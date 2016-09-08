«Петербург. Только по любви»: Рецензия Киноафиши

Это Питер, детка

Говорят, что в Москву едут по работе, а в Петербург только по любви. И если вы хоть раз бывали в городе на Неве, то сложно будет поспорить с этим утверждением. Картина «Петербург. Только по любви» представляет собой киноальманах от уже известных и начинающих женщин режиссёров, среди которых Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Оксана Бычкова, Аксинья Гог и другие. Сценарии к каждой из новелл были написаны постановщицами самостоятельно, и плод их совместного творчества впервые предстал перед зрителями на «Кинотавре», где получил очень тёплый приём. И это не удивительно.

Кадр из фильма «Петербург. Только по любви»

Всего в альманахе представлено 7 новелл, каждая из которых посвящена одной или нескольким героиням. Открывает фильм лента Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа», которая посвящена памяти Бродского. Следом за ней идёт фильм «Девочки» Анны Пармас, ставший для неё дебютом на большом экране. Также зрителей ждут другие истории: «Селфи» Аксиньи Гог рассказывает о девушке, мечтающей покончить с собой, спрыгнув с питерской крыши; «Аничков мост» Натальи Кудряшовой, позволяет по-новому взглянуть на известные скульптуры; «Просто концерт» Натальи Назаровой повествует о матери-одиночке, работающей на стройке; «Утро» Оксаны Бычковой представляет безумно трогательную историю любви и «Выгул собак» Авдотьи Смирновой, сценарий к которому появился ещё 8 лет назад.

Кадр из фильма «Петербург. Только по любви»

Хорошее короткометражное кино можно считать таковым, если в нём умещается полноценная и динамичная история, которая сразу же успевает заинтересовать зрителя и не успевает затянуться, удерживая внимание на протяжении короткого отрезка времени. И с этой целью справились все режиссёры киноальманаха «Петербург. Только по любви». Все они едины в том, что признаются в любви прекрасному городу, но также и отличаются по своему настроению и манере подачи. Каждая из них получилась искренне смешной, доброй, милой, порой немного грустной, однако со счастливым концом.

Кадр из фильма «Петербург. Только по любви»

Наиболее крепкими и запоминающимися стали работы Аксиньи Гог, Оксаны Бычковой, Натальи Кудряшовой и Ренаты Литвиновой. В новелле Гог есть и драйв, и актуальность, и свой безусловный стиль. Ей удалось уместить современную реальность в очень короткую и цепляющую историю и красиво её преподнести. Оксана Бычкова, известная по лентам «Плюс один» и «Питер FM», рассказывает историю в той же манере, что и в своих прежних работах. Ярких красок сюда влили потрясающие молодые актёры, которые невероятно гармонично смотрятся друг с другом и создают удивительную химию. В новелле Кудряшовой юмор так безупречно граничит с меланхоличностью, что вызывает целый взрыв самых разных эмоций. Ну а работа Ренаты Литвиновой отличается особой утончённостью и эпатажем по сравнению с остальными, к тому же она порадует всех поклонников творчества великого питерского поэта.

Кадр из фильма «Петербург. Только по любви»

Вообще, все новеллы вышли замечательными, остроумными и вдохновляющими, просто понятие киноальманаха неизбежно влечёт за собой выбор лучших. Однако же это никак не сказывается на оценке всего фильма, который способен порадовать не только петербуржцев, но также и увлечь за собой любого зрителя. Если вы соскучились по весёлому, лёгкому и осмысленному кино от отечественных постановщиков, то «Петербург. Только по любви» относится к этой категории. А в дополнение к общей положительной картине следует отметить, что тут есть не только великолепно сыгравшие актёры, но ещё и такой Боярский, каким вы его никогда не видели.

Кадр из фильма «Петербург. Только по любви»

В российском прокате с 22 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Петербург. Только по любви»

Трошина Олеся