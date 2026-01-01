Двое молодых работников страховой компании обнаруживают в бухгалтерских книгах, что кто-то четыре раза получил деньги по страховому полису покойника, о чем они честно сообщили своему начальнику Берни, живущему явно не по средствам. Берни, а именно он и занимался хищениями, пригласил ребят на уик-энд в свой роскошный дом на океане и одновременно попросил своих друзей из мафии убить своих слишком старательных подчиненных.

Но босс мафии велел убить самого Берни, узнав, что тот «окучивает» его любовницу, что и было сделано в роскошном доме на океане при помощи укола в ягодицу. Ребятам, приехавшим на уикенд, пришлось выдавать Берни за живого, что было нетрудно, учитывая веселое состояние многочисленных гостей.