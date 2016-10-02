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Петербург. Только по любви Петербург. Только по любви
Киноафиша Фильмы Петербург. Только по любви Отзывы о фильме «Петербург. Только по любви»
Петербург. Только по любви 2016 / Россия
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Петербург. Только по любви»

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Говорят, что в Москву едут по работе, а в Петербург только по любви. И если вы хоть раз бывали в городе на Неве, то сложно будет поспорить с этим утверждением. Картина «Петербург. Только по любви» представляет собой киноальманах от уже известных и начинающих женщин режиссёров, среди которых Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Оксана Бычкова, Аксинья Гог и другие. Сценарии к каждой из новелл были написаны постановщицами самостоятельно, и плод их совместного творчества впервые…

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alex 2 октября 2016, 22:23
Ну, всем не посоветую точно это сквозь себя пропускать. Пара-тройка новелл достойна просмотра всеми. Но пара точно не съедобные (об индёйце и о крановсчице). Спасает всё историйка об собашниках и Михалкова[pooh].
точно второй разик не буду смотреть и не скачиваю ни за что![nerv]
2 октября 2016, 22:23 Ответить
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