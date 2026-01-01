Уик-энд у Берни

, 1989
Weekend at Bernie's
США / комедия, приключения / 18+
О фильме

Двое молодых работников страховой компании обнаруживают в бухгалтерских книгах, что кто-то четыре раза получил деньги по страховому полису покойника, о чем они честно сообщили своему начальнику Берни, живущему явно не по средствам. Берни, а именно он и занимался хищениями, пригласил ребят на уик-энд в свой роскошный дом на океане и одновременно попросил своих друзей из мафии убить своих слишком старательных подчиненных.

Но босс мафии велел убить самого Берни, узнав, что тот «окучивает» его любовницу, что и было сделано в роскошном доме на океане при помощи укола в ягодицу. Ребятам, приехавшим на уикенд, пришлось выдавать Берни за живого, что было нетрудно, учитывая веселое состояние многочисленных гостей.

В ролях

Эндрю МакКарти
Катрин Мэри Стюарт
Терри Кайзер
Грегори Салата
Джонатан Силвермен
Дон Кэлфа
Режиссер Тед Котчефф
Сценарист Роберт Клэйн
Композитор Энди Саммерс
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 9 февраля 1989
Дата выхода
9 февраля 1989 Россия 16+
15 марта 1990 Австралия
15 марта 1990 Великобритания
23 ноября 1989 Германия
27 сентября 1990 Греция
26 декабря 1989 Дания
15 марта 1990 Ирландия
16 февраля 1990 Италия
9 февраля 1989 Казахстан
30 марта 1990 Нидерланды
5 июля 1989 США
18 января 1991 Турция
9 февраля 1989 Украина
30 июля 1991 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $30 218 387
Производство Gladden Entertainment
Другие названия
Weekend at Bernie's, Este muerto está muy vivo, Immer Ärger mit Bernie, Un muerto... pero de risa, Weekend med Bernie, Aquest mort està molt viu, Çılgın Tatil, Drie dolle dagen met een dooie!, Fim-de-Semana com o Morto, Fin de semana con el muerto, Fin de semana de locura, Heat Wave, Hóbortos hétvége, Hot and Cold, Kauan eläköön Bernie, Länge leve Bernie, Savaitgalis pas Bernį, Sitting Ducks, Trelo weekend stou Bernie, Um Morto Muito Louco, Vikend kod Bernieja, Vikend pri Berniju, Vikend s mrtvacem, Week-end chez Bernie, Weekend chez Bernie, Weekend con il morto, Weekend u Berniego, Τρελό γουίκεντ στου Μπέρνι, Вікенд у Берні, Уик-энд у Берни, Уикенд при Бърни, 베니의 주말, バーニーズ あぶない!?ウィークエンド

6.4 IMDb
Отзывы о фильме

