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Знаменитый парк под названием «Мир юрского периода» разрушен и заброшен. Из-за пробудившегося на острове вулкана оставшиеся там динозавры обречены на вымирание. Но бывший администратор парка Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард) намерена спасти уникальных животных и даже создаёт для этого инициативную группу. Казалось бы, ей улыбается удача: один из создателей первого «парка юрского периода» (ещё из фильмов Спилберга) предлагает Клэр помочь вывезти динозавров в безопасное…