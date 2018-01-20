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Прости за беспокойство Прости за беспокойство
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Прости за беспокойство, 2018

2018 / США
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кассиус Грин — афроамериканец, который живет в гараже у дяди и еле сводит концы с концами. Чтобы помочь дяде сохранить дом, он устраивается продажником в колл-центр, но найти покупателей оказывается очень сложно. Однако когда один из коллег дает ему нестандартный совет, продажи Кассиуса резко взлетают. Оказывается, чтобы успешно продавать, нужно изменять голос и разговаривать “как белый”. Успех Грина приходится как раз на тот момент, когда его недовольные коллеги решают объявить корпорации войну. 

  • В какой-то момент Детройт носит серьги с фразами “Bury the rag” и “Deep in your face”. Это цитаты из песни Боба Дилана “The lonesome death of Hattie Carroll” о бедной афроамериканке, убитой богатым белым мужчиной.
  • Первоначально Дональд Гловер планировал сыграть главную роль Кассиуса Грина, но не смог этого сделать из-за занятости на съемках фильма “Хан Соло: Звездные войны. Истории”. Вместо себя он порекомендовал на роль Лакита Стэнфилда.
  • Во время сцены в баре, когда персонажа Дэнни Гловера спрашивают, почему он не танцует, он отвечает: “Я слишком стар для этого дерьма” — популярной фразой его персонажа Роджера Мерто из фильма “Смертельное оружие”.
  • Режиссер Бутс Райли был вокалистом хип-хоп группы “The Coup”. Их альбом “Прости за беспокойство”, треки из которого использованы в фильме, был записан в 2012 году.

В альтернативной реальности города Окленда темнокожий телепродавец Кассиус Грин обнаруживает волшебный ключ к карьерному успеху, из-за которого он оказывается в другой, жуткой вселенной.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 5 сентября 2019
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 18+
Режиссер
Бутс Райли
В ролях
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Терри Крюс
Терри Крюс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прости за беспокойство 3 постера
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Прости за беспокойство смотреть онлайн

Прости за беспокойство
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 16:58
Фильм вообще не заслуживает внимания, посмотрела исключительно ради Арми, но его там не больше 15 минут
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12 голосов
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саундтрек фильма Прости за беспокойство
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1 ноября 2018 14:21
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