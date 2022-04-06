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Дэниэл Шайнерт
Дэниэл Шайнерт
Daniel Scheinert
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Дэниэл Шайнерт
Daniel Scheinert
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Дата рождения
3 августа 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Актер
Место рождения
Бирмингем, Алабама, США
Биография Дэниэла Шайнерта
Родился 3 августа 1980 года. Бирмингем, Алабама, США.
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Фильмография Дэниэла Шайнерта
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия
2022, США
6.0
Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия
2016, США
7.0
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«Это точно не утомительное философское упражнение»: интервью с режиссерами фильма «Всё везде и сразу»
В преддверии долгожданной премьеры научно-фантастического экшена, режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (они же в свое время сняли картину «Человек – швейцарский нож») рассказали об изначальной концепции сюжета, работе с актерами и главном посыле картины.
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6 апреля 2022 16:24
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На территории РФ продюсерский проект братьев Руссо представляет компания «Вольга».
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