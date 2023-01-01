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Мир Юрского периода 2 Мир Юрского периода 2
Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода 2 Мир Юрского периода 2, 2018: актеры и роли
Jurassic World:Fallen Kingdom Мир Юрского периода 2 2018 / США
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189 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Мир Юрского периода 2, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хуан Антонио Байона Хуан Антонио Байона Juan Antonio Bayona
В ролях
Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Рейф Сполл Рейф Сполл Rafe Spall Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell Б.Д. Вонг Б.Д. Вонг B.D. Wong
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