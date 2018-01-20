Прости за беспокойство, 2018

Кассиус Грин — афроамериканец, который живет в гараже у дяди и еле сводит концы с концами. Чтобы помочь дяде сохранить дом, он устраивается продажником в колл-центр, но найти покупателей оказывается очень сложно. Однако когда один из коллег дает ему нестандартный совет, продажи Кассиуса резко взлетают. Оказывается, чтобы успешно продавать, нужно изменять голос и разговаривать “как белый”. Успех Грина приходится как раз на тот момент, когда его недовольные коллеги решают объявить корпорации войну.