Самоубийство – дело нелегкое. С первого раза получается не у всех. Или не получается вовсе. Как, например, у Хэнка, невесть как оказавшегося на необитаемом острове. Хотя он старался – честно. Да только вот не сложилось. То веревка, понимаешь ли, оборвется, то гости нежданные на его остров пожалуют. Точнее, не гости – гость. Зато какой! – ну вылитый Гарри Потер! Одно лишь нехорошо: гость был … совершенно мертвым. В общем, спасибо морскому прибою – с…
В самом большом зале "Галереи" на сеансе было 8 человек. 3 романтические пары и двое старпёров (это мы). Не ушёл никто.
На выходе народ нервно перехихикивался. Прошли сутки, а мы всё время возвращаемся мыслями к фильму. Это непростое кино о важных вещах. Что такое "дом"? "любовь"? зачем мы в этом мире и что мы можем сделать друг для друга?
Особенно, если друг - мертвец.
Я бы не рекомендовал этот фильм поклонникам "Варкрафта" и попкорна.
К тому же жевать попкорн, глядя на оглушительно испускающего газы Рэдклифа, будет непросто. Настоящий мертвец умеет крепко напердеть!
Комедийно-драматическая постановка с юмором основаным на пердеже, мастурбации и тупизме.
Попытка запихать в фильм серьёзную тему смысла жизни осталась не более чем попыткой.
Тот редкий случай, когда очень жаль потраченных денег и времени.
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