ProductionAstrakan Films, Blackbird, Cold Iron Pictures
Also known as
Swiss Army Man, Un cadáver para sobrevivir, Az ember, aki mindent tudott, Çakı Gibi, Čovek - švajcarski nož, Człowiek-scyzoryk, Mans draugs - nenopietns līķis, Swiss Army Man - Un amico multiuso, Taskunoamees, Um Cadáver Para Sobreviver, Um Corpo Para Sobreviver, Xác Chết Biết Nói, Άντρας ελβετικός σουγιάς, Людина - швейцарський ніж, Человек - швейцарский нож, Швейцарско войниче, איש הצבא השוויצרי, 스위스 아미 맨, スイス・アーミー・マン, 屍控奇幻旅程
В самом большом зале… Read more…
Комедийно-драматическая постановка с юмором основаным на пердеже, мастурбации и… Read more…