни] Ладно, дружище.
🧡
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🥱
Hank Позволь... съесть тебя.
🧡
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🥱
Hank Ты как мужик с мультитулом. Ты особенный.
Manny Я особенный.
Hank Да, поэтому мне нужна твоя помощь, чтобы добраться домой.
🧡
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🥱
Hank Давай устроим вечеринку.
Manny Да, давай позовём всех, кого знаем.
🧡
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🥺
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🥱
Manny Вот оно, жизнь, о которой я забыл.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Manny Гав гав гав гав гав гав гав гав гав гав гав.
Hank Что ты делаешь?
Manny Я пою песню, чтобы ты меньше думал.
🧡
👏
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🥱
Hank Мы пели и танцевали...
Sarah О боже мой.
Hank ...и это было прекрасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Manny Сара, ты когда-нибудь мастурбируешь?
Hank Что?
Manny У меня есть друг по имени Хэнк, и он не мастурбирует, потому что это заставляет его думать о маме.
Hank Мэнни. Это... это было между нами.
🧡
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🥱
Manny Я хочу заняться сексом. Хотелось бы как-то притвориться, что занимаюсь.
Hank Это называется мастурбация. Типа секса.
Manny Но в одиночку?
Hank Ага.
Manny Мастурбация делает людей счастливыми.
Hank Так и должно быть. Конечно.
Manny Бьюсь об заклад, ты часто мастурбируешь.
Hank Не могу поверить, что мы об этом говорим.
🧡
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Manny Когда я вернусь домой, я покажу Саре, как сильно я её люблю каждый божий день. Когда захочет — хоть тридцать ей будет, хоть сколько — она может пить мою слюну, а потом пусть катается на моём газе, куда захочет.
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🥱
Hank Ты самая отвратительная тварь в этом отвратительном мире.
🧡
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🤔
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