Наша рецензия

Говорят, что в Москву едут по работе, а в Петербург только по любви. И если вы хоть раз бывали в городе на Неве, то сложно будет поспорить с этим утверждением. Картина «Петербург. Только по любви» представляет собой киноальманах от уже известных и начинающих женщин режиссёров, среди которых Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Оксана Бычкова, Аксинья Гог и другие. Сценарии к каждой из новелл были написаны постановщицами самостоятельно, и плод их совместного творчества впервые…