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Мир Юрского периода 2 Мир Юрского периода 2
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода 2 Отзывы о фильме «Мир Юрского периода 2»
Jurassic World:Fallen Kingdom Мир Юрского периода 2 2018 / США
8.0 Оцените
190 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Мир Юрского периода 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Знаменитый парк под названием «Мир юрского периода» разрушен и заброшен. Из-за пробудившегося на острове вулкана оставшиеся там динозавры обречены на вымирание. Но бывший администратор парка Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард) намерена спасти уникальных животных и даже создаёт для этого инициативную группу. Казалось бы, ей улыбается удача: один из создателей первого «парка юрского периода» (ещё из фильмов Спилберга) предлагает Клэр помочь вывезти динозавров в безопасное…

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Регина Рафикова 6 июня 2018, 08:55
Оценка
Шикарный фильм! Очень впечатляющий
6 июня 2018, 08:55 Ответить
Александр Бердников 7 июня 2018, 18:21
Оценка
Фильм супер!
7 июня 2018, 18:21 Ответить
nikadasha1818 7 июня 2018, 18:49
Оценка
Этот фильм просто „БОМБА”. Впечатления огромные, не забуду любимую Блю, Клер и Овена.
7 июня 2018, 18:49 Ответить
yakubov121299 8 июня 2018, 04:00
Оценка
Фильм просто бомбический !!), даже лучше чем первая часть , впечатляющее !) , жду с нетерпением третью часть !!))
8 июня 2018, 04:00 Ответить
Андрей 8 июня 2018, 04:40
Оценка
Отличный фильм, советую сходить, смотрел 3D
8 июня 2018, 04:40 Ответить
Дмитрий Егоров 10 июня 2018, 10:54
Сходили в 3д , фильм полный отстой не стоит того , много болтовни аж тянет в сон , эпичного не чего такого нет, положительных эмоций вызывает мало. Парк Юрского периода куда лучше чем этот мир обе части
10 июня 2018, 10:54 Ответить
Наденька Карасёва 10 июня 2018, 19:09
Оценка
В imax 3d смотреть круче будет
10 июня 2018, 19:09 Ответить
Sergey Bryukhov 10 июня 2018, 19:24
Оценка
Слишком мало новинок в сюжете. Надоело бессмысленное спасение от сбежавших животных с микромозгом. Отстой.
10 июня 2018, 19:24 Ответить
Илья 10 июня 2018, 19:43
Оценка
Отличный фильм,оправдал все ожидания!
10 июня 2018, 19:43 Ответить
Виктория Справедливая 10 июня 2018, 22:58
Оценка
Супер фильм.
10 июня 2018, 22:58 Ответить
Владимир Литвинчук 11 июня 2018, 06:04
Оценка
Фильм-полный отстой. Жаль потраченного времени и денег. По-прежнему Россия - зло (обратите внимание на самолет в конце фильма), а Америка спасает мир. Сплошная американская пропаганда. И это в дни празднования Дня независимости: на российский фильм ("Черновик") не сходить, т.к. сеанс только один и в не очень удобное время, а на "Юрский период" - пожалуйста, целый день в какое хочешь время. Сдается, что прокатчики получили откат за прокат этого фильма и льют воду на мельницу нашего идеологического противника.
11 июня 2018, 06:04 Ответить
dk 12 июня 2018, 20:43
Оценка
затянуто и не интересно
кбить время или там дождик пересидеть сойдет, а так нет
12 июня 2018, 20:43 Ответить
SKY 13 июня 2018, 01:12
Оценка
Достаточно унылый фильм, не имеющий ничего общего с научной фантастикой первой части. Какой то треш даже я бы сказал, смотреть только со скукаря.
13 июня 2018, 01:12 Ответить
Сергей 16 июня 2018, 09:49
Оценка
куча ляпов , фильм через неделю не вспомнишь что и смотрел, еле досидели до конца
16 июня 2018, 09:49 Ответить
Viladonna 20 июня 2018, 03:00
Оценка
Полный отстой
20 июня 2018, 03:00 Ответить
Viladonna 20 июня 2018, 03:02
в ответ на сообщение Sergey Bryukhov от 10 июня 2018, 19:24
Оценка
Какой мозг у америкосов 🤣- такой и фильм😁
20 июня 2018, 03:02 Ответить
Вика Шестакова 25 июня 2018, 21:26
А сколько стоит билет
25 июня 2018, 21:26 Ответить
Максим Березовецкий 26 июня 2018, 23:13
Оценка
кто пишет - "шикарный фильм". бросьте использовать голову что бы только есть. Спросите себя - о чем этот фильм? Фильм о - побегушках, попрыгушках, сопле пусканию, дешевых шутках за 300. Дебильными сценами, типа - "двое сидят в заблокированном бункере, извергается вулкан... они усердно путаются открыть дверь, но но рядом есть лестница и люк!! но они этого не видят. и когда на них нападает какая то очередная гадина. Они все замечают..."
просто рука лицо.... никчемная, жудчайшая, непроходимая гадость.
26 июня 2018, 23:13 Ответить
Дина 28 июня 2018, 04:52
Оценка
Скучно,еле досидела. А окончание вобще капец, выпустить в город динозавров, штаа??!!
28 июня 2018, 04:52 Ответить
Виталий Трофимов 30 июня 2018, 20:42
Оценка
Полный отстой
30 июня 2018, 20:42 Ответить
Виталий Трофимов 30 июня 2018, 20:43
Оценка
Отстой отстойный
30 июня 2018, 20:43 Ответить
Pineapple Snufkin 10 июля 2018, 23:53
Оценка
Понравился, гораздо больше чем предыдущий. Много моментов , эстетически просто потрясающих, например, когда динозавр стоит на крыше в лунном свете.. Сюжет интересный, много раз за фильм становился неожиданным, это уже редкость!
10 июля 2018, 23:53 Ответить
Андрей 6 августа 2018, 18:24
Оценка
ерунда!
появилось желание посмотреть изначальную версию 1993 года(блин, как же это давно было!)
ну тогда вторую и третью части!
фильм 2018 года вроде и сюжет продуман интересно, и спецэффекты, и вроде больше придумали бы, то намудрили бы, но не пошел! нет не скучно, просто не цепляет, как будто книгу перечитываешь второй раз.
5 баллов из 10ти!
6 августа 2018, 18:24 Ответить
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