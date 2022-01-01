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Фильмы про катаклизмы
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Фильмы про катаклизмы

Все 38 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Гренландия
Гренландия
7.0
триллер
2020, США
Цвет из иных миров
Цвет из иных миров
5.0
ужасы, фантастика
2020, США / Португалия
Сила стихии
Сила стихии
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4.0
боевик, криминал
2020, США
2067: Петля времени
2067: Петля времени
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4.0
фантастика
2020, Австралия
Капкан
Капкан
7.0
драма
2019, Турция
Под водой
Под водой
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, драма, триллер
2019, США
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2018, США
Спитак
Спитак
6.0
драма
2018, Россия / Армения
Дыши во мгле
Дыши во мгле
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7.0
фантастика, драма
2018, Франция
Разлом
Разлом
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6.0
боевик, триллер, драма
2018, Норвегия
Геошторм
Геошторм
6.0
боевик, фантастика, триллер
2017, США
Ограбление в ураган
Ограбление в ураган
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6.0
боевик, триллер
2017, США
Экипаж
Экипаж
7.0
драма, приключения, триллер
2016, Россия
Землетрясение
Землетрясение
7.0
драма
2016, Россия
Постапокалипсис
Постапокалипсис
4.0
фантастика, триллер, боевик
2016, США
Волна
Волна
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, драма
2015, Норвегия
Бабушки Чернобыля
Бабушки Чернобыля
0.0
документальный
2015, США
Лавалантула
Лавалантула
4.0
ужасы, фантастика, катастрофа
2015, США
Адский смерч
Адский смерч
2.0
фантастика, триллер
2015, США
Орбита Апокалипсиса
Орбита Апокалипсиса
3.0
фантастика, боевик, катастрофа
2015, США
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Подборка фильмов для поклонников теорий научной фантастики и зрелищной картинки.

Пять самых интересных фильмов про природные катаклизмы

Конец света может настигнуть человечество буквально в любую секунду. Ведь полностью управлять природными стихиями люди так и не научились. Завораживающие фильмы о природных катаклизмах – отличный способ пережить самые кризисные ситуации вместе с главными героями.

«Землетрясение», 2016

Достойная драматическая кинолента российско-армянского кинорежиссера Сарика Андреасяна основана на реальных событиях. Сценарий базируется на произошедшем в декабре 1988 года Спитакском землетрясении, которое унесло не менее двадцати пяти тысяч жизней. В 2017 году фильм-катастрофа стал номинантом на премию «Оскар». Правда, чуть позже Академия кинематографических искусств и наук Америки вычеркнула «Землетрясение» из списка номинантов из-за несоответствия требованиям конкурса.

Сюжетная линия охватывает четыре дня, включая день страшной трагедии и три последующих.

«Пик Данте», 1997

Увлекательная художественная кинокартина новозеландского режиссера Роджера Дональдсона с Линдой Хэмилтон и Пирсом Броснаном повествует об ученом-вулканологе, который некогда овдовел из-за вулканического извержения. Теперь Гарри Далтон посвящает себя исследованию сейсмической обстановки в небольшом местечке, расположенном на северо-западе Соединенных Штатов. Неожиданно рутинная деятельность превращается в шокирующую сенсацию. Далтон выясняет, что спящий долгое время вулкан вот-вот активизируется. Ученый имеет прямые доказательства, указывающие на вероятное приближение катастрофы.

Но желающих исправить ситуацию не так уж много…

«Послезавтра», 2004

Один из возможных вариантов апокалиптического будущего Земли, предложенный американским режиссером Роландом Эммерихом, по-настоящему завораживает. Эпичный фильм-катастрофа освещает злободневную тему глобального потепления с максимальной правдоподобностью. Ледники повсеместно таят, а мировой океан резко охлаждается. По этой причине земной климат уже никогда не будет прежним. Всевозможные природные аномалии начинают происходить в разных уголках нашей планеты. Однако самое ужасное еще впереди!

Ученый по имени Джек Холл осознает масштаб надвигающейся угрозы и пытается достучаться до правительства США.

«Смерч», 1996

Старенькая и все же захватывающая катастрофичная киноистория со счастливым концом, название которой говорит само за себя. Режиссерское место досталось голландцу Яну де Бонту. А роли первого плана исполнили Джейми Герц, Хелен Хант, Кэри Элвес и Билл Пэкстон. Кинокартину дважды выдвигали на «Оскар» за лучшее звучание и визуальные эффекты. В центре сюжета оказывается семейная пара, находящаяся на последней стадии развода. Помимо чувств, Джо и Била объединяет ярая увлеченность смертоносными ураганами. В этот раз им необходимо поместить специальное устройство в самое лоно разрушительной воронки.

Как пройдет исследовательская операция и чем завершится угасающая история любви?

«Геошторм», 2017

Это дебютная полнометражная картина Дина Девлина, снятая в традициях постапокалиптического жанра. Человечество находится на грани уничтожения, ведь климат на планете усугубляется все больше с каждым новым днем. Высокопоставленные персоны со всего мира решают заняться совместной разработкой корректирующей метеосистемы «Голландец». И в 2019-м инновационная технология начинает эксплуатироваться. Проходит три года, и в работе «Голландца» наблюдаются частые сбои. Какова причина внезапной техногенной катастрофы?

И найдутся ли альтернативные решения?

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