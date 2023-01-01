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Человек - швейцарский нож Человек - швейцарский нож
Киноафиша Фильмы Человек - швейцарский нож Награды и номинации фильма Человек - швейцарский нож
Swiss Army Man Человек - швейцарский нож 2016 / США
6.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Человек - швейцарский нож

Вся информация о фильме
Сандэнс 2016 Сандэнс 2016
Премия за режиссуру – драма
Победитель
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
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2023, США, триллер
Звук свободы
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2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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