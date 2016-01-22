Menu
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.9
Swiss Army Man

Swiss Army Man

Swiss Army Man 18+
Synopsis

A hopeless man stranded on a deserted island befriends a dead body and together they go on a surreal journey to get home.
Swiss Army Man - trailer in russian
Swiss Army Man  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2016
Online premiere 14 October 2016
World premiere 22 January 2016
Release date
30 June 2016 Russia Вольга 16+
14 July 2016 Australia
30 June 2016 Belarus
12 August 2016 Estonia
13 October 2016 Germany
30 September 2016 Great Britain
30 September 2016 Ireland
22 September 2017 Japan
30 June 2016 Kazakhstan
24 February 2017 Spain
24 June 2016 Sweden 15
1 July 2016 USA
30 June 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $4,935,501
Production Astrakan Films, Blackbird, Cold Iron Pictures
Also known as
Swiss Army Man, Un cadáver para sobrevivir, Az ember, aki mindent tudott, Çakı Gibi, Čovek - švajcarski nož, Człowiek-scyzoryk, Mans draugs - nenopietns līķis, Swiss Army Man - Un amico multiuso, Taskunoamees, Um Cadáver Para Sobreviver, Um Corpo Para Sobreviver, Xác Chết Biết Nói, Άντρας ελβετικός σουγιάς, Людина - швейцарський ніж, Человек - швейцарский нож, Швейцарско войниче, איש הצבא השוויצרי, 스위스 아미 맨, スイス・アーミー・マン, 屍控奇幻旅程
Director
Dan Kwan
Dan Kwan
Daniel Scheinert
Daniel Scheinert
Cast
Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe
Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead
Paul Dano
Paul Dano
Timothy Eulich
Timothy Eulich
Movies Set on Islands Movies Set on Islands

Film rating

6.8
23 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2141
Film Reviews

Andrey Baranyuk 1 July 2016, 14:52
Фильм ни разу не развлекательный. Ни "приключения", ни "комедия". Сюрреалистическая драма с элементами чёрного юмора.
В самом большом зале… Read more…
Lev Vitols 24 July 2016, 23:54
Это настолько плохой фильм, что я не поленился писать отзыв.
Комедийно-драматическая постановка с юмором основаным на пердеже, мастурбации и… Read more…
Swiss Army Man - trailer in russian
Swiss Army Man Trailer in russian
Swiss Army Man - trailer
Swiss Army Man Trailer
