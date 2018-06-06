Знаменитый парк под названием «Мир юрского периода» разрушен и заброшен. Из-за пробудившегося на острове вулкана оставшиеся там динозавры обречены на вымирание. Но бывший администратор парка Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард) намерена спасти уникальных животных и даже создаёт для этого инициативную группу. Казалось бы, ей улыбается удача: один из создателей первого «парка юрского периода» (ещё из фильмов Спилберга) предлагает Клэр помочь вывезти динозавров в безопасное…
кбить время или там дождик пересидеть сойдет, а так нет
просто рука лицо.... никчемная, жудчайшая, непроходимая гадость.
появилось желание посмотреть изначальную версию 1993 года(блин, как же это давно было!)
ну тогда вторую и третью части!
фильм 2018 года вроде и сюжет продуман интересно, и спецэффекты, и вроде больше придумали бы, то намудрили бы, но не пошел! нет не скучно, просто не цепляет, как будто книгу перечитываешь второй раз.
5 баллов из 10ти!
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