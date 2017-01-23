Приключения медведя Бригсби, 2017

«Приключения медведя Бригсби» – любимое телешоу Джеймса, юноши, выросшего в полной изоляции от внешнего мира под присмотром чрезмерно заботливых родителей. Однажды происходит событие, которое переворачивает жизнь Джеймса с ног на голову и выбрасывает его в огромный и незнакомый мир. Наиболее шокирующим открытием для юноши становится тот факт, что всё это время он был единственным зрителем передачи про медведя Бригсби.



Не в состоянии смириться с тем, что «Приключения» внезапно оборвались, Джеймс решает взять дело в свои руки – и закончить эту историю самостоятельно. Всего-то и нужно, что снять собственный фильм о любимом герое.