Двое молодых работников страховой компании обнаруживают в бухгалтерских книгах, что кто-то четыре раза получил деньги по страховому полису покойника, о чем они честно сообщили своему начальнику Берни, живущему явно не по средствам. Берни, а именно он и занимался хищениями, пригласил ребят на уик-энд в свой роскошный дом на океане и одновременно попросил своих друзей из мафии убить своих слишком старательных подчиненных.
Но босс мафии велел убить самого Берни, узнав, что тот «окучивает» его любовницу, что и было сделано в роскошном доме на океане при помощи укола в ягодицу. Ребятам, приехавшим на уикенд, пришлось выдавать Берни за живого, что было нетрудно, учитывая веселое состояние многочисленных гостей.
|9 февраля 1989
|Россия
|16+
|15 марта 1990
|Австралия
|15 марта 1990
|Великобритания
|23 ноября 1989
|Германия
|27 сентября 1990
|Греция
|26 декабря 1989
|Дания
|15 марта 1990
|Ирландия
|16 февраля 1990
|Италия
|9 февраля 1989
|Казахстан
|30 марта 1990
|Нидерланды
|5 июля 1989
|США
|18 января 1991
|Турция
|9 февраля 1989
|Украина
|30 июля 1991
|Франция