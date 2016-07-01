Наша рецензия

Самоубийство – дело нелегкое. С первого раза получается не у всех. Или не получается вовсе. Как, например, у Хэнка, невесть как оказавшегося на необитаемом острове. Хотя он старался – честно. Да только вот не сложилось. То веревка, понимаешь ли, оборвется, то гости нежданные на его остров пожалуют. Точнее, не гости – гость. Зато какой! – ну вылитый Гарри Потер! Одно лишь нехорошо: гость был … совершенно мертвым. В общем, спасибо морскому прибою – с…