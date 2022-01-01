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Наталья Щербакова
Наталья Щербакова
Natalya Shcherbakova
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Наталья Щербакова
Natalya Shcherbakova
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Дата рождения
23 ноября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Наталья Щербакова
Родилась 23 ноября 1975 года. Пушкин, Ленинградская область, СССР (Россия).
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Фильмография Наталья Щербакова
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Любовь Авроры
комедия, мелодрама
2007, Украина
0.0
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