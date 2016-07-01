Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек - швейцарский нож Человек - швейцарский нож
Киноафиша Фильмы Человек - швейцарский нож Отзывы о фильме «Человек - швейцарский нож»
Swiss Army Man Человек - швейцарский нож 2016 / США
6.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Человек - швейцарский нож»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Самоубийство – дело нелегкое. С первого раза получается не у всех. Или не получается вовсе. Как, например, у Хэнка, невесть как оказавшегося на необитаемом острове.  Хотя он старался – честно. Да только вот не сложилось. То веревка, понимаешь ли, оборвется, то гости нежданные на его остров пожалуют. Точнее, не гости – гость. Зато какой! – ну вылитый Гарри Потер! Одно лишь нехорошо: гость был … совершенно мертвым. В общем, спасибо морскому прибою – с…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Andrey Baranyuk 1 июля 2016, 14:52
Фильм ни разу не развлекательный. Ни "приключения", ни "комедия". Сюрреалистическая драма с элементами чёрного юмора.
В самом большом зале "Галереи" на сеансе было 8 человек. 3 романтические пары и двое старпёров (это мы). Не ушёл никто.
На выходе народ нервно перехихикивался. Прошли сутки, а мы всё время возвращаемся мыслями к фильму. Это непростое кино о важных вещах. Что такое "дом"? "любовь"? зачем мы в этом мире и что мы можем сделать друг для друга?
Особенно, если друг - мертвец.
Я бы не рекомендовал этот фильм поклонникам "Варкрафта" и попкорна.
К тому же жевать попкорн, глядя на оглушительно испускающего газы Рэдклифа, будет непросто. Настоящий мертвец умеет крепко напердеть!
1 июля 2016, 14:52 Ответить
Lev Vitols 24 июля 2016, 23:54
Оценка
Это настолько плохой фильм, что я не поленился писать отзыв.
Комедийно-драматическая постановка с юмором основаным на пердеже, мастурбации и тупизме.
Попытка запихать в фильм серьёзную тему смысла жизни осталась не более чем попыткой.
Тот редкий случай, когда очень жаль потраченных денег и времени.
24 июля 2016, 23:54 Ответить
Borsh 31 июля 2016, 23:55
Потрясающий фильм,совершенно не похожий на другие. Сразу захватывает своей необыкновенной,странной идеей. Смешной и драматичный одновременно. Многим не понравиться,многие не поймут. Но посмотреть разок,советую, хотя бы для того что бы выйти за рамки обыденного фильма.
31 июля 2016, 23:55 Ответить
Екатерина Королькова 16 августа 2016, 22:09
Тупейший фильм!! Попирание всех моральных ценностей. Не понимаю, что может быть смешного в плоских шутках над мертвым телом человека? С первых же кадров стоило уйти домой. Досидели с мужем до половины фильма. Завидуем всем тем, кто ушел сразу же.. а таких в зале было не мало.
16 августа 2016, 22:09 Ответить
Юрий Иванов 15 августа 2018, 10:26
Полное г такой сценарий может написать только полный псих
15 августа 2018, 10:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 198 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 3 комментария
Юра дворник
Юра дворник 5 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 384 комментария
Все страхи Бо
Все страхи Бо 3 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 8 комментариев
Помилование
Помилование 2 комментария
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App