Приключения медведя Бригсби, 2017

Детское телешоу о мишке по имени Бригсби создано для аудитории, состоящей из единственного человека: 25-летнего Джеймса. Когда сериал внезапно заканчивается, жизнь парня меняется навсегда, и он намеревается сам закончить историю.
«Приключения медведя Бригсби» – любимое телешоу Джеймса, юноши, выросшего в полной изоляции от внешнего мира под присмотром чрезмерно заботливых родителей. Однажды происходит событие, которое переворачивает жизнь Джеймса с ног на голову и выбрасывает его в огромный и незнакомый мир. Наиболее шокирующим открытием для юноши становится тот факт, что всё это время он был единственным зрителем передачи про медведя Бригсби.
Не в состоянии смириться с тем, что «Приключения» внезапно оборвались, Джеймс решает взять дело в свои руки – и закончить эту историю самостоятельно. Всего-то и нужно, что снять собственный фильм о любимом герое.