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Приключения медведя Бригсби Приключения медведя Бригсби
Киноафиша Фильмы Приключения медведя Бригсби
Brigsby Bear

Приключения медведя Бригсби, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Детское телешоу о мишке по имени Бригсби создано для аудитории, состоящей из единственного человека: 25-летнего Джеймса. Когда сериал внезапно заканчивается, жизнь парня меняется навсегда, и он намеревается сам закончить историю.

  • Первая полнометражная работа Дэйва МакКери.
  • Картина изначально получила рейтинг PG-13, но была помечена как безрейтинговая при выпуске на Blu-Ray и DVD.
  •  После мировой премьеры на кинофестивале «Сандэнс» в 2017 году в театре Экклс во время сеанса вопросов и ответов актеров спросили, что их привлекло в проекте. Марк Хэмилл, озвучивающий медведя, рассказал о том, насколько ему понравился сценарий и оригинальность замысла, но также пошутил: «Кроме того, у меня действительно были реплики. Знаете, для меня это всегда бонус». Это отсылка к тому, что все его реплики вырезаны из фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015). В ленте есть прямая аллюзия на этот проект: момент, когда медвежонок находится на космическом корабле и прыгает в гиперпространство.
  • Идея фильма впервые зародилась в средней школе Тергуда Маршалла в компании друзей Кайла Муни.
  • Фальшивую сцену из «Хоккейной школы» сняла Йорма Такконе, а Тим Хайдекер в эпизодической роли сыграл тренера Брэда.
  • Герой Бека Беннетта достает и смотрит видеокассету — на ней записана «Маленькая мисс Бродвей» (1938) с Ширли Темпл.

«Приключения медведя Бригсби» – любимое телешоу Джеймса, юноши, выросшего в полной изоляции от внешнего мира под присмотром чрезмерно заботливых родителей. Однажды происходит событие, которое переворачивает жизнь Джеймса с ног на голову и выбрасывает его в огромный и незнакомый мир. Наиболее шокирующим открытием для юноши становится тот факт, что всё это время он был единственным зрителем передачи про медведя Бригсби.

Не в состоянии смириться с тем, что «Приключения» внезапно оборвались, Джеймс решает взять дело в свои руки – и закончить эту историю самостоятельно. Всего-то и нужно, что снять собственный фильм о любимом герое. 

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 10 января 2018
Премьера в мире 23 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Дэйв МакКери
В ролях
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Кайл Муни
Грег Киннир
Грег Киннир
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения медведя Бригсби 3 постера
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Наша рецензия
Джеймс (Кайл Муни) фанатеет от медведя Бригсби. Каждую неделю отец (Марк Хэмилл) приносит ему видеокассету с новой серией шоу. Приключения Бригсби парень обсуждает в интернете на форуме с другими поклонниками супергероя, неустанно спасающего мир в компании с двумя близняшками. Личная встреча единомышленников представляет проблему – все-таки воздух токсичен и в бункере гораздо безопаснее, чем на поверхности. Отец Джеймса, например, вынужден ездить на работу в противогазе. Так бы и жил…
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саундтрек фильма Приключения медведя Бригсби
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
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